Gewiss, "die Ukraine führt einen gerechten, einen überaus gerechten Krieg", konzediert in einer Rede, die in derabgedruckt ist. "Doch die, die die Nato der Ukraine zukommen lässt, ängstigt viele, denn in den letzten Monaten ging die Nato sukzessive immer weiter auf die ukrainischen Forderungen nach Kriegsgerät und Munition ein. Auch meine Sorge ist, dass dieser von der Nato unterstützte Verteidigungskriegauslöst. Verschiedene ukrainische Politiker sprechen so, als hätten sie eineder Nato in der Tasche, wenn sie etwa eine Flugverbotszone über ihrem Land einfordern, was ein direkter Eingriff des westlichen Militärbündnisses wäre."Im Interview mit derspricht der Slawist, Autor und Übersetzer, dessen Buch "Z. Kurze Geschichte Russlands, von seinem Ende her gesehen" gerade erschienen ist, über die "russische Seele", den Krieg gegen die Ukraine und Deutschlands Haltung dazu: Wir neigen "zu einem, das über kleinere Nationen bestimmen will und nicht bereit ist, sich mit der Dynamik in Russland auseinanderzusetzen", meint Kühl. "Deutschland fehlt der Mut, sich Veränderung vorzustellen. Was als Wunsch nach Stabilität und Sicherheit daherkommt, ist am Ende vielleicht doch das alte deutsche Kuschen vor einem Über-Ich, der. 'Sieg' bedeutet in diesem Zusammenhang die Hoffnung, dass sich in dem angeblich ewig unerschütterlichen Land doch etwas bewegen könnte. Genauso wie deram Ende eine Änderung auch gegen den Wunsch und Willen der Deutschen ermöglicht hat. Deutschland hat sich nach der Niederlage im Zweiten Weltkrieg und zwangsweisen 'Ent-Täuschung' vom eigenen Nazi-Wahn in der Rolle des brav Geläuterten eingerichtet, der stets nursein will. Wer jedoch sein Selbstbild als 'Pazifist' dadurch pflegen möchte, dass erlässt, der diskreditiert damit den ganzen Begriff."Inspiration für den Umgang mit Russland findet ebenfalls in derderin Schmidts Buch "Verteidigung oder Vergeltung" aus dem Jahr 1961. Man müsse wie Schmidt "weiterhin auf Rationalität setzen und auch die Kriegsursachen analysieren, will man für eine souveräne Ukraine einen einigermaßen stabilen Zustand erreichen. Als der Westen Ende der 1990er-Jahre begann, Staaten aus dem ehemaligen Machtbereich der Sowjetunion in seine Organisationen und Bündnisse aufzunehmen, konnte von einem globalen strategischen Gleichgewicht bereits nicht mehr die Rede sein, die Amerikaner hatten die. 2002 kündigten die USA den ABM-Vertrag, 2019 stiegen sie aus dem INF-Vertrag aus. Helmut Schmidt hat diesen Prozess von Anfang an mit großer Skepsis begleitet und davor gewarnt,zu nehmen. Aber so wenig die Genossen seinerzeit beim Doppelbeschluss dem 'Raketenkanzler' folgen wollten, so wenig behagen ihnen heute die Ansichten eines 'Russland-Verstehers'."In der resümiert Michael Hesse die Rede , die der Historikervor knapp drei Wochenhielt. Er antwortete dabei auch auf Putins Vorwurf, er sei "russophob": "Sein Fazit: Russophob sei nicht der Westen, der ja nur auf die russischen Kriegsverbrechen eine Reaktion zeige., der das eigene Land in den Abgrund reiße, so Snyder. Dieser Kreml ist nicht allein aus Sicht von Snyder eine Gruppe von, die das russische Volk berauben. Obwohl Putin einen Genozid an dem ukrainischen Volk plane, versuche er, sich und Russland als Opfer hinzustellen. Er erinnerte daran, dass die kreativsten und produktivsten Russenwürden, schon 750.000 Menschen hätten das Land nach Kriegsausbruch verlassen. 'Dies ist ein nicht wiedergutzumachender Schaden für die russische Kultur, und es ist das Ergebnis der russischen Politik', so Snyder."Außerdem: dokumentiert den letzten Artikel des amerikanischen Reportersvom, der in Russland wegenverhaftet wurde ( mehr dazu hier ): Er beschreibt diegegen Russland.Dieweitet sich aus, berichtet Stephan Löwenstein auf der Medienseite der. Besonders das Finanzministerium untererwies sich als großzügig bei wohlgesonnenen Zeitungen: "2015 gab das Finanzministerium demnach rund 135.000 Euro aus, 2016 schon 1,8 Millionen (das Dreizehnfache!), 2018 7,2 Millionen, 2020 8,9 Millionen Euro." Die Zeitungen gaben dann auch schon malin Auftrag, so Löwenstein. Dieist besonders in Wien aber auch kein Waisenknabe: "Die 'rote' Stadt Wien gibt für Inserate et ceteraals alle anderen Bundesländer zusammen und auch mehr als die Bundesministerien."! Letzte Woche hielteine Rede im österreichischen Parlament. Und "zahlreiche Abgeordnete verließen entwederoder kamen erst gar nicht", notiert Florian Klenk im: "Dassdie Veranstaltung, die unmittelbar vor der Plenarsitzung stattfand, boykottieren würde, war vor vorne herein klar. Die Freiheitlichen und Wladimir Putin: will man noch mehr wissen? Aber dassfehlen würden, habe ich als schamlos, stillos und skandalös empfunden."Hans Hütt arbeitet sich für die-Leser durch die grauenvolle Prosa desvon Berliner SPD und CDU. Soviel aufgeblasene Rhetorik für nichts war selten: "Abgrundtiefen Zweifel weckt natürlich das Versprechen: 'Unser Ziel ist dabei klar:.' In solcher Prosa wird ein bedrückender Sachverhalt zum Ziel verklärt. Kaum je wurde Beharrungsvermögen prosaischer gewürdigt. 'Aber wir wollen Dinge zum Besseren verändern': Dinge? Was für Dinge? Jeden Tag solle Berlin ein Stück besser funktionieren. Wie wiegen sie das Stück? Wie messen sie es? Was sind die? In allen Politikbereichen (eine Ortsangabe ohne Zustelladresse) seien 'massive Anstrengungen' erforderlich, um Berlin frühestmöglich in ein klimaneutrales Zeitalter zu führen. Die Zeitangabe des 'frühestmöglich' verweigert sich entschlossen der. Weder wird klar, was früh, noch was sich nicht als möglich herausstellen könnte. So druckt man." Respekt ringt Peter Richter nur Franziska Giffey ab, wenn sie tatsächlich dasübernimmt.-Autor Thomas Schmid denkt nochmal übe die von der Ampel beschlossenenach, die bekanntlich durch den Wegfall der "Grundmandatsklausel" zwei Opfer hat: die Linkspartei und die CSU, die von den bisherigen Verhältnissen bevorzugt wurden. Darüber wurde aber fast die wichtigste Veränderung übersehen, so Schmid: Es ist praktisch unmöglich geworden,ins Parlament einzuziehen: "Immerhin gab es bislang zumindest die Chance, dass ein Kandidat in den Bundestag gelangt, allein weil er einhat, weil er in seiner Region als Person und Stimme zählt. So blieb wenigstens ein Rest der Idee am Leben, Politik komme von unten und es zähle nicht nur die nationale Ebene, sondern ebenso die Region, meinetwegen auch die Heimat. Man kann jetzt von einer schleichenden Entwurzelung der Demokratie sprechen." Noch mehr als zuvor, fürchtet Schmid, wird Politik somit eine