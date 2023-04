Breaking: Russia prosecution has called for a staggering 25-year prison sentence for Vladimir Kara-Murza @vkaramurza , as confirmed by his lawyer Maria Eismont. Ms. Eismont also disclosed that Mr. Kara-Murza has lost 37 lb of weight while in custody.

der Chefredakteur der unabhängigen russischen Zeitungund Nobelpreisträger war auf Einladung derPanter Stiftung in Berlin und hat sich in der befragen lassen . Auf die Frage, ob es stimmt, dass die russische Bevölkerung, antwortet er sarkastisch: "Bis Februar 2022 habenPutins Politik unterstützt. Welches Land war federführend beim-Deal? Mit wem warbauf seinen Trikots? Verletzungen von Menschenrechten wollten die meisten nicht wahrhaben, weil Handelsabkommen wichtiger waren. Man hat sich damit abgefunden, auch viele Menschen in Russland. Sie haben. Bei Anti-Kriegs-Protesten wurden über 21.000 Menschen festgenommen. Die vielen Sicherheitskräfte sind bis an die Zähne bewaffnet."Putins gnadenlose Folterpolitik gegen Regimegegner bestätigt Muratows Aussagen. Der oppositionelle Journalistsoll im Gefängnis inzwischen 17 Kilo Gewicht verloren haben, gegen ihn werden 25 Jahre Haft gefordert:Die russische Offensive scheint erlahmt, die erwartete ukrainische Gegenoffensive könnte wieder einen Landzugang zur Krim schaffen. Und dann kommt die, weil die Kriegsparteien aus dem Patt kaum herauskommen, vermutet Stefan Kornelius in der: "Tony Blinken sagte vor zwei Wochen während einer Kongress-Anhörung, dass der Grenzverlauf der Ukraine möglicherweise nicht militärisch,bestimmt werden müsse. Ebenso verwies er inWorten darauf, dass es mit großen Schmerzen verbunden sein würde, wenn der ukrainische Wunsch nach einer von Russland befreiten Krim umgesetzt werden müsse. Klartext: Finger weg von der Krim, das könnte einenprovozieren."Alexander Kloß trägt für denalle Informationen zusammen, die im Fall des amerikanischen Journalistenzu haben sind. Gershkovich ist bekanntlich der erste amerikanische Journalist seit dem Kalten Krieg, der in Russland wegen Spionage festgenommen worden ist, ein Fall von "". Offenbar wollen die Russen inhaftierte russische Geheimdienstleute freipressen. "Ein Name taucht besonders häufig auf:. Der FSB-Agent wurde in Deutschland als '' bekannt, nachdem er im August 2019 in Berlin einen tschetschenisch-georgischen Offizier ermordet hatte, der in mehreren Kriegen gegen Russland kämpfte. Krassikow beging den Mord im Auftrag Russlands und sitzt in Deutschland in lebenslanger Haft."Offiziell ist esRegierungspartei AKP verboten, beiWahlkampf zu führen. Inoffiziell kommen Dutzende AKP-Abgeordnete in aller Diskretion nach Deutschland und machen Hausbesuche oder zeigen sich im Fastenmonat Ramadan in den, sagt der Journalist und Aktivistim Gespräch mit Ricarda Breyton von der. Diehat dagegen kaum Chancen: "Die CHP, deren Parteichef gegen Erdogan antritt, versucht in Deutschland, Veranstaltungen zu organisieren. Aber das lässt sich nicht im Ansatz mit dem Wahlkampf der AKP vergleichen. Die Opposition hat weniger Geld zur Verfügung. Vor allem kann sie nicht aufzurückgreifen. Die Ditib und die IGMG-Moscheen fallen für den Wahlkampf weg, denn die sind ideologisch vor allem.""Die Union gibt sich konservativ nur in der Opposition", beschwert sich der konservative Publizist Alexander Kissler. in der, nachdem er dieaus Berlin gelesen hat, "kaum sitzt sie am Kabinettstisch, erteilt sie einer gesellschaftspolitischen Achsenverschiebung nach links ihr Plazet." Dem künftigen Regierenden Bürgermeisterwirft Kissler vor, dass er "sämtlicheder SPD passieren ließ. Künftig wird es mit dem Segen der CDUeinen 'Queer-Beauftragten' geben, 'als Vollzeitstelle'. Berlin will unter Wegner 'Regenbogenhauptstadt' bleiben und die 'lesbische Sichtbarkeit' erhöhen. Den Kampf gegen 'Antifeminismus' unterstützt die CDU ebenfalls."