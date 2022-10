Schülerinnen im #Iran stehen mit offenen Haaren und sprechen zusammen den Songtext von #shervinhajipour, der schon festgenommenen wurde:

'Für' das Tanzen auf der Straße

Für die Angst, wenn man sich küsst

Für meine,deine,unsere Schwestern

(…) Für die Freiheit.#IranProtests pic.twitter.com/d1cYt6OD6m - Isabel Schayani (@isabelschayani) October 3, 2022

In derin einem Text, der von reaktionären Frauen zu einem Film und schließlich zummäandert, voller Bewunderung auf die Demonstrantinnen und Demonstranten dort, die dem Westen gerade zeigen, wassind: Sie "verbinden verschiedene Kämpfe (gegen die Unterdrückung der Frau, gegen religiöse Unterdrückung, für politische Freiheit gegen staatlichen Terror) zu einer organischen Einheit. Da der Iran nicht zum entwickelten Westen gehört, unterscheidet sich 'Zan, Zendegi, Azadi' ('', der Slogan der Proteste) sehr von #in den westlichen Ländern: Es mobilisiert, und der Protest ist direkt mit dem, auch der Männer, verbunden. Es gibt keine antimaskuline Tendenz, wie es im westlichen Feminismus oft der Fall ist. Frauen und Männer sind gemeinsam dabei, der Feind ist der, der durch staatlichen Terror unterstützt wird., die sich an 'Zan, Zendegi, Azadi' beteiligen, wissen sehr wohl, dass der Kampf für die Rechte der Frauen auch der Kampfist: Die Unterdrückung der Frauen ist kein Sonderfall, sie ist der Moment, in dem die Unterdrückung, die die gesamte Gesellschaft durchdringt, am deutlichsten sichtbar wird."Bei denhat Jair Bolsonaro besser abgeschnitten als vermutet. Luiz Inácio Lula da Silva hat nicht die ersehnteim ersten Wahlgang erreicht und muss sich einer Stichwahl stellen. Wie so oft, wenn Rechtspopulismus im Spiel ist, hatte dieversagt, schreibt Tjerk Brühwiller in der: "Ratlosigkeit machte sich am Sonntagabend breit, nicht nur unter den Anhängern Lulas, sondern auch bei vielen Journalisten und Beobachtern. Wie konnten die einst sehrso danebenliegen? Analysten führen den Fehler auf die hohe Zahl von 'stillen' Bolsonaro-Wählern zurück, die ihre Präferenzen nicht in Umfragen preisgeben oder gar nicht daran teilnehmen."In, das zeigt jetzt das jüngste Urteil gegen die Friedenspreisträgeringanz deutlich, zählt die Meinungsfreiheit auch unter Präsident, der 2017 den Diktator Robert Mugabe ablöste, nichts. "Wer Kritik wagt, läuft Gefahr, kriminalisiert zu werden", beschreibt Jonathan Fischer in derdie Zustände dort. "Barbara Gröblinghoff, die Projektleiterin der Friedrich-Naumann-Stiftung in Simbabwe, sagt, es gehe dem Gericht offensichtlich darum, an einer der bekanntesten Autorinnen Simbabwes ein Exempel zu statuieren: 'Die Richterin ließ das Recht auf Meinungsfreiheit nur gelten, wenn man siemit anderen teile. Das heißt, dass von nun an jeder Tweet, jede Äußerung auf sozialen Medien für Dangarembga potenziell der Weg in den Knast bedeutet'."