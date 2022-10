Mit Brimborium und langen Kerls hatgestern seine Schein-Annexion ukrainischer Regionen verkündet, die er noch nicht mal ganz erobert hat. In seiner Rede ( hier als Video mit Untertiteln) bemühte er auch wieder. Das russische Exilmedium resümiert die Rede so: "Der Westen hat sich des Kolonialismus und des Sklavenhandels schuldig gemacht. Im 20. Jahrhundert stand 'unser Land' (die UdSSR) an der Spitze der. Der Westen nimmt Russland übel, dass es sich seinen Kolonialisierungsversuchen widersetzt. Das orthodoxe Christentum, der Islam, das Judentum und der Buddhismus sind die Religionen, die fürstehen, die Russland aufrechterhalten will. Der Zusammenbruch der UdSSR führte dazu, dass der Westen den Reichtum Russlands an sich riss. Die Behauptungen des Westens, der Welt Freiheit und Demokratie zu bringen, sind Lüge und Heuchelei."Autor Hans Monath hat in der "bizarren Rede" auch folgenden, im postkolonialistischen Kontext überraschenden Aspekt wahrgenommen: "kommt in dieser Aufzählung vor - als Opfer der USA. Köln,seien durch anglo-amerikanische Luftangriffe in Ruinen gelegt worden, 'ohne militärische Notwendigkeit'." kommentiert auf Twitter trocken: "Putin soll also in die Ukraine einmarschiert sein, ihre Grenzen verletzt, Menschenleben abgeschlachtet und seine Soldaten geschickt haben, um... weil es ihm um die traditionelle Familie geht? Armer Kerl.muss schrecklich sein."Andreas Rüesch zieht aus Putins faschistoider Inszenierung in dereine paradoxe Folgerung: "- vielleicht nicht auf den Landkarten des Kremls, aber auf der Waagschale der Weltpolitik. Mit seinem törichten Angriff auf die Ukraine hat Putin die Schwäche der russischen Armee offengelegt und damit ungewollt einen Mythos zerstört."Anastasia Magasowa porträtiert in derden ukrainischen Oberbefehlshaber, der als einer der Urheber derKriegsführung der ukrainischen Streitkräfte gilt: "So habe Saluschnyi Einheiten gebildet und Kampfstrategien entwickelt, die unter anderem auf der gutenberuhten: Mobile Gruppen, die sich schnell bewegten und nach dem Prinzip '' operierten. Sie rückten vor, zerstörten die Ausrüstung des Feindes und zögen sich zurück. Eine 'Guerilla'- Methode, die in der ukrainischen Armee jetzt als Standard gilt. Die kleineren Einheiten erforderten zwar mehr persönliche Initiative unddurch Feldwebel, Unteroffiziere und Hauptmänner. Aber genau das mache ihren Erfolg gegen die behäbigen Russen aus."Putinswahren eben nicht mal mehr dies - konstatiert Anne Applebaum in. "Nichts an diesem Akt hat eine Legitimität, und das ist auch ein Teil der Pointe. In seiner Welt gibt es so etwas wie Legitimität nicht. Nur Brutalität zählt." Und sie zählt nochmal auf, was Putin in den letzten Monaten in seinem eigenen Land angerichtet hat: Zehntausende Soldaten sind ums Leben gekommen. Hunderttausende Russen haben das Land verlassen. "Seit Kriegsbeginn hat sich auch das Vorgehen im eigenen Land verschärft, denn der Krieg bietet den Rahmen, in demdargestellt werden können und jede Kritik am Krieg ein Verbrechen ist. Zeitungen, Websites, Social-Media-Kanäle und zivilgesellschaftliche Gruppen aller Art wurden verboten. Mehr alswurden wegen ihrer Proteste inhaftiert."hat es irgendwie geschafft einen Essay aus dem Gefängnis zu schmuggeln, den dieauf Deutsch bringt. Er denkt über die Frage nach, wie der Westen dazu beitragen kann, einzu ermöglichen, in dem sich die nationalistischen Mythen nicht noch verschärfen. Er beschwört den Westen dabei, die russische Bevölkerung nicht als komplett gleichgeschaltet und gehirngewaschen anzusehen, auch wenn die Propaganda ihre Wirkung nicht verfehlt. Laut Nawalny muss der Westen nicht nur Putin bekämpfen, sondern die, um das Land an einen Neubeginn zu führen: "Der strategische Sieg läge darin, Russland zurück an diezu führen und das russische Volk die richtige Wahl treffen zu lassen. Das Zukunftsmodell für Russland ist nicht 'starke Macht' oder '', sondern Harmonie, Verständigung und Rücksicht auf die Interessen der ganzen Gesellschaft. Russland muss einewerden, da nur so der endlose Kreislauf aus selbst geschaffenem imperialistischen Autoritarismus durchbrochen werden kann."Die ukrainische Autorinist sich im Gespräch mit Michael Wurmitzer vomsicher: derhat schon begonnen: "Ich bin begeistert vom Ausmaß des Protests der ethnischen Minderheiten in, wo Frauen protestieren, um ihre Männer zu beschützen. Wir sind im- das zeigt sich auch gerade am Aufstand im. Es sind immer die Frauen, die am lautesten schreien. Wenn ich mich erinnere, wie die Sowjetunion zu kollabieren begann, waren die ersten Proteststimmen gegen das Regime weibliche. Sie haben um ihre Kinder geschrien., die ich nie vergessen werde."Außerdem spricht der ukrainische Schriftstellerim Interview mit derüber seine, die Lage in seinem Land und seinen neuen Roman "Samson und Nadjeschda", für den er auf sowjetische Geheimdienstakten aus Kiew aus der Zeit nach 1919 zurückgreifen konnte. Und in der unterhält sich Cornelia Geißler mit dem russischen Schriftsteller, der in Russland zur Fahndung ausgeschrieben und in Europa untergetaucht ist.Ziemlich witzig klingt diese Unterzeile aus dem: "undwollten eine Regierungschefinverhindern. Die will nun die. Und könnte Erfolg haben." Nicht ganz überzeugend klingt vor diesem Hintergrund die These Carolina Schwarz' in der, dasgewissermaßen nur Spielsteine in einer machistischen Strategie seien.Stefano Vastano führt fürein sehr aufschlussreiches und ausführliches Interview mit dem italienischen Politologen. Wer einenin Italien an die Wand malt, verkennt die Gegebenheiten, meint dieser. Die Italiener hätten in Meloni vor allem "das letzte Angebot im" erkannt. Größer ist für ihn eine andere Gefahr: "Fratelli d'Italia verfügt über keinen einzigen anständigen Politiker. Vielleicht finden sie für manche Posten Wirtschaftsleute, die nicht faschistischer Haltungen verdächtigt werden, aber es wird für Meloni nicht leicht sein, eine Regierung mitzu besetzen. Italien, insbesondere die öffentliche Verwaltung, ist eine Katastrophe. Dies ist die größte Gefahr für die Demokratie in Italien heute: nicht so sehr Meloni, sonderneiner gewählten Regierung."Erstmals gibt es inmehr Katholiken als Protestanten, haben neue Umfragen ergeben. Die Zahlen stehen 45,7 zu 43,5, berichtet Gina Thomas in der. Dabei war Nordirland einst genau so zugeschnitten worden, dass die Protestanten eine deutliche Mehrheit haben. Dass die Katholiken ein Referendum für einegewinnen würden, ist darum allerdings nicht ausgemacht, "schon deswegen nicht, weil jederanders als beim britischen Gesundheitsdienst gebührenpflichtig ist. Auch der dramatische Anstieg von 63,5 Prozent der Nordiren, die seit 2011 einenbekommen haben, lässt nicht unbedingt auf nationalistische Tendenzen schließen. Er dürfte vor allem auf den Brexit und den Wunsch nachzurückzuführen sein."