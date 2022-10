In der schäumt Manuel Brug über vor Freude, dass2025 aufals Chefdirigent desnachfolgen wird. Dieser ist der "längst beste französische Dirigent" und "einer der universellsten ist er sowieso. Roth kann einfach alles. Er wühlt in barocken Schätzen, hat vor Bach wie Beethoven keine Angst, beherrscht das lange 19. Jahrhundert auf seinen Hauptrepertoirewegen wie Raritätennebenpfaden, liebt das frühe 20. Jahrhundert, das er aufregend neu klingen lässt, aber ist auch ein Könner der klassischen Moderne und ein furioser Anwalt wie Sachverwalter des ganz Neuen. Einen solchen Allesbeherrscher gibt es heute kaum ein zweites Mal." Diese Personalie war "", schreibt dagegen ein deutlich nüchterner Axel Brüggemann in seinem-Newsletter. Brüggemann erlebte in den vergangenen Wochen, "wie Orchesterchefin Sabrina Haaneist. Und daran hat sich noch immer nichts geändert: Der SWR lässt Currentzis (der eh nur noch wenige Dirigate beim Orchester hat und nicht einmal mit dem Artist in Residence gemeinsam auftritt) einfach wegschleichen. So entgeht man, verzichtet aber auch auf dringend nötige Haltung in Sachen Putin-Verbindungen von Currentzis.""Was für ein Wesen willsein", fragt sich Ueli Bernays und versenkt sich für diemit "Fossora", dem neuen Album der isländischen Autorenpop-Künstlerin, tief hinein in diese Frage: Denn Björk ist in ihrer Kunst nicht zu fassen. "Während jüngere Sängerinnen (wie Billie Eilish) ihre Intimität direkt ins Ohr des Zuhörers hauchen auf ihren Studioaufnahmen, bleibt Björk gesanglich. Unfassbar wirkt sie auch dadurch, dass ihre Position im Raum variiert. Mal tönt es von hinten, mal von vorne, mal von rechts oder links, bis die Stimme auseinanderbricht und in eineoder einenauseinanderdriftet. ... Singen ist in ihrem Falle wohl eher eine Manie als eine Befreiung." So "gräbt sich Björk so immer tiefer in den Abgrund der Existenz, um schließlich eine traurige Bilanz zu ziehen: 'Into sorrowful soil our roots are dug.' Wo soll Hoffnung herkommen, wenn?"Weitere Artikel: In der plaudert die Post-Punk-Bandüber egobedingte Selbstfindungsprozesse, die sie nun hinter sich gelassen haben. Besprochen werden ein von Herbert Blomstedt dirigiertes-Konzert der FAZ ), die Autobiografie des Jazzers BLZ ), das neue-Album ( Welt ), Konzerte von FR ) und FR ) und ein vondirigierter- und-Abend im Konzerthaus Berlin ( Tsp ).