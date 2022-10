ist fürzum Sinnbild des Kriegs gegen die Ukraine geworden: der Keller als Schutz- und Fluchtraum, aber auch der Folterkeller. Und der, den er in beschreibt : "Russland ist ein Land, das keine Anstrengungen unternimmt, um seinund institutionalisiertem Sadismus aufzuarbeiten, die Verantwortlichen zu benennen, um Vergebung zu bitten und sich von diesem Erbe zu lösen. Es gibt nicht einmal mehr ein Museum für diein Stalins Gulags, geschweige denn für. Kurz vor der jetzigen Invasion wurde die NGO Memorial, die die sowjetischen Verbrechen zu dokumentieren versuchte, als 'ausländischer Agent' verboten. All dies Grauen bleibt im Keller des russischen Geistes eingeschlossen, eine Geschichte der Erniedrigung, die in einem sadomasochistischen Folterkeller ausgespielt wird. Und genau in diesen Keller wollen die Russen die Ukrainer sperren... Wenn wir es schon nicht geschafft haben, der Vergangenheit zu entkommen, so ist die Botschaft, dann müssterleiden."Die Stimmung in derändert sich, berichtet -Korrespondentin Inna Hartwich: "Nach Umfragen des staatlichen Meinungsforschungsinstitutes FOM bezeichnen knapp 70 Prozent der Befragten die Atmosphäre'. Das ist doppelt so viel wie vor der sogenannten Teilmobilisierung, die die Russen als 'Vollmobilisierung' wahrnehmen. Moskaus 'militärische Spezialoperation' ist in jeder Familie in Russland angekommen. Die Menschen, die das Thema Krieg in den vergangenen sieben Monaten oft mit nahezu allen Mitteln zu umgehen versuchten, reden über kaum etwas anderes mehr. 'Soll ich meinen Sohnschicken und dann zum Anwalt oder erst zum Anwalt und dann zum Arzt?', fragen sich manche."In derfragt sich Georg Mascolo, was mehr zu fürchten ist: "die" durch einen von Putin ausgelösen Atomkrieg oder "eine Welt, in der dieund erfolgreich ist". Antworten sucht er in den zwei großen Krisen - Kuba und 1983 -, die einen Atomkrieg ernsthaft befürchten ließen: "Bedrohlich wäre vor allem, wenn Putin - wofür es immer mehr Anzeichen gibt -sollte, was er in den vergangenen Monaten alles behauptet hat: Dass die Ukraine Atomwaffen entwickele, dass Nato-Kreise bereits nukleare Schläge gegen Russland diskutierten, dass auf dem Boden der Ukraine mit US- und deutscher Hilfe Bio-Waffen entwickelt würden, die gegen ethnische Russen eingesetzt würden. In einem bemerkenswerten Akt jedenfalls verzichteten die USA im März zunächst auf einen eigentlich angesetzten Test einer ICBM-Langstreckenrakete, den sogenannten 'Glory-Trip'. Manche in der US-Politik sahen darin ein Zeichen von Schwäche. Tatsächlich ist es eine der Lehren aus der 'Able Archer'-Krise von 1983."Richard Herzinger plädiert in seinem Blog dafür, die Ukraine in dieaufzunehmen, schon um von ihr zu lernen: "Die Ukraine demonstriert den Nato-Staaten, wie man sogar gegen einen vermeintlich übermächtigen und exzessiv grausamen Feindführt - und das, obwohl sie längst nicht über die waffentechnologische Ausrüstung verfügt wie diese."