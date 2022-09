In dieser Woche ist etwas noch wichtigeres passiert als der Tod der Queen, erkennt Rafael Behr im: Die militärischen Erfolge der Ukraine. "Natürlich wird unser Königreich unter Charles III. ein wenig anders sein. Aber die ganze Welt wird anders sein, je nachdem, ob sichin der Ukraine durchsetzt." Putin könnte sein Scheitern mit noch größerer Grausamkeit zu verdecken suchen oder gar mit einem Atomangriff. Dennoch: "Unter dem Druck des Kremls nachzugeben, wäre eine- ein Gebilde, zu dem auch Großbritannien gehört, selbst unter einer Regierung, die die institutionelle Abkopplung von ihrem Heimatkontinent fetischisiert. Die Unterstützung Großbritanniens für die Ukraine ist derzeit parteiübergreifender Konsens ... Aber das Wetter ist mild, und die Haushalte haben noch nicht die volle Ladung brutaler Energierechnungen abbekommen. Deshalb sind die Ereignisse der letzten Tage so wichtig. Sehen heißt glauben, und der Glaube an einewird durch den Anblick der gedemütigten Streitkräfte Putins gestärkt."Der in Schottland lehrende Militär-Expertenennt die jüngstenin"einen der größten militärstrategischen Erfolge seit 1945". Die Ukrainer hätten Putin durch einen monatelangen Zermürbungskrieg um die südukrainischegetäuscht und erzielten dann ihre Gewinne in der Region von. Auch andere Faktoren spielten eine Rolle: "Die Ukraine rekrutiert seit Beginn von Putins Angriffskrieg Soldaten und hat inzwischen eine Armee aufgestellt, dieals die russische Invasionstruppe. Die russische Regierung hingegen hat Angst, ihre Bevölkerung zu verärgern, und- das läuft auf den Einsatz von Söldnern und die Beschaffung von Soldaten aus Gefängnissen und psychiatrischen Kliniken hinaus. Als Putin also in Cherson auf den ukrainischen Köder hereinfiel, verlegte die schrumpfende russische Armee ihre Kräfte aus dem Gebiet, das die Ukraine angreifen wollte."Nun äußert sich in Russland zwargegen den desaströsen Krieg, aber er kommt von, die an eine "" glauben und auf eine Verschärfung des Kriegs drängen, eine gefährliche Entwicklung, schreibt Alexej Kowalew, Reporter beim oppositionellen russischen Exilmedium, in: "Ihr Drängen auf eine Eskalation des Krieges, einschließlich der weit verbreiteten Forderung nach dem Einsatz von Atomwaffen, ist an sich schon gefährlich. Aber durch die, in der eine angeblich allmächtige russische Armee von einheimischen Feinden besiegt wird - anstatt von überlegenen ukrainischen Soldaten, die mit modernen Taktiken und westlichen Waffen um ihr eigenes Land kämpfen -, hat die Bewegung potenziell beunruhigende Auswirkungen auf ein Nachkriegs- und möglicherweise." Als Protaganisten dieser Fraktion, die Putin von rechts überholt, nennt Kowalewalias "", der einen Telegram-Kanal mit 500.000 Followern hat und einerfordert. Kowalew schließt nicht gerade optimistisch: "Die unvermeidliche Niederlage Russlands, die tiefe wirtschaftliche Krise und der Verlust des Status einer Großmacht durch ein Land,der Kreml nicht einmal anerkennt, wird ein fruchtbarer Boden für Extremisten sein."Die Queen ist tot. Jetzt ist es endlich an der Zeit für eine Entschuldigung und vor alleman die ehemaligen Kolonien, fordert imNalini Mohabir von der Concordia University in Montreal. Sie gehört zur karibischen Diaspora, "einer Region, die gewaltsam in diehineingezogen wurde, um den bourgeoisen Geschmack des britischen Empires zu befriedigen. Bis heute trägt die Karibik die Narben des, der Sklaverei, der Unterwerfung und des Kolonialismus. Für die Menschen in den ehemals kolonisierten Ländern ist die Monarchie. Sie ist die Verkörperung des imperialen Erbes, das Großbritannien auf Kosten seiner Kolonien zugute kam und einespielte. Königin Elisabeth I. unterstützte Sklavenhandelsfahrten finanziell, und im 17. Jahrhundert erteilte König Karl II. der Company of Adventurers of London Trading to the Ports of Africa die königliche Genehmigung, womit die transatlantische Sklaverei offiziell begann. ... Die Karibik befindet sich noch immer im Prozess der Entkolonialisierung" so Mohabir, und Länder wie Jamaika, die Bahamas und Belize fordern bereits Reparationen. Sie "würden nicht nur eine Entschuldigung bedeuten, sondern auch einezwischen den so genannten Industrie- und Entwicklungsländern."