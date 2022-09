Comme une triste et poétique addition, Jean-Luc Godard et William Klein nous ont quittés. Ici, une photo de Godard, par Klein à la sortie de "A bout de souffle" en 1960. Ils avaient en commun la puissance dans l'image, la liberté et l'interview rebelle. pic.twitter.com/MeovAwA30e - Robin (@tartine_culture) September 13, 2022

Jean-Paul Bemondo und Jean Seberg in "Außer Atem"

ist tot, der große Revolutionär des Kinos, der Intellektuelle, die Zentralgestalt der. Wie meldete , hat er, der Schweizer, im Alter von 91 Jahrenin Anspruch genommen: "Er war nicht krank, er war erschöpft."In der schreibt Fritz Göttler voller Liebe über den Regisseur, derins moderne Kino brachte: "Das Meer ist so omnipräsent in diesem Werk,, die Erschöpfung gehört dazu am Ende eines Godard-Films,, nichts gehört mehr zusammen. Man kann alles in einem Film unterbringen, man muss alles in einem Film unterbringen, das war sein Schlachtruf. Filme, so hat er mal gesagt, gefunden auf dem Müllhaufen der Geschichte. Das. Mit dem Schweigen endet der Kampf ums Kino, der Kampf, der jeder Film ist."Regisseur erinnert in deran die wunderbaren Schauspielerinnen, die bei Godardzusammenbrachten, Anna Karina, Brigitte Bardot, Marina Vlady, Jane Fonda, Anne Wiazemsky, Maruschka Detmers: "Liebe ist bei Godard eben immer eher eine Skizze, aber immerhin eine Möglichkeit, das schon." Graf erwähnt auch den harten Briefwechsel zweiten, mit dem es nach Truffauts "Amerikanischer Nacht" zum Bruch zwischen den beiden Filmemachern kam.bringt acht Sonderseiten. Jacques Mandelbaum erinnert daran, mit welcher Leidenschaft, Schönheit und auch Brutalität sein Film "Außer Atem" 1960 mit der Filmgeschichte brach, obwohl er eigentlich nur eine Gangsterballade war: "Das Wesentliche liegt anderswo: in der erschütterten Kunst der Montage, in derder Körper, der Sprache und des Geistes,eines selbstgebastelten und inspirierten Kinos, das an einem Tag um hundert Jahre jünger zu sein scheint. Nicht weniger als in dieser Verfeinerung des cinephilen Materials, das aus den vermischten Einflüssen von Nicholas Ray, Roberto Rossellini, Jean Rouch oder Ingmar Bergman einen so einzigartigen Saft extrahiert. 'Außer Atem' ist mehr als der Vorgängerfilm, Truffauts 'Sie küssten und sie schlugen ihn', der, weil ererfindet, die dem innovativen Geist der Bewegung am besten entspricht, und weil er den Aufstieg einer Jugend feiert, die zur gleichen Zeit ihre Werte entdeckt und in der französischen Gesellschaft durchsetzt."Im schreibt Bert Rebhandl, Verfasser einer Godard-Biografie: "Mit Jean-Luc Godard verliert nicht einfach das Kino, sondern verliert die abendländische Zivilisation einen oft, auch unvernünftigen Intellektuellen, der in Bildern und Tönen auf eine Weise, die wohl nie mehr einzuholen ist." In der weiß Ekkehard Knörer auch den späten Godard zu schätzen, dem das Publikum fern blieb: "Godard ist der Name für ein filmisches Verfahren, das die, sondern Zuschauer*innen in maßloser Überforderung als dialektischen Strom überfällt. Alles ist immer Analyse und Synthese zugleich." In dernimmt Dietmar Dath Godard gegen den Vorwurf in Schutz, er habegedreht: "Godard hat Filme ganz und gar nicht '', wie selbst einige Fans ihm unterstellen. Gerade seine späten Filme verraten das Gegenteil." In der betont Daniel Kothenschulte, dass Godard durch und durch ein politischer Filmemacher war: ": Godard war in seinen Filmen schon immer politisch. In 'Die Chinesin' outete er sich, und 'Der kleine Soldat' ruft die Schrecken des Algerienkriegs wach, den die französische Armee gegen die Unabhängigkeitsbewegung in Algerien führte. Der Film wurde in Frankreich zunächst verboten." (Den, den er in seiner maoistischen Phase zeigte, warf ihm vor zehn Jahren schon und gestern auf Twitter Perlentaucher Thierry Chervel vor.) Weitere Nachrufe in Tsp ZeitOnline undBesprochen werden Sabine Derflingers-Porträt ( taz ), Edward Bergers-Verfilmung "Im Westen nichts Neues", die in Deutschland fürs Oscar-Rennen nomoniert wurde ( SZ ).