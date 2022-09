Auch in den jetzt befreiten Gebieten haben russische Soldatenbegangen, berichtet Juri Larin in der. Er hat mit der Schulleiteringesprochen, die ein lebhaftes Bild der Besatzung zeichnet: "Sie ist immer noch empört darüber, dass die russischen Besatzer sogarwollten. 'Sie waren überzeugt, dass sie hier für immer bleiben werden. Einer von ihnen kam von der Wolga, er sagte: Ach, bei Ihnen gefällt es mir so gut, nach dem Sieg komme ich mit meiner Familie zurück. Hier ist es so schön. Bei uns gibt es nur Steppe und hier sind- hier will ich mit meiner Familie bleiben.'"Wie weit wäre die Ukraine wohl schon, wenn gleich nach dem Bundestagsbeschluss vom 28. April auch "" geliefert worden wären, fragt der Historiker und Brigadegeneral a. D.in der: "Die deutsche Regierung sollte sich daher endlich zu viel konsequenterem Nachdenken darüber veranlasst sehen, was die unablässig beteuerte Unterstützung der Ukraine konkret erfordert: zügigere Entscheidungen, raschere Lieferungen von mehr Waffensystemen sowie - endlich und vorrangig - auch vonund Transportpanzern."In derversucht die schottische Autorinihre Landsleute zu verstehen, die umtrauern: "Dasselbe Parlament, das nicht wieder einbestellt werden konnte, um uns vor einem Winter des Hungers und der Kälte zu bewahren, hat sich nun versammelt, um in einer Art Wettkampfüber Elizabeth II. zu sprechen. Unsere neue Premierministerin hat ihre Stimme um eine halbe Oktave gesenkt und eine Mischung aus Knicks und Verbeugung erfunden, die so aussieht, als sacke Liz Truss zusammen, weil jemand ihr die Marionettenfäden durchgeschnitten hat. Vielleicht hat der Akt der Ernennung dieser Frau zur Regierungschefingegeben."hat zwar noch ein relativ liberales, aber schwangere Frauen sollen sich jetzt denanhören, bevor sie sich entscheiden, berichtet Ralf Leonhard in der. Die liberale Regelung will man nicht abschaffen, weil sie von zwei Dritteln der Frauen befürwortet wird. Dafür operiert man in kleinen Schritten: "Die Beratungsgespräche würden in letzter Zeitgeführt, was den Zugang zur Abtreibung spürbar schwieriger gemacht habe. Gleichzeitig wurden auchgeschaffen, die die Mutterschaft attraktiver machen und den Frauen die ihnen nach dem Weltbild Orbáns zustehende Rolle in einer christlichen Familie zuweisen."