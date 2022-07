3/ The Unification Church has members in many countries, including Japan, and has supported conservative political causes. It is no secret that Abe Shinzo, Donald Trump, and other politicians have been friendly towards the church. (images from a 2021 Unification Church event) pic.twitter.com/aATEsGt7tb - Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) July 8, 2022

Der Mord am ehemaligen japanischen Premierlegt Beziehungen dieses einflussreichen Politikers zuroffen, die 1954 von dem Koreaner Sun Myung Moon gegründet wurde, berichtet etwa Martin Fritz in der. Der mutmaßliche Attentäter Tetsuya Yamagami habe sich an einem Politiker, der der Sekte nahestand, heißt es, weil die Sekte seine Mutter und mit ihr seine ganze Familie ruiniert habe.dieses Motiv tagelang, aber auf den sozialen Medien brach sich die Wahrheit Bahn: "Über die Gründe für diewird heftig spekuliert. Auf Twitter hieß es zunächst, die Behörden fürchteten pogromartige Übergriffe gegen Japaner koreanischer Abstammung. Plausibler erscheint, dass die Medien dasschützen wollen: Denn dass Abe ausgerechnet eine koreanische Sekte mit zweifelhaften Geschäftspraktiken unterstützte, passt so gar nicht zu seinem Image des strammen Nationalisten. Dabei ist diese Beziehung ein offenes Geheimnis."Auf Twitter gibt es einige interessante Threads zu diesem Hintergrund - die Moon-Sekte steht in vielen Ländern rechtspopulistischen bis -extremen Parteien nahe, schreibt der JapanologeIn derwürdigt Patrick Welter den Strategen und Diplomaten Abe, der dem Schwergewicht China "die" entgegenhielt, der im "im Viereck der Demokratien Indien und Japan, Amerika und Australien" bestehen soll.Während die chilenische Diktatur auch hierzulande gut im Gedächtnis ist, wird weniger über das noch blutigerein den siebziger Jahren geschrieben. Matthias Rüb berichtet in der, dass nun zum ersten Mal ehemalige Militärs wegen der Praxis der "" verurteilt wurden. Tausende politische Gefangene wurden über den offenen Meer abgeworfen. "Das Gericht teilte nach dem Urteilsspruch mit: 'Während der Verhandlung konnte anhand von Zeugenaussagen die Funktionsweise dieser geplanten undnachgewiesen werden, mittels welcher Tausende Menschen eliminiert wurden.' In ihrem Schlussplädoyer hatte Staatsanwältin Gabriela Sosti dargelegt, dass von den mehr als 6.000 Menschen, die auf dem Campo de Mayo interniert waren oder dorthin zu den Todesflügen verbracht wurden,überlebten.""Möglicherweise war … der sehrin der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine", sagt der Amerikanistim-Gespräch mit Johan Schloemann: "Die Demokraten hatten in den Sechziger- und Siebzigerjahren stark von der Zusammensetzung des Supreme Courts profitiert, als man über das Gericht liberale Anliegen durchsetzen konnte, für die man eigentlich selbst keine Mehrheit hatte. Seit den Neunzigerjahren sorgten die Republikaner dann relativim Kongress dafür, dass konservative Richterinnen und Richter ernannt wurden. Und zwar sehr konservative. Frühere konservative Richter haben auch mal für liberale Anliegen gestimmt. Das tun die heutigen nicht mehr. Wechselnd votiert nur noch der Vorsitzende des Gerichts, John Roberts. Sonst aber gibt es eineauf beiden Seiten." In derschreibt Isa Hoffinger, dass sich die Gegnerschaft zu Abtreibung häufig ausableite, das im 18. Jahrhundert entworfen worden sei. "Das bürgerliche Familienmodell war nichts weiter als. Das Tragische ist, dass es auch heute wieder die Frauen sind, die für die Aufrechterhaltung eines Ideals bezahlen müssen. "Auf schildert eine afghanische Studentin ihrenzwischen Uni und Todesangst. Sie kenne Familien, "die sich seit dem ersten Tag der Taliban-Herrschaft aus Angst gezwungen sahen, ihrebei der nächsten sich bietenden Gelegenheit unter Zwang oder mit deren Einverständnis zu verloben und zu verheiraten. So wollten sie verhindern, dass ihre Töchter, falls die Lage sich zuspitzt,oder entführt werden. Andere junge Frauen, die bereits verlobt waren, zogen ohne das übliche Hochzeitsfest in das Haus ihres Bräutigams, denn die Taliban versuchen, solche Feiern zu verhindern. Auch heute noch, knapp ein Jahr nach ihrer Machtübernahme, kommen Taliban zu, in denen Hochzeitsfeiern stattfinden. Wenn sie eine Musikanlage und eine Tanzfläche vorfinden, werden der Veranstalter der Hochzeitsfeier und der Besitzer des Restaurants mit Geldstrafen belegt und verprügelt."