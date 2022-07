Anastasia Magasowa berichtet für dieaus der Stadt, die zwischen Odessa und Cherson liegt. Die Schlachten fänden zwar zwanzig bis dreißig Kilometer entfernt statt, aber dennoch "schlagen jeden Tag russische Marschflugkörper und Artilleriegeschosse in der Stadt und ihrer Umgebung ein. Dervon Wohnhäusern, Schulen, Krankenhäusern, Verwaltungsgebäuden, der Infrastruktur des Hafens und auch der bestellten Felder ist charakteristisch für Russlands Krieg in der Ukraine geworden. In den vergangenen Wochen haben die russischen Streitkräfte ihre Taktik geändert: Schossen sie anfangs zwei, drei Raketen ab, von denen die ukrainische Luftabwehr die meisten zerstören konnte, werden jetztgleichzeitig abgefeuert, die nicht mehr alle abgefangen werden können."Eine beeindruckende Reihe von Experten, darunter der ehemalige Generalleutnantund die Militärforscherund, legt in derein dezidiertes Papier gegen die Idee eines "" mit Putin vor. Sie fordern die Stärkung militärischer Kapazitäten im Westen, besonders mit Blick auf Deutschland, und außerdem eine klare Ansage über kommende Entbehrungen. "Solange Russland die völlige Unterwerfung der Ukraine mit Waffengewalt durchsetzen will, besteht für eine seriöse diplomatische Lösung derzeit. Auf keinen Fall dürfen dieGegenstand westlicher Verhandlungsangebote sein." Die Chancen stünden aber für den Westen angesichts der rechtder russischen Kriegsführung recht gut. fürchtet bei, dass die Solidarität mit der Ukraine wegbricht: "Die Forderung, die Ukraine möge einem Ende des Kriegesstehen und Putin geben, was er fordert, gewinnt an Boden.hat diese Verkehrung von Täter und Opfer auf die ironische Formulierung gebracht, dass letztlich der Verteidiger schuld am Kriege sei, weil er sich dem Angreifer in den Weg stellt: Der Aggressor würde gern." Fücks deutet' zweideutige Äußerungen zum Krieg ("Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen, die Ukraine nicht verlieren") so, dass Deutschland auf einen Waffenstillstand setzt, bei dem nur noch die Frage ist, obzu den von Russland besetzten Gebieten gehören oder nicht."Jeder totalitäre Staat ist ein", sagt die russische Journalistin- aktuelles Buch "Das Russlandsimulakrum" - im-Gespräch mit Andrea Seibel. Genau könne man nicht sagen, wie viele Menschen inden, erklärt sie außerdem: "Es gibt einige indirekte Indikatoren, die beziffern, was in diesem Land nicht stimmt:, eine erhöhte Nachfrage nach, zu wenig Freiwillige, die an die Front gehen. Und volle Säle bei den Konzerten des russischen Rockmusikers Juri Schewtschuk, der sich offen gegen den Krieg ausspricht.' Außerdem "erhalten viele derjenigen, die sich gegen den Krieg ausgesprochen haben, Drohungen per Telefon und Post, und an ihren Türen stehen oft Aufschriften wie: 'und Verräter' oder ihre privaten Telefonnummern und Kontakte werden veröffentlicht."In Frankreich existiert- extremistische Gegner Macrons von links und rechts haben zusammen in der Assembée nationale mehr Stimmen als die Regierungsfraktion. Nun habenund gemeinsam gegen neue Maßnahmen in der sich wieder verschärfendengestimmt, berichtet Michaela Wiegel in der, die den Impfgegnern nahesteht, habe auf Twitter gejubelt. "Sie hat wiederholt gefordert, Impfgegner im Krankenhauswesen wieder einzustellen. Die Sitzung wurde von der früheren Krankenpflegerin Caroline Fiat von der Linkspartei La France Insoumise (LFI) geleitet. Fiat hat sich wiederholt gegen die Impfpflicht für Gesundheitspersonal und die Überprüfung des Impfstatus ausgesprochen. Bis spät in die Sommernacht kam es zu einerin der Nationalversammlung, die mehrmals unterbrochen werden musste."