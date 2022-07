Bernhard Clasen berichtet in deüber eine "" (Boak), die im russischen Hinterland Angriffe auf militärische Infrastruktur und Nachschublinien verübe. "Besonders stolz scheint man bei den Anarcho-Kommunisten über eine Sabotageaktion an den Gleisen Richtung Barsowo zu sein, befindet sich doch in Barsowo ein Waffenlager für Artillerie und Raketenmunition.habe man in diesen Gleisen lockern können, so die Gruppe. 'Je mehr Züge gestoppt werden,fliegen auf friedliche ukrainische Städte', schreibt Boak auf ihrem Telegram-Kanal." Währenddessen resümiert Dominic Johnson Berichte über eine Zuspitzung der Kämpfe in den umkämpften Regionen der Ukraine: "Intensivere russische Angriffe im Osten, intensivere ukrainische Angriffe im Süden - der Ukraine steht ein heißer,bevor." dokumentiert die jüngste Redevor der Duma, in der sich westliche Debatten auf bizarre Art spiegeln: So macht Putin den Westen für den Krieg in der Ukraine verantwortlich, wirft ihm einen Genozid im Donbass vor und einen nihilistischen Autoritarismus: "Der Westen, der einst Prinzipien der Demokratie wie Freiheit des Worts, Pluralismus und Wertschätzung für die Meinung des Anderen hochgehalten hat, degeneriert heute zum genauen Gegenteil - zum. Dazu gehörenund die willkürliche Behandlung von Journalisten und Personen des öffentlichen Lebens. Dieser Verbotskurs wird in den westlichen Ländern nicht nur auf die Medien angewendet, sondern auch auf Politik, Kultur, Bildung und Kunst - auf alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Mehr noch, man drängt dieses Modell - das Modell des totalitären Liberalismus, einschließlich der berüchtigten, der allgegenwärtigen Verbote - der ganzen Welt auf, oder man versucht es zumindest."ist es, der sich in dem Krieg als Sieger wähnt, und darum müssten sich die-Briefe an ihn wenden, statt dieaufzufordern, schreibtim(hinter Paywall) in Antwort auf die Briefe und einen ähnlich argumentierenden-Artikel: "Das aber heißt, dass nicht 'Waffen und Krieg' auf der einen und Verhandlungen auf der anderen Seite die Alternative sind, sondern vielmehr Waffenlieferungenvon Verhandlungen sein können und Verhandlungen die Alternative zumsind."Der Krieg markiert eine Wende in den Beziehungen zwischenund schreibt der französische Politologein seinem Blog: "Aber es ist keineswegs sicher, dass die Politiker der freien Weltdaraus gezogen haben, und zwar auf zwei Ebenen: Erstens unterschätzen sie nach wie vor diedes Kampfes der wichtigsten diktatorischen Regimes und seine langfristigen Folgen. Zweitens erkennen sie wohl nur unvollständig, wie diese ideologische Dimension, insbesondere in ihrer verbrecherischen Dimension."Zwei der schillerndsten Figuren in Buch "Putins Netz" sind die in Genf lebenden grauen Eminenzenund. Sie haben jetzt gegen die französische Ausgabe von Beltons Buch, das schon im Original von "Slapp-Klagen" (unsere Resümees ) überzogen worden war, juristische Schritte angedroht. Bei ihnen handelt es sich nicht um Oligarchen, so Altwegg, sondern um Nachfahren exilierter Russen der, die zu den wichtigsten Vermittlern von Putins Macht im Westen und zu Sponsoren einer orthodox geprägtengehören. "Das Ende der Sowjetunion hat diesen jahrhundertealten Traum neu belebt. Wann aber stellten sich de Pahlen und Goutchkoff in den Dienst seiner Umsetzung? Diese Frage ist der Kern ihrer Klagedrohung gegen 'Les hommes de Poutine'. Catherine Belton datiert den Beginn ihrer Aktivitäten auf die Achtzigerjahre. In ihrer Darstellung waren der Verleger und der Bankier alstätig. Sie sollen als Agenten eines Netzwerks im Auftrag des KGB das Milieu der 'Weißen Bewegung' ausspioniert haben. Es ist ein gravierender Vorwurf, gegen den sich de Pahlen und Goutchkoff wehren"Othmara Glas trifft für dieeinige, die in der Armee gegen die russischen Besatzer kämpfen, darunter den Historiker, der im zivilen Leben das Ukrainische Zentrum für Holocauststudien in Kiew ( Website ) leitet. Er erzählt, dass mehr als die Hälfte der ukrainischen Juden imermordet wurden - auch wegen der ukrainische Kollaboration. Allerdings habe es auch Ukrainer gegeben, die Juden versteckten. Antisemitismus habe es allerdings auchgegeben, und er hörte nach dem Krieg nicht auf: "Der Historiker erklärt, in der Sowjetunion derhätten alle unter Stalins Repressionen gelitten. Sprachen wie Hebräisch und Ukrainisch seien unterdrückt worden, Synagogen ebenso wie Kirchen geschlossen. Während desverhungerten nicht nur Ukrainer, sondern auch Juden und Polen. 'Antiukrainische und antisemitische Politik waren zu dieser Zeit dasselbe.' Weil Stalin jüdische Ärzte eines Mordkomplotts gegen ihn bezichtigte, setzte 1948 eineein: Jüdische Kultureinrichtungen wurden geschlossen, Intellektuelle ins Straflager geschickt."Außerdem: In derplädiert der ehemalige Nachrichtenmoderatorfür ein soziales Jahr.