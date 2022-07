Derund kein Ende. Wobei: Für den Schriftsteller hat es nun endgültig eines mit dem "literarischen Vereinsleben". Schon zum zweiten Mal in seinem Leben tritt er aus: In den Neunzigern aus Protest gegen allzu demonstrative Umarmungen von DDR-Staatsschriftstellern, jetzt, weil Interimspräsidentden Aufruf in derunterschrieben hat, dass die Ukraine sich gegenüber Russland de facto ergeben sollte. "Putin wird sich das-Dokument, um Marcel Beyer zu paraphrasieren, wie zuvor schon die-Epistel", schreibt Hegewald in der. Vor vierzig Jahren "habe ich in der DDR im Postamt Leipzig-Reudnitz meinen Ausreiseantrag per Einschreiben losgeschickt. Bevor Putin in meiner Herkunftsstadt Dresden als KGB-Offizier Posten bezog, hatte ich das Weite gesucht. Putins Obstruktionsfuror undgilt über die Ukraine hinaus einer, an der teilhaben zu wollen ich in meinem Ausreiseantrag vom 30. Juni 1982 deklarierte. Und im PEN Darmstadt, so vermute und befürchte ich, geben jene einflussreichen Intellektuellen, von denen Georg Witte spricht, den Ton an, mit ihrer. Ich respektiere, dass Josef Haslinger unterschreibt, was er für richtig hält. Aber."Außerdem: Katrin Hörnlein stellt in derdie Arbeit einer Kinderbibliothek invor, die geflüchteten Kindern textlose Bücher anbietet, um Sprachbarrieren zu überwinden. Im Museum voor Schone Kunsten in Gent bietet sich die überaus rare Möglichkeit, eine Originalseite aus"Tim und Struppi"-Comic "Kohle an Bord" bestaunen, die der Comiczeichner einst dem Haus geschenkt und somit dem eisernen Regiment seiner Nachlassstiftung entzogen hat, freut sich Andreas Platthaus in der. In der verrät die Schauspielerin, welche Bücher sie geprägt haben.Besprochen werden unter anderem"Coventry" ( FR ),"Zeitzuflucht" ( NZZ ),"Innere Dialoge an den Rändern. 2016-2021" ( SZ ),"Theorie des Gehens" ( Zeit ) undGedichtband "Variationen über das Thema Erwachen" ().