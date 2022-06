wird als Name des jüngsten russischen Kriegsverbrechens in Erinnerung bleiben. Während die "Tagesschau" noch meldet , dass "Russland den direkten Angriff bestreitet", hat die recherchiert und bringt einen Faktenscheck zu verschiedenen: "Das russische Verteidigungsministerium erklärte, Munition sei bei einem Angriff auf ein Waffenlager detoniert und habe das Einkaufszentrum in Brand gesetzt. Die in dem Lagerhaus gelagerten Waffen und Munition aus westlicher Produktion, die an eine ukrainische Militärgruppierung im Donbass geliefert werden sollten, wurdengetroffen', so das Ministerium... Die vom russischen Verteidigungsministerium erwähnte Fabrik befindet sich etwades Einkaufszentrums. Die Gebäude sind durch eine Mauer, Vegetation und Bahngleise voneinander getrennt, so dass die Behauptung, 'sekundäre Explosionen' hätten einen Großbrand mit zahlreichen Opfern im Einkaufszentrum verursacht, unwahrscheinlich ist." Auchbringt eine Recherche zu Krementschuk.Eindes russischen Kriegs gegen die Ukraine wäre kein Frieden, schreibt Reinhard Veser in der: "Wurde in den acht Jahren seit dem Beginn der russischen Aggression gegen die Ukraine an einer etwa 400 Kilometer langen Kontaktlinie im Donbass so gut wie jeden Tag geschossen, wäre das nun auf einer Länge von gutder Fall. Auch auf diesem Weg käme Putin mit der Zeit an sein Ziel, die Ukraine zu zerstören. Ihr freier Teil hätte unter diesen Bedingungenund wirtschaftliche Entwicklung."Der Philosophist in Moskau geblieben, obwohl er sich gegen den Krieg ausgesprochen hat. Er scheint ein bekanntes Gesicht zu sein. In der erzählt er, wie Menschen in der U-Bahn auf ihn zutreten und ihm" zuflüstern. "Das Ganze fühlt sich seltsam an: als wäre man, einer riesigen, lautlosen Widerstandsbewegung, die auf ihren Moment wartet." Westlichen Freunden, die über die russische Zustimmung zum Krieg empört sind, rät er, zunächst mal auf diezu blicken: "Um zu verstehen, wie die Russen ticken, muss man sich nur anschauen, wie ein, ein François Fillon oder eine Karin Kneissl ticken... Putin ist nicht plötzlich aus den sibirischen Wäldern aufgetaucht - er hat jahrelang die globalen. Seine Oligarchen haben so lange auf der ganzen Welt zügellosen Luxus und Schmeicheleien genossen, bis sie allen Grund hatten, sich als diezu fühlen."Dieundhaben sich geeinigt. Einder beiden Länder wird möglich, mehr etwa im. Bülent Mümay hat seine-Kolumne zum Thema noch vorher geschrieben und beleuchtet das: "Das Beklatschentoleriert die türkische Justiz, geht es aber um Kurden, wird sie zum Falken. Beinahe täglich finden Operationen gegen die HDP, die Partei der Kurden, statt, um sie daran zu hindern, bei den Wahlen im kommenden Jahr den oppositionellen Block zu unterstützen."In Paris geht der Mammutprozess zu denzu Ende. Selim Nassib resümiert ihn für die: "Unter den jungen Adepten des französischen und belgischen Dschihadismus hat mangefunden, viele sozial Benachteiligte, kleine Dealer und Taschendiebe, die sich der Illusion hingaben, dass der '' sei, weil ihnen das irgendein naher Verwandter erzählt hatte. Der Islamismus diente hier als ein vermeintlicher Restart in eine Art. Indem sich diese Jugendlichen mit ihm vollkommen identifizierten und ihr früheres Leben fortan total ablehnten, gaukelten sie sich eine unsinnige und' vor. Sie glaubten, grausam über Leben und Tod derer verfügen zu können, denen sie früher so unbedingt ähneln wollten."Gerade erste juckte die Nachricht, dass an der Grenze zur spanischen Esklave Melilla Dutzende ums Leben gekommen seien (unser Resümee ), die Öffentlichkeit. Parallel dazu hat ein Rechercheverbund herausgefunden, dassFlüchtlinge einsetzt, um andere Flüchtlinge in sogenannten "Pushbacks" gewaltsam zurückzudrängen. "Es wäre in erster Linie an der, gegen diese Rechtsverstöße vorzugehen", schreibt Christian Jakob in der: "Doch die hat viel geredet, aber praktisch nichts getan, um Länder wie Griechenland, Kroatien oder Polen an den massenhaften Pushbacks zu hindern. Die Kommission scheute den Konflikt - und versicherte stattdessen auch jenen Staaten ihre Unterstützung, die offen das europäischetreten." Jakob kann nur konstatieren: "Die Geschwindigkeit desist atemberaubend. Immer mehr Kraft wird es kosten, diesen aufzuhalten. Kaum jemand scheint die Kraft dafür aufbringen zu wollen."