Erstaunliche Zahlen nennt Thomas Jansen in dernach einer Pressekonferenz des Bischofs Georg Bätzing: "haben dieim Jahr 2021 verlassen. So viele wie nie zuvor. Bei einer Gesamtzahl von 21,6 Millionen Katholiken sind das. Im bisherigen Rekordjahr 2019 waren knapp 273.000 Menschen ausgetreten." Allein in Köln traten nach den bekannten Skandalen und ihrer wenig überzeugenden Aufarbeitung 40.000 Menschen aus. In der evangelischen Kirche, so Jansen, waren die Zahlen in diesem Jahr bescheidener.Neben den EntscheidungenWaffen undAbtreibung legte der Supreme Court auch noch eine weniger beachtete Entscheidung vor, die dieberührt. In der Sache "Kennedy v. Bremerton School District" entschied das Gericht, dassdurchgeführt werden dürfen. Jay Michaelson erklärt in, wie problematisch das ist: "Aus verfassungsrechtlicher Sicht steht dieser Sachverhalt in einem Spannungsverhältnis zwischen zwei Klauseln des Ersten Verfassungszusatzes. Einerseits ist das Gebet des Trainers seine. Andererseits ist er der Trainer, dies ist eine öffentliche Schule, und obwohl die Spieler theoretisch nicht daran teilnehmen müssen, weiß in der Praxis jeder, dass manriskiert, wenn man es nicht tut. Daher verstoßen die Gebete sehr wohl gegen die Establishment Clause, die es der Regierung verbietet, eine offizielle Religion einzuführen."