Samiha Shafy unterhält sich in dermit der Aktivistin, die sich als Feministin betrachtet und dennoch findet, dass diedes Supreme Court in die richtige Richtung weise. Sie begründet das mit sozialen Argumenten: "In einem libertären System, in dem Abtreibung bis zum jetzigen Urteil des Supreme Court umfassender erlaubt war als in jedem anderen Land der Welt, drängen einen die wirtschaftlichen Gegebenheiten. Arbeitsplätze, diesind, Gesundheitssysteme, dienicht unterstützen, die Vorstellung, dass die Gesellschaft nicht dafür zuständig ist, Familien zu helfen, und dann auch noch diese sehr liberale Abtreibungspolitik - all das führt Frauen in Richtung Schwangerschaftsabbruch."Die amerikanischesteckt in der Krise, konstatiert die an der Michigan State University lehrende Philosophinin einem langen Essay in der: "Man kann davon ausgehen, dass das Verfassungsgericht sich irgendwann wieder mit dem Problem beschäftigen wird müssen, weil zu erwarten ist, dass eines der höchsten Rechtsgüter, nämlich dieselbst,gerät: Während es in einigen Staaten sehr restriktive Gesetze geben wird, die teilweise sogar noch aus derstammen, wird es in anderen Staaten liberaler zugehen, was dann zur Folge hat, dass viele Frauen der ersteren in den letzteren Staaten um Hilfe bitten werden. Staaten müssen dann gegeneinander Gesetze und Verordnungen erlassen. ... Rechtsunsicherheit und die Kriminalisierung werden zunehmen. Ausgrenzung ist die Folge."Dieunter Padre Francisco de Roux hat ihren Abschlussbericht vorgestellt, berichtet Katharina Wojczenko in der. Nach Anhörung von 30.000 Zeugen wird Bilanz gezogen: "Würden alle Opfer eine Gedenkminute bekommen, müsste 17 Jahre Stille herrschen. 80 Prozent der Opfer waren Zivilistïnnen.sind mindestens ermordet worden." Wie der Gewaltzusammenhang zwischengenau funktionierte, macht Wojczenko nicht klar. Hauptschuldig scheint der Staat zu sein. Der Bericht fordert aber auch "eine radikale Änderung der, vom Verbot zur einer 'verantwortungsvollen rechtlichen Regulierung', um den Drogenhandel einzudämmen, der den Konflikt befeuert hat. Kolumbien solle sich dafür auch international einsetzen. Den '' erklärt die Kommission für gescheitert." Der Bericht wird auf einer eigens geschaffenen Online-Plattform präsentiert und weiter vertieft.war der Lizenznehmer von Ben & Jerry's, einer von Unilever betriebenen Speiseeis-Marke, in Israel. Er lieferte und fertigte auch in den besetzten Gebieten, mit vielen palästinensischen Arbeitnehmern. Dann beugten sich die Ben & Jerry-Gründer und der Weltkonzern. Bei erzählt Zinger seine Geschichte: "Wie können sich Unilever und Ben & Jerry's noch im Spiegel betrachten? Sie sprechen von sozialer Gerechtigkeit, werfen aber, die dem Unternehmen seit vielen Jahren die Treue gehalten haben, vor die Tür. Ich weigere mich, mein Volk auf diese Weise im Stich zu lassen. Und es sind die Palästinenser, die am meisten darunter zu leiden haben werden."