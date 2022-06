Im Tiefenrausch - Filmmuseum Frankfurt

"Derbefindet sich einer schweren Krise. International ist er praktisch unsichtbar", diagnostiziert Daniel Kothenschulte in einem Essay für den. "Es ist der, der immer weniger Anreize schafft, ins Kino zu gehen. Ironischerweise aber nicht weniger Anreize, Filme zu produzieren. Denn die Förderstrukturen machen es Produzierenden. Obwohl die Filmförderung in Deutschland bei der Staatsministerin für Kultur angesiedelt ist, spielt bei der Vergabe der Gelder - anders als etwa in Österreich - einepraktisch keine Rolle. Bei der Mittelvergabe wird auch nicht berücksichtigt, dass künstlerische Filme im Gegensatz zu Unterhaltungsfilmen anders budgetiert werden müssen. Sie brauchen vielleicht weniger Spezialeffekte und ein kleineres Team am Set, dafür aber eine jahrelange Drehbucharbeit und längere Drehzeiten. Die belgischen Dardenne-Brüder drehen ihre Filme eben nicht in 28 Tagen herunter, sondern proben und drehen jede Szene so lange, bis alles stimmt - auch wenn es 60 Tage dauert."Dabei gibt es durchaus ein Bedürfnis nach interessanten Filmen, erzählt , der mit seinem jüngsten Film "Der Waldmacher" durch die deutschen Kinos gezogen ist, in: "Ich selbst bin, was dasbei uns betrifft, nach der Rundreise durch 44 große und kleine Häuser in 39 Städten. Eine neue Generation von Betreibern wird ihre Altersgenossen mit ihrer Lust am Film anstecken. Und das Bedürfnis nach unmittelbarem Leben und Gemeinschaft wird stärker sein als der Reiz der virtuellen Erlebnisse.waren tatsächlich zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder alle Kinos, die ich mit dem Dokumentarfilm 'Der Waldmacher' seit dem 5. April besucht habe. Weil es mir wichtig war, dass mein anderes,auch gesehen wird, habe ich diese Tour gemacht und allabendlich mit dem Publikum diskutiert. Der Verleih meinte, keine noch so aufwendige Werbekampagne könnte eine vergleichbare Wirkung erzielen. Wichtiger als für den Film war die Reise aber für die Kinos: Hoffnung auf die."





Thomas Stillbauer begibt sich für dieunter Wasser. Die Ausstellung des Frankfurter Filmmuseums : "Im Tiefenrausch" zeigt, was man wissen muss über das Genre des. Besonders gut gefallen hat ihm "das Rondell in der Mitte mit Filmszenen im Großformat, von außen und innen zu erleben. Es zieht alle, die stöbernd vorbeischwimmen, wie ein Strudel an. Weil vier Projektionen gleichzeitig laufen, weiß man gar nicht, wo man zuerst mit dem Blick hinpaddeln soll, aber auf Dauer stellt sich ein rauschhaftes Erlebnis ein., Taucher,, Fische, U-Boote, Haie,, Delfine, die Schönheit der Tiefsee, auch in Form von Zeichentrickfilmen - und überall das."Besprochen wird der Film "Abenteuer eines Mathematikers" über(Das 'Abenteuer', das der Filmtitel verspricht und über das sich eine vielsagende Szene lustig macht ('Wenn du Abenteuer willst, steig auf einen Berg'), wird nur miterleben können, wer nüchterne Spielführung nicht lauwarm findet, sondern bei großen Themen gerade sachgerecht, nämlich antisentimental", erklärt Dietmar Dath in der).