in Putins Krieg gegen die Ukraine. Russland verspricht humanitäre Korridore aus den umkämpften Städten, hält sich dann aber nicht an die Feuerpausen. Oder die Korridore erweisen sich als Falle, wie dieses Video zeigt. Und die Armee verstärkt dieund nimmt allem Anschein nach auchins Visier, wie etwa Peter Rasonyi in der berichtet : "Der russische Präsident Putin erklärte am Sonntag in einem Telefongespräch mit dem türkischen Präsidenten Erdogan kühl, die Militäroperation in der Ukraine verlaufe genau nach Plan. Solange deren Ziele nicht erreicht seien, werde sie unvermindert fortgesetzt. Das lässt Düsteres erwarten, was wohl genau die Absicht Putins ist. Die gezielte Terrorisierung der Zivilbevölkerung hat offensichtlich zum Ziel, diese einzuschüchtern und zu demoralisieren."Eine, heißt nicht, sie zu kontrollieren, schreibt der Militärhistorikerin seinem Substack-Blog: "Wie wir gestern in außergewöhnlichen Videos aus Cherson und Melitopol gesehen haben, in denengegen die Russen demonstrierten, sind diese Städte nicht wirklich in russischer Hand. Die Bevölkerung bleibt in ihrer Loyalitätund beweist damit nicht nur ihre Empörung über die russische Besatzung, sondern warnt auch davor, dass das Fehlen einer wirksamen Kontrollefür die russischen Einheiten haben könnte, wenn es zu einem Aufstand kommt." Rein militärisch sieht der Feldzug für Freedman wie ein Desaster aus - was die Gefahr für die ukrainische Bevölkerung eher noch erhöht.Je länger der Krieg dauert, desto größer ist die Gefahr, dass diewird, schreibt Simon Tisdall im. Russland könnte es etwa als Kriegshandlung auffassen, wenn aus Nato-Staaten Nachschub geschickt wird. "Doch wenn die Verbündeten durch ihre Unterstützung letztlich nicht vermeiden können, in einen Konflikt mit Russland hineingezogen zu werden, warum sollten sie dann das? Mit anderen Worten: Anstatt den Ukrainern das Kämpfen und Sterben zu überlassen - und sie dann schließlich aufzugeben - sollten die westlichen Demokratien ihre Luftstreitkräfte in Bereitschaft versetzen, ihre Absicht erklären, einezu verhängen - und dem Kreml sagen, er solle das Töten einstellen."Die Errichtung einerüber der Ukraine findet Andreas Zumach in derviel zu gefährlich, auch wenn der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski der Nato vorwerfe, das Risiko eines Nato-Russland-Konflikts zu dramatisieren: "Doch die Option, das Risiko einesunter Einsatz von Atomwaffen einmal auszutesten, gibt es möglicherweise nur einmal. Und dann nie mehr. Manche ukrainischen BefürworterInnen einer Flugverbotszone argumentieren, der dritte Weltkrieg habe mit dem Angriff auf ihr Land doch schon begonnen. Wenn die Nato Putin jetzt nicht stoppe, werde dieser nach einer Zerstörung der Ukraine gegen die baltischen Staaten und dann gegen die EU und die Nato selbst vorgehen, um die Weltordnung zu verändern. Dieser fatalistischen Prognose ist zu widersprechen. Schon jetzt mehren sich die Anzeichen, dass der Ukrainekrieg derist."In der überlegt Stefan Kornelius, was der Westen tun kann, um Putinsund findet mehr Druck aufnötig: "Putins archaischer Krieg zwingt die chinesische Führung zu einer Entscheidung. Sie lernt gerade, wie der Westen seine Instrumente gegenschärft - und einsetzt. China ist mit seinen Abhängigkeiten deutlich verletzlicher. Deswegen schreibt der Krieg in der Ukraine auch die Spielregeln für China neu. Putin zwingt der Welt eine Ordnung auf, diegenauso wenig wollen kann wie ein deutscher Kanzler oder ein amerikanischer Präsident." glaubt in der, dass China dien, die der Westen gerade geschaffen hat, ebenso versteht wie die Botschaft: "Amerika und liberale Gesellschaften allgemein können oftaussehen - bis sie es nicht mehr sind. Fragt Adolf Hitler."Ebenfalls in der setzt die Germanistinihr Kriegstagebuch aus Czernowitz fort: "Die Evakuierung aus der Stadt ist gescheitert, weil die Feuerpause von den Russen nicht eingehalten wurde. Das war beinahe vorherzusehen. Das Nichteinhalten von Vereinbarungen auf allen Ebenen ist ein prägender 'Wesenszug' unseres östlichen Nachbarlandes."Die Gesetze gegen die "" mit ihren drakonischen Strafandrohungen markieren selbst für daseine Zeitenwende, schreibt Reinhard Veser in der, umso mehr als sie sich auch gegen Ausländer wenden: "Damit vollzieht das russische Regime den Bruch mit dem Westen sogar auf einer Ebene, die selbst die Sowjetunion nach Stalins Tod nicht mehr angerührt hat. Das ist ein Signal, dasist. In welche Richtung sich Russland nach dem Überfall auf die Ukraine entwickeln würde, war klar. Dass das Regime so rasch zu so drastischen Mitteln greift, lässt indes vermuten, dass es sichsieht."haben Verwandte in der Ukraine. Aber wenn die anrufen und vom Krieg erzählen, glauben sie ihnen nicht, denn sie kennen nurvon der Entnazifizierung und den präzisen Schlägen, berichtet Valerie Hopkins in der: "Als Valentyna V. Kremyr ihrem Bruder und ihrer Schwester in Russland schrieb, um ihnen mitzuteilen, dass ihr Sohn wegen der intensiven Kämpfe im Kiewer Vorort Bucha tagelangverbracht hatte, stieß auch sie auf Unglauben. 'Sie glauben, dass in Kiewist, dass niemand Kiew beschießt', sagt Kremyr in einem Telefoninterview. Ihre Geschwister glaubten, dass die Russen militärische Infrastrukturen 'mit Präzision angreifen, und das war's'."Russland ist durch seine beharrlich auf diesetzende Wirtschaftspolitik zumnach dem Mauerfall geworden, schreibt Vinzenz Hediger in der: Russland sei "noch nicht einmal(die bekannteste Wodka-Marke kommt aus Schweden). Wie sehr Russland vonabhängig ist, erkennt man auch daran, dass Apple Teile des russischen Alltags lahmlegen konnte, indem es Apple Pay deaktivierte. Silicon-Valley-Apps ersetzen in Russland auf ähnliche Weise öffentliche Infrastruktur wie in Nigeria, wo alle Kommunikation über Whatsapp läuft."Markus Wehner berichtet in dervon einer Kundgebung auf dem Berliner Bebelplatz mit sehr prominenten Sprechern: "Von einem '', der sich in Putins Regime zeige, sprach der Berliner Osteuropa-Historiker. Dem Westen warf er vor, dass er Putin zu lange habe gewähren lassen. 'Wir haben zu lange derzugesehen. Es hieß immer, wir sollen Putin nicht dämonisieren', kritisierte Schlögel eine hierzulande verbreitete Haltung. Die Ukrainer bezahlten nun den Preis dafür, dass die westlichen Demokratien nicht bereit gewesen seien, sich Putin entschieden entgegenzustellen."In der ahnt Harry Nutt, dass es dienoch lange beschäftigen wird, wie sie sich haben hineinziehen lassen in Putins System aus: "Den Nebeln des Krieges ist eine lange Phase der Verblendung vorausgegangen, der sich jeder auf seine Weise stellen kann. Aufklärung? Jenseits der Versuchung der Verklärung ist sie immer noch möglich. Und nötiger denn je."Derhatte die äußere Rechte genauso ergriffen wie die sektiererische Linke, schreibt Nick Cohen immit Blick aufwie Nigel Farrage und Aaron Banks, aber auch die Corbyn-Fraktion. Labour drängt die Putin-freundlichen Abgeordneten aus der Fraktion, aber was passiert bei den Tories? "Kein Stück in deroder imzeigt Anzeichen von Bedauern darüber, wie sie sichließen. In keiner Rede warnt Boris Johnson vor tyrannischem Denken oder. Das Schweigen zeigt, dass die Grenze zwischen Mitte-Rechts und Rechtsaußen zerbröckelt ist. (...) In größter Verzweiflung schreit die Ukraine danach,werden, in eben jene Europäische Gemeinschaft, deren Zerstörung sich eine Generation vonverschrieben hat. Aus Angst, Russen könnten die Wahrheit erfahren, lässt Putin ihnen den Zugang zurblockieren, eben jener, die Johnson unterfinanziert und immer dann zu ruinieren verspricht, wenn er der Tory-Rechten was zu fressen geben will." Bei erklärt Esther Webber, "warum diesüchtig nach russischem Geld sind."In der erklärt Jan Pfaff der Beton-Linken, warum dieist an Putins Angriffskrieg: "Die Erklärung mit der Nato-Osterweiterung verstellt den Blick auf das heutige Russland. Die Erzählung ist ja auch deshalb so bequem, weil der Westen sich dann nur mit sich selbst beschäftigen muss. Auch darum hat man in den vergangenen Jahren, wie der Kreml die stockende wirtschaftliche Modernisierung des Landes mit einer extremen Militarisierung konterte. Wie Zivilgesellschaft und unabhängigem Journalismus seit dem nationalistischen Rausch der Krim-Annexion die Luft abgedrückt wurde, wie Putin das staatliche Fernsehen zu einer Hassmaschine umbaute und sich für seinen Neo-Imperalismus die Stichworte von dem rechtsextremen Denker Alexander Dugin lieh."Außerdem: Hanno Böck analysiert beiziemlich konkret, wie sich Europa vonabkoppeln könnte - kurzfristig scheint das allerdings kaum möglich.