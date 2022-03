"Stop shooting at a nuclear hazardous facility!" - This is the chilling message from inside the Zaporizhzhia, Ukraine, nuclear power plant while under attack. @ErinBurnett reports the first images from that harrowing event. pic.twitter.com/xCb2ZBi2Ld - CNN (@CNN) March 5, 2022

Président @ZelenskyyUa speaking to the demonstrators in Prague !pic.twitter.com/miv60wapZW - Simone Rodan-Benzaquen (@srodan) March 4, 2022

in Putins Krieg gegen die Ukraine. Der Beschuss der Städte geht weiter. Der ukainische Präsidentfordert eineüber seinem Land. Russland hat für seine Bürgerabgeschaltet und außerdem in Windeseile eine Gesetz beschlossen, das die Verbreitung von "Fake News" über den Krieg mit bis zubedroht. Zusammengefasst werden die jüngsten Ereignisse in den Live-Blogs von hier ), hier ) und hier ) und vielen anderen Medien. Medien wie diestellen ihre Aktivitäten in Russland vorübergehend ein, nachdem in dem Land strikte Zensurregeln eingeführt wurden, meldet etwa Tiffany Hsu in derReporter vongerieten unter Beschuss von Scharfschützen. Einer wurde verletzt. Den Videobericht der Reporter veröffentlich der Sender hier Luke Harding berichtet für denaus der Ukraine, unter anderem über einen Angriff auf ein Verwaltungsgebäude in, bei dem zehn Menschen ums Leben kamen. "Der grausame Angriff wird mit tödlichen Waffen durchgeführt: BM-30 Smerch, schwereund zunehmend auch. Am Sonntag versuchten russische leichte Panzerfahrzeuge erfolglos, in die Stadt einzudringen und sie einzunehmen. Nun scheint Putin beschlossen zu haben, sie stattdessen platt zu machen. Die Botschaft ist demonstrativ. Sie richtet sich an die trotzige Regierung des prowestlichen ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski: Ihr und Kiew seid die nächsten."präsentiert ein Video aus dem von den Russen beschossenen. Es zeigt, wie Mitarbeiter des Kraftwerks die russischen Soldaten per Lautsprecher aufrufen, den Beschuss einzustellen, "sonst bringt ihr diein Gefahr".Die Ukraine hat einen dringenden Antrag aufEU gestellt und die Auskunft erhalten, dass es noch dauern wird. Der Wunsch nach Aufnahme in die EU standfür die Ukraine, erinnert Barbara Oertel in der, durch ihn wurde die "Revolution der Würde" ausgelöst. Die EU muss sich dazu verhalten: "Den Feldzug Moskaus vor Augen sind jetzt auchund die, die ebenfalls Assoziierungsabkommen abgeschlossen haben, in Brüssel mit einem Aufnahmeantrag vorstellig geworden. Dies ist ein, den es ernst zu nehmen gilt. Denn Befürchtungen, Wladimir Putins 'Spezialoperation' in der Ukraine könnte nicht sein letzter militärischer Amoklauf auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion gewesen sein, sind begründet."Bilder von der riesigengestern, bei der auch Wolodimir Selenski per Videozuschaltung sprach:Der ukrainische Präsident möchte, dass diedenüberwacht ( mehr zu Selenskis neuester Videoansprache im). Die Frage, ob die Nato agiert oder nicht, wird sich eher früher als später stellen, meint Richard Herzinger in seinem Blog. "Die Alternativen sind nun klar: Entweder wir sehenzu, wie die ukrainische Nation ausgelöscht wird, oder wir springen ihr auch mitzur Seite. Die westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine, sofern sie ihren Adressaten überhaupt noch erreichen, kommen zu spät und genügen nicht, um die Aggression zurückzuschlagen oder zumindest zum Stehen zu bringen."Fürim Guardian ist es die, die lähmt: "Nun sind wir gezwungen, dieeines Mannes und seine kranken Träume zu interpretieren. Dies ist die ultimative 'Verrückten'-Sanktion in der Nukleartaktik: Wenn man sich nicht darauf verlassen kann, dass der Gegner logisch zu seinem eigenen Vorteil handelt, ist man, wartet auf seinen nächsten Zug und kann kein Risiko durch direktes Eingreifen eingehen."Der russische Philosoph und Aktivist setzt im Gespräch mit Robin Celikates von derseine Hoffnung auf einen, der für ihn ohnehin überfällig ist: "In Russland war in den nächsten Jahren mit einemgegen Putin zu rechnen, wie gegen Lukaschenko in Belarus. Putin will sicher sein, einen solchen Aufstand mit wirklich allen Mitteln niederschlagen zu können. Er steht sehr unter dem Eindruck von Gaddafis Ende in Libyen. Die Annäherung der Ukraine an den Westen ist für ihn eine existenzielle Bedrohung. Daher erschien ihm Angriff als die beste Verteidigung. Wir müssen verstehen, dass er sich in derbefindet."Staunend, aber auch zweifelnd, nimmt Militärhistorikerin derdie Nachricht von der künftigenauf. Der Status quo war ein ganz anderer: "Inspielte das Militär keine Rolle. Begriffe wie '' waren im politischen Berlin nicht zu vermitteln, auch wenn alle wussten, dass es in letzter Konsequenz genau darum ging. Zwar forderten Experten geradezu flehentlich, endlich mehr zu tun. Gehör fanden diese Äußerungen nicht. Letztlich beließ es die Regierung bei einer Ankündigungsrhetorik; das Parlament nahm es achselzuckend hin. Schließlich glaubte praktisch niemand, dass die Bundeswehrwerden würde."Mit Eintreten und Austreten aus der EU kennen sich die Briten ja aus. rät der EU imvielleicht auch darum, die Ukraine möglichst rasch aufzunehmen: "Wenn die EU diesennicht macht, lautet die Botschaft aus den westeuropäischen Hauptstädten an die belagerten Europäer in Kiew und Charkiw: 'Danke für euren heldenhaften Kampf, der uns hilft, ein geeinteres, stärkeres Europa zu schaffen, aber für euch ist darin kein Platz.' In diesem Moment der existenziellen Herausforderung kann Europa etwas Besseres tun als das."Die Briten haben unterdes sogar Schwierigkeiten auch nuraufzunehmen, berichten Phil Kemp und Lucy Manning in der: Nurbereits in Britannien lebender Ukrainer dürfen bisher kommen.Außerdem: Die groteskenüber die Ukraine haben auch damit zu tun, dass die russischen Eliten bestürzend schlecht über ihre Nachbarländer schreibt die Politologinbei