Amdes Krieges gegen die Ukraine verstärken die russischen Truppen ihre Angriff, die humanitäre Not wird größer. Über Schutzkorridore dürfen ukrainische Zivilisten nur nach Russland oder Belarus flüchten.Wladimir Putin türmt Verbrechen über Verbrechen, Fehler über Fehler in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine, schreibt der: "Putin irrte in der Annahme, die USA, die EU und die pazifischen Alliierten des Westen wären zu zerstritten für kollektives Handeln. Nicht nur haben sich diese Nationen zusammengerauft, sie liefern auch Waffen an die Ukraine in einem Umfang, der klar macht, sie wollen Moskau besiegt sehen. Putin mag auf auf eine schnelle militärische Operation aus gewesen sein, gekrönt von einer Enthauptung der ukrainischen Regierung in Windeseile. Vor Augen steht ihm einim größten Flächenland Europas. Anders als in, wo Putin sich auf Stellvetreter vor Ort verlassen konnte, um seinezu führen, werden die Kriegsverbrechen in der Ukraine direkt Russlands Ansehen in der Welt herabsetzen."In der lässt sich Andrian Kreye vom Politikwissenschaftler Roger Petersen vom MIT erklären, wie die Angst im Krieg zur Waffe wird, nämlich in zwei Phasen: "Zuerst kommt die Furcht,. Die Furcht setzt ein, wenn der Krieg noch als eine Vorahnung von Tod, Gewalt und Zerstörung naht. Das Grauen machte sich in der Geschichte breit, wenn der Feind vor den Mauern der Stadt stand. Wenn aus der Vorahnung die Gewissheit von den Grausamkeiten und dem Töten wurde.haben sich diese Waffe zunutze gemacht. Doch was Petersen auch erforschte, ist. Fünf Strategien hat er da identifiziert. Vereinfacht gesagt, sind das die Wut, die Schande, die Verachtung, die Vernunft und die Hoffnung."Auch Masha Gessen kann sich imnicht genau erklären , was das ominöse "" bedeuten soll, das innerhalb weniger Tage zum Symbol für diewurde. Es wurde offenbar spontan von den Militärfahrzeugen übernommen, aber ein Z gehört nicht zum kyrillischen Alphabet. Nacht für Nacht tauchen an Moskauer Mauern mehr Zs auf, oft an den Hauswänden prominenter Regimegegner. Für Gessen ist es ein Zeichen, daskommt: "Es dauerte nur eine Woche, bis das 'Z' zum Symbol des neuen russischen Totalitarismus wurde. Aber totalitäre Symbole werden in der Regel an der Spitze geschaffen. Die rote Fahne und das Hakenkreuz - die beiden wichtigsten visuellendes zwanzigsten Jahrhunderts - sind das Ergebnis jahrelangerBewegungsgestaltung. Das 'Z' ist ein anderes Tier, ein vorgefertigtes Symbol, das von einer Gesellschaft aufgegriffen wurde, die sich bereits als totalitär konstituiert hat. Von nun an wird es jedoch wahrscheinlich so funktionieren wie jedes totalitäre Symbol der Vergangenheit: als visueller Schlachtruf und als Symbol der Zugehörigkeit. Schon bald könnte sein Fehlen als Zeichen der Illoyalität interpretiert werden."Diebringt die Rede, die der ukrainische Schriftstelleram Sonntag auf der Kundgebung in Berlin gehalten hat und in der er Putins Programm alsbezeichnete, eine Kombination aus Großrussentum und Faschismus: "Der Putinismus, der sich in diesen Tagen zur totalitären Diktatur entwickelt, gibt sich gern erratisch und vieldeutig, ist aber im Kern leicht auszumachen: chauvinistischer Imperialismus, völkischer Mystizismus, messianischer Größenwahn, eschatologischer Revanchismus, apokalyptischer und militaristischer menschen- und lebensverachtender Macht- und Führerkult, tiefste Verachtung für Recht und Freiheit und Selbstbestimmung."Der Schriftsteller blickt in derauf die große Hilfsbereitschaft, die Polen gegenüber den Ukrainern zeigen, mit denen sie historisch eng verbunden sind, wenn auch phasenweise sehr konflikthaft.Die Forderungen an die Nato, eineüber der Ukraine zu errichten, reißen nicht ab. Auf findet Fred Kaplan die Rede davon etwas leichtfertig, als bräuchte es nur einen Federstrich, um russische Flieger zu stoppen: "Solche Zonen sind ausgefeilte,. In den zehn Jahren zwischen den beiden Irakkriegen, als die USA und Britannien Flugverbotszonen im Süden des Landes errichtet hatten, um die Schiiten, und im Norden, um die Kurden zu schützen, flogen amerikanische Kampfflugzeugeund warfen mehr als 1.000 Bomben auf mehr als 240 Ziele. In einer zweitägigen Kampagne 1996 feuerten sie 44 Cruise-Missile-Raketen ab, um irakische Boden-Luft-Raketen zu zerstören. Im Kosovokrieg 1999 brauchten die USA und die Nato, um eine Flugverbotszone über einem Gebiet von der Größe Connecticuts zu errichten. Die Flieger schossen 743 Luft-Boden-Raketen ab, um 44 serbische Raketen-Abschussrampen zu zerstören."