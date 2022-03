In derdrei mögliche Szenarien. Den "" - Rückzug mit der Krim und den Separatistengebieten als Beute - hält er für eher unwahrscheinlich, aber noch ferner liege "" - Putin werde durch Proteste auf der Straße oder eine Palastrevolte aus dem Kreml verjagt: "Das dritte Szenario,, scheint sich gerade anzubahnen: Solange Wladimir Putin keinen plötzlichen Sinneswandel erlebt oder vom Westen aufgehalten wird, scheint er bereit, so viele Menschen zu töten und so viel Infrastruktur in der Ukraine zu zerstören wie nötig, um die Ukraine als freies unabhängiges Land auszulöschen und seine Führung abzusetzen. In diesem Szenario wird es zukommen von einem Ausmaß, das Europa seit den Nazis nicht mehr erlebt hat - Verbrechen, dieals Land zu globalen Pariahs machen werden."In derbetont die deutsch-ukrainische Schriftstellerin bei allem Leid nie so viel "" gesehen zu haben wie in den vergangenen Tagen: "Im ganzen Land beginnt der Tag mit dem Morgenappell, das ist bereits zum Kriegsritual geworden: 'Hallo, wie geht es euch?', heißt es auf Facebook, Twitter und in den Telegram-Kanälen. Meine Freunde melden sich aus den Luftschutzkellern, aus verbarrikadierten Wohnungen, aus U-Bahn-Stationen verschiedener Bezirke: 'Hallo! Hallo! -!' - 'Bei uns war alles still.' - 'Vögel, die Vögel singen!' - 'Ich habe mich noch nie so über Sonnenlicht gefreut.' - 'Bei uns miaut es und schnarcht es!' - 'Meldung aus dem Nordosten:. Das Wetter ist sonnig.'"Sieger ist in einem Krieg nicht, wer die Schlachten gewinnt, sondern wer den Frieden herstellt, mahntim Interview mit Peter Neumann in der. Und: "Keine Politik oder Redeweise der. In der derzeitigen Debatte behauptet jede Seite, jedes Gremium, die Übersicht zu haben. Die gibt es aber gar nicht. Wir sprechen mit dem großen Kriegstheoretiker Carl von Clausewitz von den 'Nebeln des Krieges. Sowie der Krieg ausbricht, ist alles unbestimmt. Dieses Nebelhafte, dieses Unbestimmtheitsfeld, ist die Herausforderung, auf die wir antworten müssen. Und deswegen können wir mit eineroder mit einer moralischen Haltung, die wir im Westen alle teilen, keine Sicherheitsstruktur gewinnen. Immanuel Kant hat einmal sehr schön gesagt:, sofern sie die Regeln der Vernunft anwenden, könnte. Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich bin in keiner Frage gleichgültig. Meine Urteilsbasis ist: Wo wäre selbst für einen Verrückten oder einen Bösen der Punkt, an dem er sich aus Realitätsgründen einigen kann?"In derzeigt sich der ukrainische Schriftsteller kampfbereit, gegenüber deutschen Putin-Verstehern und Brüsseler Bürokraten, aber auch Putins Truppen: "Wenn es nötig ist, werde ich mich den Partisanen anschließen", sagt er mit seinen 62 Jahren: "Fest steht, dass die Ukraine auf eine gewisse Weisegeworden ist. Weil er die Ukraine hasst. Er hat sie schon immer gehasst, inzwischen aber ist sie zu seiner Manie geworden. Immer wieder hat er versucht, die Ukraine zu erobern, und immer wieder hat er versagt. Jeder neuerliche Versuch wird nur noch blutiger und noch brutaler. Die Ukraine ist zu seinergeworden."Aber warum hasst Putin die Ukraine so? Weil sie zu einem "" geworden ist, schreibt der russische Schriftsteller auf. Während in Russland die Korruption längst "" sei, die Armut zunehme und die Pressefreiheit kaum noch existiere, bleibe die Ukraine ein sehr: "Es hat starke Ähnlichkeit mit dem Russland aus der Zeit vor Wladimir Putins Amtsantritt und je länger Putins Macht anhielt, desto deutlicher traten die Unterschiede zutage. Von Jahr zu Jahr nahm in Russland die Ordnung zu und die Freiheit ab. Heute ist der Unterschied zur Ukraine enorm. Russland ist einmit nahezu diktatorischer Ordnung. Und auch von der Freiheit ist hier fast genauso viel übrig wie in einer Diktatur. Die Ukraine dagegen ist tatsächlich zu einer Art Antirussland geworden: Trotz des Chaos und der totalen Korruption ist sie ein Beispiel für eine. Bei den Wahlen wechselte die Macht jeweils vom einen politisch-finanzwirtschaftlichen Konglomerat zum anderen. Versuchte eine der Parteien die Macht zu usurpieren, gingen die Menschen auf die Straße und forderten Gerechtigkeit."Der ukrainische Schriftsteller teilt aufordentlich aus gegen EU und Nato, die die Ukraine nicht rechtzeitig aufgenommen haben, aber natürlich auch gegen all diejenigen, die Russland nach Ende des Kalten Kriegs eher entgegenkommen wollten: "Das Gefühl der '', dass Russlandversteher oft als Hauptgrund und bisweilen als Rechtfertigung für Putins Revisionismus anführen, resultierte in Wirklichkeit nicht aus einem Wunsch des Westens, Russland herabzusetzen und auszunutzen, sondern aus demder russischen politischen Klasse, sich vonund einer überholten Identität zu befreien und das Land zu modernisieren. Der Westen trug seinen Teil zu diesem Versäumnis bei, aber nicht auf dem Wege einer 'Demütigung'. Vielmehr sah er wohlwollend über diedes Landeshinweg und verschloss beharrlich die Augen vor ihren neoimperialen Äußerungen und Unternehmungen."Die deutsche Politik sei ein "nach 1945", wettert in derauch der polnische Autor , der erst aufatmete, als Deutschland Waffenlieferungen an die Ukraine zustimmte: "Derder politischen Klasse Deutschlands mochte gut gemeint sein, de facto war er dumm und unmoralisch.waren Rüstungsausgaben von 1,4 Prozent. Unmoralisch war dieangesichts unverhohlener russischer Gewalt. Unmoralisch das Zögern vor Waffenlieferungen an die Ukraine, unmoralischund Europas energiepolitische Abhängigkeit von russischen fossilen Brennstoffen. Unmoralisch finde ich heute sogar die Aufrechterhaltung diplomatischer Beziehungen zu Russland, ganz gleich auf welcher Ebene; unmoralisch ist die Überzeugung, man müsse sich mit Russland in Zukunft irgendwie einigen, einen Kompromiss über den Köpfen der Ukrainern finden."In prangert auch Anne Appelbaum die europäischen Versäumnisse an, die, die den Kurs gegenüber Moskau bestimmten. Und sie fragt: "Istdazu verurteilt, auf ewigzu sein, ein einstiges, rückwärtsgewandtes Imperium, das daran arbeitet, seine alte Rolle wiederzuerlangen? Muss diese riesige, komplizierte, paradoxe Nation für immer, mit Grausamkeit, von Eliten, die das Volk unterdrücken und seinen Reichtum stehlen? Werden Russlands Herrscher immer von Eroberung träumen anstatt von Wohlstand?"Arno Widmann empfiehlt in der "Entscheidung in Kiew" leider als das Buch der Stunde: "Schlögel schreibt die Chronik eines angekündigten Todes. In jedem seiner Sätze spürt man die Erschütterung über die Taten Putins. Aber zur Verzweiflung treibt ihn die Tatenlosigkeit des Westens."In der schreibt die Germanistinihr Ukrainisches Tagebuch aus Czernowitz fort: "Ich hätte 'em russischen Volk' nur noch eins zu sagen: Hört jetzt endlich auf mit eurem Gefasel, uns als Brüder zu bezeichnen. Lieber stehen wir in der Welt als Vollwaisen da. Und entscheiden selbst, mit wem wir Freundschaften schließen oder nicht."Ebenfalls in der erzählt Georg Mascolo Geschichten von Männern am Atomdrücker.Für den bulgarischen Politikwissenschaftler geht mit der gewaltsamen Aufteilung der Ukraine diezu Ende, die mit der friedlichen Wiedervereinigung Deutschlands begonnen hatte, wie er in derprophezeit: "Wir gehen vom Zeitalter der 'sanften Macht' ins Zeitalter der Resilienz über: Die 'sanfte Macht' war die Strategie des Westens, seine Attraktivität als Waffe einzusetzen. Resilienz ist die Fähigkeit liberal-demokratischer Gesellschaften, andere daran zu hindern, ihre Verwundbarkeit als Waffe gegen sie einzusetzen. Die beiden Konzepte haben gemeinsam, dassliegt und nicht einfach in den Fähigkeiten des Staates. Die Widerstandsfähigkeit einer Nation lässt sich weder an der Höhe ihres Bruttoinlandsprodukts noch an ihrer militärischen Stärke bemessen. Die widerstandsfähige Gesellschaft setzt resiliente Individuen und eine lebendige Zivilgesellschaft voraus. Sie setzt voraus, sich ihrer eigenen Verwundbarkeit bewusst zu sein. Im Zeitalter der Resilienz zählt eher, als der Schmerz, den man anderen zufügen kann.In der bereitet sich Herfried Münkler auf eine neue ungemütlichvor. Globale Abhängigkeiten haben nicht zum gemeinsamen Handeln geführt, sondern zum strategischen Ausnutzen dieser Abhängigkeiten: "Dass Putin das getan hat und weiterhin darauf setzt, lässt dieund die des generalisierten Misstrauens jetzt als vorausschauend und verantwortungsvoll erscheinen. Das ist eine weitere Zäsur, die weitreichende Folgen haben wird: Diejenigen, die das größte Vertrauen in die Unverbrüchlichkeit der Regeln gehabt haben, sind jetzt am meisten desavouiert, während die notorisch Misstrauischen nun auf Jahre hinaus den politischen Ton angeben werden. Diewird infolgedessen erst einmal hintangestellt werden - für lange Zeit."In der erschrickt Charlotte Wiedemann allerdings darüber, wie ansteckend das neuesei, wie sie es nennt, eine Pandemie des Militarismus: "Warum so wenig Kritik an einem, das kurzfristig niemandem in der Ukraine hilft, aber parlamentarische Entscheidungsgewalt über Jahre außer Kraft setzt?als Verfassungsziel? Hat jemand dafür grün gewählt? Wer gestern noch Bedenken gegen bewaffnete Drohnen hatte, lässt sich heute stummschalten, ohne Not. Nicht Putins Invasion, sondern die Reaktion darauf bringt eine Zeitenwende, einen Paradigmenwechsel in die falsche Richtung - sofern es der neuen, diversen Friedensbewegung nicht gelingt, andere Prioritäten zu setzen, gegen das eisenhaltige Große Sprechen. Diegeht einher mit dem Herbeireden einer neuen. Sie ist proamerikanisch, antirussisch, antichinesisch, und alle übrigen Erdbewohner sollen sich irgendwo hinten einreihen."