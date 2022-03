Szene aus Burkhard Schittnys Videoarbeit "Dignity". Bild: Burkhard Schittny

Nach Stationen in Belgrad, Novi Sad, Tirana, Podgorica und Augsburg ist die vom Goethe Institut Serbien initiierte Ausstellung "Missing Stories" übernun im Berliner Willy-Brandt-Haus zu sehen, berichtet Hanno Rehlinger im. Die "" werde in den künstlerischen Positionen deutlich, meint er: "So auch '186 Breaths' von dem Künstlerduo Milica Milićević und Milan Bosnić. Bosnićs Großvater war Zwangsarbeiter im Steinbruch des österreichischen KZs Mauthausen. Dieder sogenannten '' rieb das Duo mit Bleistift auf Papier. Durch diese 186 Frottagen wird die Treppe, die sich die ZwangsarbeiterInnen mit bis zu 50 Kilogramm Steinen beladen hochkämpfen mussten, im Willy-Brandt-Haus unmittelbar anschaulich. Bosnić Großvater verstarb kurz nachdem die beiden mit ihm über seine Erfahrung gesprochen hatten.""Das denkende undist … auf dem Weg in die", schreibt Herwig G. Höller immit Blick auf die beginnendenund die mutmaßliche Zerschlagung der letzten freien Medien in Russland. Die Staatlichen Museen in Russland machen derweil, einige Künstler unterzeichneten eine vom Moskauer Kurator Andrej Jerofejew initiierten Erklärung: "Es reiche nicht, 'Kein Krieg!' zu proklamieren. 'Wir treten für einen sofortigen Rücktritt von Wladimir Putin als Präsident der Russischen Föderation ein:. Bleibt Putin, geht die Abschlachterei weiter', heißt es.""Meine russischen Freunde baten:", sagt im-Gespräch mit Catrin Lorch die ukrainische Künstlerinzur Überlegung, das kulturelle Leben aller Russen zu boykottieren. Sie berichtet aus der Ukraine: "Der Grad an Patriotismus ist gerade verrückt. Es ist wie damals auf dem Maidan während der Proteste: Alle teilen die gleiche Gefühlslage, fühlen sich vereint. Wir Ukrainer haben jetzt in 30 Jahren drei Revolutionen erlebt,. Die Annexion der Krim, die Kämpfe in der Ostukraine, das ist alles miteinander verbunden - das geht bereits seit Jahren so."Außerdem: Im erfährt Birgit Rieger von den neuen Chefs des Hamburger Bahnhofs,und, was sie planen: "Man will als Institution der Nationalgalerie auch stark mit den anderen Häusern der Nationalgalerie kooperieren, dabei den Schwerpunkt auf das Zeitgenössische, Fluide, Entdeckerische setzen." Ebenfalls im blickt Bernhard Schulz auf "100 Jahre Elektrizität" in der Ausstellung "Kinetismus" in der neu eröffneten. In dererinnert Till Briegleb an das vonundvor fünfzig Jahren "Womanhouse", das heute als "und weiblicher Selbstermutigung" gilt.Besprochen werden die Ausstellung "Alte Neue Welt" mit Fotografien vonim Städtischen Museum Braunschweig ( taz ), die Ausstellung "Walk"! in der Frankfurter Schirn ( FR ) und die Ausstellung "- Rococo Revival. Der Impressionismus und die französische Kunst des 18. Jahrhunderts" im Frankfurter Städel ().