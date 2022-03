Igor Solomadin

Police arrest a young women protesting against the war in St. Petersburg. via @meduzaproject pic.twitter.com/DdRNnPNTOt - Julia Ioffe (@juliaioffe) March 2, 2022

Tag 8 in Putins Krieg. "Mariupol nach Luftangriffen ohne Wasser, Heizung und Strom", meldet in seinem Liveblog. Viele ukrainische Städte standen über Nacht unter meldet derin seinem Protokoll der Ereignisse.In der erzählt der Charkiwervom, während die Stadt beschossen wird: "Mittlerweile istseit Beginn des russischen Angriffs. Zum Glück funktioniert das Internet noch und ich habe endlich einenfür mein Nachtlager gefunden. Inmitten dieser Menschenmenge, zusammengepfercht in einer U-Bahn-Station in einem Schlafviertel einer 1,5-Millionen-Einwohnerstadt, fängst du an zu begreifen: Das frühere Leben ist vorbei. Aber ich bin überzeugt von unserem Sieg. Das ist jedoch eine Frage der Zeit und, den wir dafür bezahlen müssen." Ähnliches berichtet Anastasia Magasowa aus Kiew: "Am Dienstag, dem zweiten Tag nach meiner Ankunft in Kiew, zeigen sich schon bestimmte Gewohnheiten. Kaum dass ich morgens die Augen geöffnet habe, greife ich als Erstes zum Telefon und kontaktiere Freunde und Angehörige, um zu hören, wie sie die Nacht verbracht haben. Danach müssen unbedingtund Websites gecheckt werden."Auch viele Europäer haben die Ukraine als "tief gespaltene" Gesellschaft beschrieben, in der sich Nationalisten und Russischstämmige unversöhnlich gegenüber stehen. Das ist Unsinn, erklärt der ukrainische Historikerin der: "Ich bin im Südosten der Ukraine, in der Stadt Dnipro, in eineraufgewachsen. Ich habe als Teenagergelernt, und diese Sprache ist auch zu meiner Muttersprache geworden. Die(Dnipro war und wird ihr wichtigstes Zentrum bleiben) sowie dieund Literatur sind mir nicht unbekannt. Mein Leben in der Ukraine war also von einer Vielfalt an sprachlichen und kulturellen Erfahrungen geprägt. Diese Vielfalt wird leider allzu oft als Fluch verstanden - als eine Vielfalt, die auf Kosten des Zusammenhalts gehe. Das Gegenteil ist aber der Fall. Diein der Ukraine (auch die religiöse gehört dazu) fördert den politischen Pluralismus und hat wohl auch den Machtwechsel in der Ukraine beschleunigt."Mit einer gewissen Bitterkeit kommentiert der Künstlerim Interview mit derdieüber den Angriff auf die Ukraine: "Im Westen war niemand vorbereitet, und niemand konnte sich das vorstellen, weil sich bereits 2008 niemand wirklich für den Krieg und dieinteressiert hat. 2014 glaubte man, bei derhandle es sich um einen kleinen Konflikt irgendwo weit weg. Und niemand kam auch nur annähernd auf die Idee, dass diedurch die Russen den Beginn eines großen Kriegs bedeuten könnte. ... Wir leben in unserem Land schon seit acht Jahren im Krieg. Deshalb sind wir daran gewöhnt und fürchten uns nicht. In den vergangenen Jahren haben wir bereits 15 000 Soldaten verloren."Putin istzu dem geworden, den wir fürchten. Hoffen wir, dass dieser Kriegist, schreibt inund im. Den Weg zu seinem Desaster hat ihm auch der stetsgepflastert: "Er sah, dasszwar weh taten, aber nicht tief saßen und es ihm ermöglichten, sein Militär weiter auszubauen und seine Macht zu vergrößern. Er sah, dass, die größte Wirtschaftsmacht in Europa, nicht bereit war, sich vonund seinen Märkten abzukoppeln. Er sah, dass er, darunter ehemalige deutsche und französische Premierminister,und in die Vorstände seiner staatlich kontrollierten Unternehmen einsetzen konnte. Er sah, dass selbst Länder, die sich nominell gegen seine Schritte stellten, immer noch dasder '', des 'Reset' und der 'Notwendigkeit, die Beziehungen zu normalisieren' wiederholten. Er sah, dass der Westen jedes Mal, wenn er Druck ausübte, einknickte und dann kriecherisch zurückkam, in der Hoffnung auf einen immer schwer fassbaren 'Deal': Barack Obama, Emmanuel Macron, Donald Trump - die Liste ist lang."Putin ist in seiner Kriegsführung inzwischen beiangelangt, schreibt der Oxforder Militärhistorikerin seinem Substack-Blog. Die widerstandlose Eroberung ist ihm missglückt, der 60-Kilometer-Konvoi zur Eroberung Kiews bliebstecken. Bleibt die schlimmste Version: "kann auf brutale Weise als Instrument der städtischen Kriegsführung eingesetzt werden, um die Verteidiger zu demoralisieren, Verteidigungsstellungen zu beseitigen und Angriffswege zu schaffen. Aber wir wissen von Stalingrad bis Grosny, dass Verteidigerkämpfen können. Selbst in diesem verzweifelten Stadium bleiben städtische Gebiete eine Herausforderung für Invasionstruppen. Einheiten können sich in den Straßen der Städte verirren und isoliert werden, und es ist schwierig, zuverlässige Informationen zu erhalten. Wenn die russischen Kommandeure ihre Verluste gering halten wollen, ist dies eine.", Autorin von "Autokratie überwinden" , hält sich gerade inauf. Im schildert sie daseiner Bevölkerung, die von den zensierten Medien so gut wie gar nicht über den Krieg informiert wird. Und noch haben sich auch die Sanktionen kaum ausgewirkt: "Taxis, Carsharing-Fahrzeuge und Boten auf Rollern und Fahrrädern - all die sichtbaren Zeichen des Moskauer E-Commerce und des Cyber-Komforts - waren vor Ort, auch wenngelegentlich versagten. Am Abend wartete eine lange Schlange modisch gekleideter junger Leute auf einen Cappuccino in einem Café im Flacon, einer von mehreren Industriebauten in der Stadt, die zu gewerblichen Zwecken umgewandelt worden waren. Ein Barista verkündete immer wieder fröhlich, dass Apple Pay, Google Pay und MasterCard nicht funktionieren, Visa aber willkommen sei. Tatsächlich waren Apple Pay und Google Pay seit dem Inkrafttreten der ersten großen Sanktionstranche eingeschränkt, aber einige der Kunden des Cafés schienen das nicht zu wissen."Ein wichtiges Detail dererwähnt der Russland-Korrespondent der, Friedrich Schmidt, in einem Artikel über die einfachen, die über den bevorstehenden Krieg nicht informiert wurden: "Russlands Soldaten dürfen seit den Erfahrungen von 2014 und 2015, als ihre Einträge in den sozialen Medien Einblicke in Russlands verdeckten Krieg im Donbass gewährten,mehr in den Einsatz mitnehmen. "Außerdem: freut sich in der, dass die deutsche Gesellschaft den "" neu lernt: "Die gerade erst ins Amt gekommene deutsche Regierung und auch die Opposition hatten ein Rendezvous mit der." Sylvia Sasse resümiert bei, wie sichseit 2014 mit dem Krieg auseinandersetzen. Und fürs Protokoll:bat Russland, mit dem Krieg bis nach denzu warten, meldet die