"Die Ukraine kämpft diesen. Putin wird nicht hier haltmachen", sagt die Femen-Aktivistinim Interview mit Colette M. Schmidt, in dem sie auch aktivefordert und derFeigheit vorwirft: "Die Einzigen, die Putin stoppen können, sind die Russinnen und Russen, sie haben zu lange zugesehen, ihn zu lange geduldet und wiedergewählt. Ich bin komplett desillusioniert und enttäuscht von der Opposition in Russland. Schön, dass ein paar Tausend in Petersburg und Russland jetzt demonstrieren, aber das ist in Proportion zu diesem riesigen Land gar nichts. Ich weiß, wenn sie demonstrieren, müssen sie mitunter, aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was die Menschen in der Ukraine gerade so tapfer durchmachen."Putin führt nicht nur Krieg gegen die Ukraine, sondern auch gegen die Freiheit der Menschen in Russland, betont die Schriftstellerinin der: "Als 1968 die Panzer des Warschauer Pakts in die Tschechoslowakei einmarschiert waren, demonstrierten acht Menschen auf dem Roten Platz in Moskau dagegen, die innerhalb von wenigen Minuten verhaftet wurden. Unter ihnen war die Dichterin, die ich glücklicherweise in ihren späten Jahren kennenlernen durfte, sie wurde zuerst in der Zwangspsychiatrie behandelt und konnte später nach Frankreich emigrieren. Es gab damals einen gemeinsamen Spruch der russischen, osteuropäischen und in den nationalen Sowjetrepubliken lebenden Intellektuellen: '!' Man sollte sich an diesen Spruch erinnern."In der berichtet Inna Hartwich vom mutigengegen den Angriff (zu dem sie aber nicht die wachsweichen Erklärungen der Oligarchen zählen würde): "Die Angst ist groß in Russland. Aber auch das Entsetzen. Mehr als 6.000 Ärzt*innen unterschrieben einen offenen Brief: 'Vor Schmerzen schreien alle in einer Sprache.' Lehrer*innen schrieben: 'Jetzt zu schweigen wäre schrecklich. Es wäre eine Schande.' Wissenschaftler*innen legten dar: 'Die Verantwortung trägt Russland allein. Es ist ein fataler Schritt ins Nirgendwo.'"Wir wussten seit langem, dass Putin die Sowjetunion zurückhaben will, sagtim Interview mit Esther Slevogt, in dem sie auch noch einmal in die traumatische Geschichte der Ukraine zurückblickt: "Stalin hat den Zusammenschluss der Völker in der Sowjetunion erzwungen. In der Ukraine gab es von Anfang an sehr klarenund der Politik. Die hat Stalin gezielt ausgerottet - schöner kann man das leider nicht formulieren. Der größte Angriff auf die Ukraine in dieser Zeit ist der. Das ist ein, der als solcher noch immer nicht anerkannt worden ist: Stalins Hungerkrieg gegen die ukrainische Bevölkerung. 1932/33 wurden mehrere Millionen Menschen ausgehungert. Über die genauen Zahlen streiten die Historiker:innen, weil man an die Archive nicht herankommt, von denen die meisten natürlich in Russland liegen. Aber wenn man mit Menschen in der Ukraine spricht, gibt es niemanden, der davon nicht betroffen ist. Wenn also Wladimir Putin heute sagt, in der Ukraine werde russisch gesprochen,."In derschöpft der Osteuropa-Historikergerade aus Russlands imperialistischen Traditonen Hoffnung: "Man magund ihre Rhetorik ablehnen, aber die meisten Russen sehen ihre Nachbarn in Odessa, Charkiw und Kiew, mit denen sie eng verbunden sind, nicht als ihre Feinde. In den Großstädten Russlands haben sich viele junge Menschen vom sowjetischen Erbe ohnehin längst verabschiedet. Befände sich Russland im Krieg mit der NATO, es fiele Putin leichter, sich vor der eigenen Bevölkerung für einen aufopferungsvollen Kampf zu rechtfertigen. Mit anderen Worten: Es ist die, die der Gewalt das Wort gibt und sie."wird der ironische Satz zugeschrieben, dass niemals so sehr gelogen werde, wie im Krieg und bei der Jagd. Meiner Ansicht nach ist das nur teilweise richtig. In Wahrheit ist der Krieg, um es in Anlehnung an einen bekannten Satz vonzu sagen,", schreibt der russische Journalist Alexander Golz in einem Text auf, den übersetzt : "Je länger der Krieg dauert, desto deutlicher wird die Fähigkeit (oder Unfähigkeit) der militärischen Führung, die kriegführenden Truppen zu versorgen. Jeder Krieg, selbst einer, der ursprünglich als kleine, siegreiche Spezialoperation geführt werden sollte, wird unweigerlich zur. Ich bin nicht sicher, ob das heutige Russland diese Probe besteht."Die Sanktionen allein werden Putin nicht zum Einlenken bringen, fürchtet Simon Jenkins im, es braucht: "Diesagt, dass jemand Putin dazu bringen muss,und einzuräumen, dass seine Strategie der Pufferzone gescheitert ist. Vermittlung muss, um diesen Rückzug zu kaschieren, wie schmerzhaft es auch immer sein mag, diese Worte zu schlucken."In der lässt sich Harry Nutt nicht von Wladimir Putins Machtgebaren täuschen, Russland offenbare ein gewaltiges gesellschaftliches: "Putins Russland hat, auf das die Welt wartet, sieht man einmal von den Gasreserven ab, die zugleich die wichtigste Einnahmequelle des Landes sind. Und selbst das Gas ist Relikt einer alten Welt, in der fossile Energiewirtschaft selbstverständlich war."In besingt Bernard-Henri Levy mit dem ihm eigenen Pathos die Größe, der als Schauspieler wie Ronald Reagan oder Beppe Grillo begonnen hat, um dann über sich hinauszuwachsen: "Was ist Größe? Die, wie sie das europäische Rittertum gelehrt hat? Vielleicht ist es das. Dieser ruhige und stolze Heroismus. Diese Seite von Salvador Allende am Vorabend der Erstürmung der Moneda durch Pinochets Todesschwadronen. Diese Art, Biden zu antworten, als er ihm anbot, ihn herauszuholen: 'Ich brauche Munition, kein Taxi' - und zu Putin, diesem Pinochet von heute: 'Sie können versuchen, mich zu töten, ich bin dazu bereit, denn ich weiß, dass eine Idee in mir lebt und mich überleben würde.'"Weiteres: In dersetztihr Ukrainisches Tagebuch fort, und Kathrin Kahlweit erinnert daran, wie modern und kosmopolitisch das ostukrainischeist, das sich Russland bereits 2014 einverleiben wollte: "Tatsächlich gab es ein wochenlanges Ringen, proeuropäische Aktivisten marschierten gegen prorussische Kräfte, es gab." Anders als Stalin gibt sich Putin nicht einmal mehr die Mühe, seine Untaten mit ehrenwerten Motiven zu kaschieren, befindet Klaus Hillenbrand in der: "Wenn es ein durchgängiges Motiv für das Verhalten der Moskauer Kriegstreiber gibt, dann ist es: der." Tania Kibermanis, deren lettischer Großvaters mit der Wehrmacht nach Deutschland kam und 1956 nach Lettland zurückging, prangert in derdie russischean. In einem Artikel, der vor Ausbruch des Krieges geschrieben worden zu sein scheint, ärgert sich der ukrainische Schriftstellerüber westliche Medien, die von der Ukraine-Krise gesprochen haben statt von einer Russland-Krise, aber mehr noch über eine Politik, die sich nicht schon viel früher von Russland abwandte.