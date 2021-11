Morgen wird ineineaus Österreich, die Shoah Namensmauern Gedenkstätte , eingeweiht. Bei den Feierlichkeiten wird auchsprechen, derfür dieses Denkmal gekämpft hat, erzählt Cathrin Kahlweit in derAusgerechnet Sebastian Kurz hat es dann zusammen mit der FPÖ genehmigt. "Tutter verwahrte sich im Sommer 2021 in einem-Interview dagegen, dass er sich habe: Denen, 'die Kritik an der Gedenkstätte geäußert haben, möchte ich eine Frage stellen: Lange Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist die Beteiligung von Österreicherinnen und Österreichern an den Verbrechen der Nationalsozialistengeblieben., um die Kultur des Gedenkens in Österreich zu fördern, zu ermutigen?'" Die Errichtung des Denkmals geschieht in einer Zeit, in der die Zahl derin Österreich stark ansteigt, berichtet Kahlweit noch. Sie betont aber auch, dass es bereits einige Erinnerungsorte in Wien gibt.