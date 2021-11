Vidina Popov und Riah Knight in "Slippery Slope". Foto: Ute Langkafel/Maxim Gorki

Der Broadway soll sich warm anziehen, frohlockt Christine Wahl imüberMusical zu Cancel-Culture "Slippery Slope" am Maxim Gorki Theater , eigentlich Zentralinstanz linksmodischer Diskurse: Aber nein: "Wirklich grandios, welche Komplexität der von Ronen gemeinsam mit dem Komponisten und Musikerundentwickelte Abend schafft; wie viele Diskurse und Konfliktlinien er in den Blick bekommt mit seiner Methode, Narrative in ein bewusst mit Klischees spielendes Musical-Personal zu verpacken und via Bühnen-Crash luzide in ihre Einzelteile zu zerlegen. Da hat jede Teilfrage das Potenzial für einen. Zum Beispiel die nach dem 'richtigen' Feminismus, wenn neben der Enthüllungsjournalistin auch ihre Chefredakteurin auftritt - die von Anastasia Gubareva mit grandioser NaturgewaltGustav-Gattin Klara, die ihrem Mann über den Kopf streicht, während sie ihm in einem kultverdächtigen Song darlegt, wie Sky ihn für ihr eigenes Fortkommen benutzt hat."In der feiert Peter Laudenbachs die Revue als "das entspannteste Ideologie-Zertrümmerungs-Musical": "Die Regisseurin steuert jedes Fettnäpfchen der politischen Inkorrektheit zielsicher an und springt begeistert hinein: Nehmt das, Polit-Kommissare!"Georg Kasch nimmt außerdem die Erkenntnis mit, dass auch böse Menschen schöne Lieder haben: "Der 'Accusation Song' etwa ist eine herrlich zungenbrecherische Aneinanderreihung aller möglichen Beschuldigungen... Alle besitzen sie Charakterstimmen und die Fähigkeit, lässig zwischen Text und Gesang zu wechseln.Gustav stiefelt zwischen seinen Selbstmitleidanfällen ziemlich robust über die Bühne und legt all seine echten Gefühle ins falsche Ethno-Pathos seiner Songs (und umgekehrt). Wenn er aus denloslegt, weiß man plötzlich selbst nicht mehr, was wahr und was gelogen ist."In London erlebt dagegen der frühere Monty Pythonseine eigene Cancel-Farce: Sein Stück "Into the Woods" wurde vom Old Vic Theatre aus dem Programm gemobbt. Sein Vergehen: Er hatNetflix-Show "The Closer" empfohlen: In der blickt Michael Neudecker fassungslos auf den Niedergang des britischen Humors, der einst diewar: "Nach zwei Wochen innerbetrieblicher Diskussionen über die Äußerungen Gilliams gab das Old Vic faktisch das Ende der Zusammenarbeit mit dem Monty Python und Regisseur von 'Brazil' und '12 Monkeys' bekannt. Chappelle ist schwarz, Rassismus eines seiner großen Themen, wenn nicht das Thema, und er wäre kein Komiker mit Gespür fürs Timing, wenn er sich nicht zum Druckausgleichwürde. Für die LGBTQ-Gemeinschaft ist Chappelle deshalb eine Art Gottseibeiuns, wenn er sagt: 'In diesem Land kannst du einen Schwarzen erschießen, aber verletz' ja nicht die Gefühle einer schwulen Person.'"Weiteres: In der berichtet Tom Mustroph vom Festival "Kosovo Theatre Showcase 2021" in Prishtina. In derwürdigt Wiebke Hüster, der fünfzig Jahre lang Choreographien fürs Düsseldorfer Ballett und am Wochenende veranschiedet wurde.Besprochen werdenInszenierung "Angst" am Theater Bonn ( Nachtkritik ) undHamlet-Version "Prince of Denmark" am Staatstheater Darmstadt ( FR ).