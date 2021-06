Christian Boltanski, Ausstellungsansicht "Danach". Foto: Lepkowski Studios Berlin, Courtesy: Christian Boltanski und Kewenig Galerie





Mit Corona istin unserer Gesellschaft plötzlich sehr präsent geworden, meint im Interview mitder Künstler, dessen Ausstellung "Danach" in der Berliner Galerie Kewenig sich ebenfalls mit dieser Zeitenwende beschäftigt. "Für mich hat dieses 'Danach' mehrere Bedeutungsebenen: Ich habe schon häufig mit dem Titel 'Après' gearbeitet, der für mich in erster Linie auf dieanspielt. Nun ist dieser Titel aber auch leicht ironisch, denn in der Berichterstattung und in unserer Gesellschaft hat sich diese Mähr vom 'Leben danach', von dem '' eingebürgert. Michel Houellebecq ist da pessimistischer, und ich könnte mir vorstellen, dass er damit Recht haben könnte, dass wir Menschen wieder sehr schnell in alte Angewohnheiten und Verhaltensweisen zurückfallen werden. Und dann gibt es noch eine dritte, sehr persönliche Bedeutungsebene, denn diese Ausstellung ist die erste nach dem Tod meines langjährigen Freundes und Begleiters Michael Kewenig."





Ganz andere Erfahrungen machte der Fotograf. Während der Selbstisolation in Petersburg vereinsamte er immer mehr, erzählt er im Interview mit. Und dann verliebte er sich - in eine Künstlerin,, die er auf Instagram entdeckte. Beide entwickelten das Projekt "Time to be Together", das die Entwicklung ihrer Beziehung dokumentieren sollte. "Ich stellte mir vor, dass dies eine einfache Geschichte über Menschen sein würde, die sich kennenlernen und ineinander verlieben", erzählt Pavlov. "Eine Art romantisches Tagebuch. Visuell wollte ich einen filmischen Look erreichen - als würde jemand einanschauen und auf Pause drücken. Mir scheint, dass dies den ganzen Surrealismus des vergangenen Jahres und die Besonderheit der Umstände, unter denen ich Polina kennen gelernt habe, widerspiegelt. ... Natürlich habe ich viel in dokumentarischer Manier gedreht. Aber um ehrlich zu sein, gefiel es mir besser, wenn Polina und ich uns zusammensetzten und besprachen, wie wir dieses oder jenes Element unseres Alltags mit Hilfe derzeigen könnten. Wir dachten über alles nach - die Situation, die Bedeutung,. Ich spürte in diesen Momenten eine besondere Verbundenheit, denn es ist wunderbar, sich von einer Sache mitreißen zu lassen. Das gemeinsame Schaffen hat sehr geholfen, denn eine Kamera in einer Beziehung zu haben, war für uns beide neu."Außerdem: Ganz allergisch gegendarf nicht sein, wer die Ausstellung "Kosmos weben" der niederländischen Textilkünstlerinim Berliner Gropius-Bau besucht, meint Sonja Zekri in derangesichts des Angebots von Jongerius, ein. "Und zur Beratung über Farben, Formen und kosmische Kreisläufe hat sieherangezogen. Andererseits visualisiert ihre Kunst Themen, die zugleich uralt und hochaktuell sind, und das ist doch erfrischend."