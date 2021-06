Diehat mehrfach den belarussischen Punkerzu den neuesten Entwicklungen befragt (unsere Resümees ). Im heutigen Gespräch mit Du Pham äußert er sich nach der Verhaftung vonund anderen pessimistisch. Er selbst hat den Bescheid, dass er demnächstmuss. Und doch sagt er ein paar Sätze, die es verdienen, in Stein gemeißelt zu werden: "Das belarussische Volk verdient es, inzu leben und Teil derzu sein. Wenn wir uns auf den Weg zu einem wirklich demokratischen europäischen Land machen sollten, möchte ich ein Teil dieses Weges gehen, egal, wie schwer, leidend und lang dieser Weg sein wird. Ich bin bereit, für das, was ich tue,, denn ich tue das in Übereinstimmung mit meinen Idealen."Diehat sich im Ausland zwar durchaus beeindruckende Strukturen geschaffen, schreibt der belarusische Politologeebenfalls in der, aber Alexander Lukaschenko sietzt vorerst wieder fest im Sattel: "Neue Massenproteste wird es in naher Zukunft nicht mehr geben. Das hat mehrere Gründe.sind ein seltenes Phänomen in der Geschichte. Damit es dazu kommt, braucht es eine Kombination vieler günstiger Umstände. Das war 2020 der Fall. Aber das scheint vorbei zu sein. Massenproteste können ihrer Natur nach nicht von langer Dauer sein. Es ist unmöglich, eine große Anzahl von Menschen für lange Zeit in einem Zustandzu halten. Die massenhaften Repressionen tun ein Übriges. Der Preis dafür, auf die Straße zu gehen, ist im Vergleich zu 2020 um ein Vielfaches gestiegen."hat eindeutig", sagt, engster Vertrauter von, der dessen Netzwerk leitet und den Silke Bigalke () im Exil in Litauen erreicht hat: "Was die Moskauer Behörden tun, verstößt gegen russisches Gesetz. Demnach kann man ins Gefängnis kommen, wenn man sein Amt missbraucht, um jemanden aufgrund seiner politischen Position zu diskriminieren.wird der Moskauer Transportminister Maxim Lixutow bestraft. Generell ist das eineund sie ist effektiv. Tatsächlich schreckt sie Leute ab, sich an friedlichen Protestaktionen zu beteiligen oder für Smart-Voting zu registrieren. Das sind sehr schlechte Nachrichten."Während hierzulande über das Gendern debattiert wird, versuchenkünftig "" zu sein, schreibt Cornelia Geißler in der: Das Abgeordnetenhaus in Prag stimmte am Mittwoch mehrheitlich für diefür weibliche Nachnamen. "Das eigentliche Übel in der tschechischen wie anderen slawischen Sprachen liegt allerdings darin, dass die Endung -ova eine Frau zummacht. In der Ehe trägt er den knappen, sie den mit dem a geschmeidig gemachten Namen. Oder die Tochter wird zur -ova des Vaters."Bitter rechnet der Schriftsteller in dermit seinem Heimatland, der, ab, nachdem diese aus den Verhandlungen zu einemausgestiegen ist: "An der Wurzel der europäischen Einigung sitzt ein, das die Schweiz nicht erlebte. Was ihr erspart blieb, hat sie kapitalisiert - mit einem Erfolg, der ihren Wohlstandgemacht hat und ihre Neutralität phantasielos. Was hat sie mit anderen gemein außer dem obligaten Interesse an Geschäften?(…) Der Transfer von politischem, technischem, kulturellem Know-how scheint nicht mehr förderungswürdig. Dass für die Schweizer Regierung - beim Refus des Rahmenvertrags - die grenzüberschreitende Forschung keine Priorität ersten Ranges, dass ihr nicht einmal die Perspektive ihrer technischen Hochschulen heilig war - das ist, es ist ein Fehler. Hier sind Kleinkrämer am Werk, die am Rechnen mit bekannten Größen (die Zukunft gehört leider nicht dazu) nichts versäumen - und eben darum nicht gut genug rechnen."