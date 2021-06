Dominika Hirschler denkt in einem-Essay über dasnach, insbesondere über das Leben ohne den relativen Komfort, in dem festangestellte Musiker an staatlich finanzierten Häusern die Pandemie überwintern konnten: "Für weite Teile der Bevölkerung ist der, überhaupt erst mit der Pandemie auf dem Radar erschienen. Diese Aufmerksamkeit zu nutzen, reeller und politischer zu werden, selbstbewusster aber engagierter, halte ich für eine Chance. In der Ausbildung werden wir so selbstverständlich und unhinterfragt, dass es uns schwer fällt, uns solidarisch zu begreifen und bei aller Individualität den gemeinsamen Nenner zu suchen. Um geschlossener aufzutreten und sichtbarer zu werden. Die Krise hat uns diegeboten, unszu machen. Gerade die klassische Musik umweht immer noch ein Nimbus, der in einem beschämenden Gegensatz steht zu den realen prekären Rahmenbedingungen unserer Arbeit. Wofür entscheiden wir uns:?"Vom Optimismus in, das Lukaschenko-Regime zu überwinden, ist wenig geblieben, die Stimmung vor Ort sei "furchtbar", erzählt der in Weimar und München lebende Dirigentim Interview für, wo er vor einigen Monaten noch sicher war, dass bessere Zeiten unmittelbar bevor stehen ( unser Resümee ) - Eindrücke, die er auch in einem Buch zusammengefasst hat. Zuflucht bietet ihm derzeit vor allem die Musik: "Die ganze Situation mich sehr stark verändert - wie ich Musik mache,, überhaupt meine Prioritäten im Leben. Wie viel das Leben wert ist,, das kann ich wieder in der Musik spüren. Irgendwie kann ich die Erfahrungen von dort mit meinem Beruf verbinden, ich kann die Musik anders machen." Aber "was ich zum Beispiel auf keinen Fall dirigieren würde im Moment ist. Das ist. Das Schöne an der Kunst ist ja, dass wir auf der Bühne oft etwas erleben, was mit unserem Leben verbunden ist, aber noch eine gewisse Distanz hat. Und die Musik von Schostakowitsch ist sehr oft."In dergratuliert Manuel Brug mit großer Lust am Formulieren der Pianistinzum 80. Geburtstag: "Im bisweilen hohl tönenden Geschirrladen der Klassik ist sie."Weitere Artikel: Merle Krefeld stellt indasvor, das sich gegen rassistische Strukturen im Klassikbetrieb stellt und in der Musikgeschichte nach weniger bekannten Werken Ausschau hält. Frederik Hanssen spricht immit denJutta Adler und Andreas Schessl über die Zukunft der Branche nach dem Lockdown. Aida Baghernejad befasst sich in der taz mit dem Comeback der. Arno Lücker widmet sich diesmal in seiner-Reihe über Komponistinnen. In der Frankfurter Popanthologie schreibt Jens Buchholz über "I got you, babe" vonBesprochen werde das neue Album von den Chills ( taz ) undvon diversen Bands ( ZeitOnline ).