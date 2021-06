Dasexistiert doch, zumindest in Frankreich, wo es immer wieder kräftig ausschlägt. Das lernt der Politologein deraus dem Buch "La grande confusion" von, der die französischen Debatten der letzten Jahre auseinanderfieselt und auf beiden Seiten die selbe verwirrte Weltsicht feststellt, "die aus einer diffusen' besteht (ohne zu spezifizieren, was genau dieses System ist), die manichäisch zwischen Gut und Böse unterscheidet und in identitären Kategorien zwischen '' und den Eliten unterscheidet. 'Die Medien' und '' werden dann zur Adresse tendenziell verschwörungstheoretischer Anschuldigungen... Es ist in der Tat erschreckend, zu lesen, wie Corcuff nachweist, wie sehr sich links- und rechtsradikale Diskurse strukturell ähneln. Wie stark die Linke in ihrer Kritik am ehemaligenantisemitische Stereotype bedient, ist vielsagend."Inhatte sich der postkolonialistische Historikerüber den "Katechismus der Deutschen" lustig gemacht, der darin bestehe, dass die Deutschen an die Singularität des Holocaust "glauben" (unser Resümee ). Um diesen Text entsteht eine Debatte, die die Feuilletons noch nicht zur Kenntnis genommen haben. Bereits gestern erklärte der britische Historikerseine Zustimmung (unser Resümee) . In dem Blog bekennt nun der in San Diego lehrende deutsche Historiker "Republik der Angst" ) unter dem Titel "Confessions of an Ex-Believer", ebenfalls einmal an den von Moses beklagten Katechismus geglaubt zu haben. Das war in den Achtzigern. Auch wenn es kaum zu glauben sei, sei die "Erinnerung an den Holocaust damals ein" gewesen. Heute kann er es nicht mehr fassen, dass er in diesem Ausmaß verblendet war und stimmt "Moses, wenn er den intellektuellen Nutzen der langjährigen Debatte über die Verbindung zwischen Kolonialismus und Holocaust hervorhebt. Die Herausforderung besteht darin, zu zeigen, wie das, was Charles Maier 'die beiden Narrative moralischer Gräuel im 20. Jahrhundert' nannte - Imperialismus und Völkermord -, tatsächlich immer miteinander verbunden waren. Das wirklich 'Singuläre' ist hier die deutsche Reaktion auf eine Debatte, die in der internationalen Wissenschaftist."Die mit dem altmodischen Titel "Faschismus" operierende Seite organisiertüber Moses' Position der Holocaustrelativierung. Zuerst publizierte der Historikervom Dartmouth College unter dem flapsigen Titel "Does Holocaust Memory Still Matter?": "Kommentatoren haben Deutschlands Erinnerungspolitik mitüberschüttet, aber A. Dirk Moses bietet in seinem provokanten Essay eine weit weniger blauäugige Einschätzung. Der intensive Fokus des Landes auf das Holocaust-Gedenken mag Menschen wie mich trösten, behauptet er, aber er geht, insbesondere der Menschen in Afrika und im Nahen Osten. Im Gegensatz zu den Juden genießen die Angehörigen dieser Gruppen keine Anerkennung ihres kollektiven historischen Leidens."