Die deutsche Politik hat in den letzten Jahren zwar ein gewisses Bewusstsein für untergründig fortlebende Strömungen desentwickelt, aber noch weiß man zu wenig über sie, beobachtet der Historiker, der in seinem neuen Buch über Antisemitismus als eine "" schreibt, in der: "Wenn man nach den tieferendes Antisemitismus fragt, dann greift die Erklärung, dass gerade in Krisenzeiten Sündenböcke gesucht werden und die Juden eben seit jeher in diese Rolle gedrängt wurden, zu kurz. Die Frage 'Warum immer die Juden?' muss vielmehr aufzielen, die über einen langen historischen Zeitraum immer die gleiche Minderheit abwertet und sich von ihr abhebt."Geopolitikerhat neulich in derdie Idee universeller Werte verabschiedet und die Welt in Münklersche Räume unterteilt, die sich in Ruhe lassen sollten (unser Resümee ). Sollte jemand in einem nicht westlichen Raum eineentwickeln, hat er laut Münkler leider Pech gehabt - der Ukraine bescheidet er etwa, dass sie sich mit Putin arrangieren solle. Richard Herzinger ist in seinem Blog nicht einverstanden: "Der Kardinalfehler in Münklers Vorstellung von einer kommenden neuen Weltordnung besteht in der impliziten Annahme, die antidemokratischen Mächte würden sich damit begnügen,' zu beherrschen, nachdem sie dort erst einmal ihre eigenen 'Normstrukturen' durchgesetzt haben. Die wirklichen Verhältnisse zeigen jedoch ein ganz anderes Bild. Mit Cyberattacken und Desinformationskriegsoperationen zielt Putins Russland darauf, die liberalen Demokratien in ihrem Inneren zu zerstören, und auch Peking strebt verschärft nach Kontrolle über die internen Schaltstellen der westlichen Gesellschaften."