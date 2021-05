Christan Geyer antwortet in derauf einen Artikel zweier Rechtsprofessoren im Verfassungsblog zum. Die Autoren fragen, ob es nun ein "Grundrecht auf" gebe. Geyer lehnt das ab: "Ein solches Grundrecht, so versteht man die Richter, kann es ausnicht geben, da künftige Generationen als solche vor Gericht nicht als Kläger auftreten können, wie jene dies befugt sind zu tun, die 'gegenwärtig, selbst und unmittelbar' (Erster Senat) in ihren Freiheitsrechten betroffen sind und diese auch 'intertemporal', also in zeitlicher Erstreckung, geltend machen können."In derprotestieren die Wirtschaftsphilosophenundheftig gegen eine Politik der "" - egal ob bei der Terrorbekämpfung, dem Klimawandel oder der Coronabekämpfung -, die die Freiheiten einzelner einschränkt. "Die freie Entfaltung der Persönlichkeit scheint kaum mehr ein Grundrecht, vielmehr einzu sein, das nur Terroristen, Klimasünder, Virenschleudern kennt, denen das Handwerk gelegt werden muss. Um das zu tun und dafür zu sorgen, dass der freie, allzu freie Mensch seiner Verantwortung für das einzig Wahre, Schöne und Gute gerecht wird, tretenauf den Plan. Sie meinen, uns anleiten und überwachen zu müssen, damit wir von der Freiheit korrekt Gebrauch machen."Auch der Soziologekennt diesen Groll gut, der vor allem jetzt in der Pandemie blüht, wie er im Interview mit dererklärt: "Geradeist ein Groll auf den Staat gewachsen, der einem jetzt dauernd Vorschriften macht. Das ist man hier nicht gewohnt. Regierungspolitik erfuhr man meist, und ansonsten wollte man in seinem Privatleben in Ruhe gelassen werden. Entsprechend geht es dem bürgerlichen Milieu auf den Wecker, dass der Staat sich jetzt überall einmischt. In Kreisen von Rechtsanwälten, Ärzten, Steuerberatern, Universitätsprofessoren und Unternehmern wird das sehr offen kommuniziert. In anderen Milieus hingegen gehörte dieschon immer zur Lebensrealität. Jetzt, weil es sich genauso behandelt sieht wie die Sozialschichten unten."Viel retweetet wird ein Artikel der jüdischen Studentin Pamela Paresky in dem Magazin, die erzählt , was sie in einem Reader der Uni, wo sie gerade anfängt zu studieren, alles über "" lernte: "Ich erschauere, als ich lese, dass es eine Mikroagression ist zu sagen, 'es gibt, die menschliche Rasse'. Das sagt meine Großmutter immer. Ihr Vater, der mehrere Konzentrationslager überlebte, hatte das auch immer gesagt. Sie sind keine Rassisten. Aber laut dieser Liste ist es ja eine Mikroaggession zu sagen, dass man kein Rassist sei. Ich frage mich, ob es auch als Mikroaggression gilt, seinen Antisemitismus zu leugnen. Ich suche nach in der Liste nach. Aber da ist keine."In der überlegt der Philosoph, welche Auswirkung die Digitalisierung auf unserehat. Sozialwissenschaftler, die unter Lesen vor allemverstehen, helfen nicht, die Veränderungen zu begreifen, meint er und erklärt mit Gottlob Frege, Kant, Bühler und Bergson, warum richtiges Lesen immerist: "Es kann durchaus Texte geben, deren Zweck allein in der Mitteilung von Sachverhalten besteht. Texte, an denen die Lesekunst der Hermeneutik entwickelt wurde, etwa die Bibel, philosophische und literarische Texte gehen weit darüber hinaus. Es geht da beim Lesen nicht nur darum, Sachverhalte festzustellen. Es geht um das."