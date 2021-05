In der denkt Arno Widmann über die Bedeutung vonnach, der am 12. Mai hundertsten Geburtstag hat. Ragt da noch was rüber zu uns? "Wer, der hatte nicht nur die Wahl zwischen Beatles und Rolling Stones, zwischen Bhagwan und Betriebsgruppe, zwischen Linksradikalismus und Love & Peace, sondern auch zwischen. Letzterer gehörte zur Flakhelfergeneration. Beuys dagegen war Flieger gewesen und abgeschossen worden über der Krim. Nach dem Krieg begab Beuys sich nicht auf den langen Weg nach Westen. Er bewirtschaftete seine Geschichte, die auch die deswar. Dazu kam Rudolf Steiner, dessen Schriften ihn tief beeindruckten. Das führte zu sehr irritierenden Auslassungen. Seine Kapitalismuskritik zum Beispiel, so erwünscht sie den 68ern kam, rührte doch aus sehr trüben Quellen. Habermas' ganze Anstrengung dagegen war, sich frei zu kämpfen von den Strömungen, mit denen der Schelling-Exeget doch bestens vertraut war. Beuys oder Habermas." Die jungen Leute "lernten so, dass sie offenbar darauf angewiesen waren, beiden - Vernunft und Unvernunft - eineinzuräumen. In der Hoffnung, dass die einander korrigieren mögen. Diese Auseinandersetzung ist bis heute nicht beendet."John Yau beschreibt voller Erstaunen, welche Wendungen und Veränderungen die jetzt erst langsam gewürdigte Künstlerin(1939-2010) in ihrer Kunst nahm. Zwei Ausstellung in New York (in der Bortolami Galerie und in der Galerie Craig F. Starr ) dokumentieren das jetzt über ihre gesamte Karriere: "'Big Red' (1962), das sie nach ihrem Studium derin Japan (1956-58) anfertigte, ist ein turbulentes Durcheinander von dicken schwarzen Strichen mit gelben, orangen und blauen Durchblicken vor einem glühend roten Grund. Zu diesem Zeitpunkt mag es so aussehen, als ob Remington sich immer noch an denund ihren Lektionen bei Clyfford Still abarbeitet ... 'March' (1964), in der Bortolami-Ausstellung, markiert Remingtons Verwandlung in eine ganz andere und. Sie ist von dicker Farbe zu dünnen Schichten und einer streng kontrollierten Abstufungübergegangen. Eine sich leicht verkleinernde flächige Form, die in kaltem Weiß gemalt ist, lehnt sich im Raum zurück, auf einer Diagonale von rechts nach links. An ihren Rändern stoßen breite, verlaufende, anthrazitfarbene Flächen an, deren kleinere Flächen von präzisen, flachen roten Linien umrandet sind. Das Bild spielt stark auf einen Kimono an, vor allem weil ein schwarzes, abgeschwächtes, rot umrandetes Dreieck auf eine Schärpe zu verweisen scheint."Weitere Artikel: Auf der Shortlist des britischen Turner-Preises stehen ausschließlich. Arno Widmann betrachtet für die"Arrangement in Grey and Black No.1", das "berühmtesteder westlichen Malerei".Besprochen werden eine Ausstellung vonin der Galerie Kewenig in Berlin ( FR ), die Ausstellung "The Body Electric" mit Werken vonundim Leopold-Museum ( Standard ) und eine Ausstellung derim Art Institute of Chicago Hyperallergic ).