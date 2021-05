Easing patent protection for vaccines is a bad idea, says Dr. Ozlem Tureci, co-founder and chief medical officer at BioNTech, which produces Pfizer's Covid-19 vaccine.



It "will not increase the number of doses we will have available within the next" year. https://t.co/Lx1uOd7FPr pic.twitter.com/oc39rA4W9Z - CNN (@CNN) May 6, 2021

Die USA haben zwar keine Impfdosen exportiert, sprechen sich jetzt aber für eineauf Impfstoffe aus, berichtet unter anderem Andreas Zumach in der. Eric Bonse ergänzt , dass dernun stark ist: "Bisher gilt die von Merkel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verabredete Linie: Massenproduktion in Deutschland und Europa sowie Export in alle Welt - doch die. Diese Linie hat die EU-Kommission bekräftigt. 'Wir haben schonexportiert', sagte eine Sprecherin. 'Damit haben wir genauso viel in die Welt geliefert wie an unsere eigenen Bürger.'", Miterfinderin des Biontech-Impfstoffs und Miteignerin der Firma spricht sich in diesem-Interview nachvollziehbarerweiseaus. Die Installation von Fabriken, die Beschaffung von Rohstoffen und die Weitergabe von Knowhow würden die Sache ohnehin nicht beschleunigen:Es gibt eine Alternative zur Patentfreigabe, schreibt der Experte Axel Metzger im-Feuilleton, nämlich, die bereits jetzt bei öffentlichem Notstand vergeben werden können. Firmen wie Biontech seien aber zur internationalen Kooperation bereit. Und es sei zu bedenken, "dass eine Zwangslizenz allein noch niemanden in die Lage versetzt,sicher herzustellen. Wirksamer wäre die Förderung der Kooperation forschender Pharmaunternehmen mit lokalen Herstellern in den betreffenden Ländern."Im nennt Anna Sauerbrey Bidens Vorstoß zwar "", sieht aber vor allemam Werk: "Indem sie sich für eine Freigabe von Impfstoffpatenten aussprechen, sammeln die USA international politisches Kapital für den '. Wie Russland nutzt China die Pandemie für eine Art Impfstoff-Diplomatie. Anders als die USA exportiert das Land Teile seiner Impfstoffe Sinovac und Sinopharm, oft mit großem öffentlichkeitswirksamem Tamtam. China-Kenner sprechen von einer ''.""Haben nicht monatelang ausgerechnet die USA nur an sich selbst gedacht, Masken beschlagnahmt, Impfstoff gehortet?", fragt Marc Beise in derAuch er fragt sich, ob die Freigabe von Lizenzen wirklich helfen würde: "Impfstoffproduktion ist so komplex, dass die Vorstellung weltfremd ist, man könne hierund dort eine neue Produktion hochziehen."Anders sieht es Leonhard Dobusch bei: "Letztlich stellt sich angesichts der enormen öffentlichen Investitionen in die Impfstoffentwicklung die Frage, warum Impfstoffe und Medikamente in Zeiten von Pandemienentwickelt werden? Bestehende Versuche offener Impfstoffentwicklung, etwa jene der 'Open Source Pharma Foundation' (OSPF) und deren Covid19-Projekt OpenVAX, scheitern an fehlender Finanzierung vor allem dersowie an Haftungsfragen."Tja, vielleicht ginge es dann schneller, sich in Algier impfen zu lassen als in Berlin. Dort sieht man seit 24 Stunden nur dieses Bild:Die neuseeländische Ministerpräsidentinwurde zur Ikone, als sie sich nach dem Anschlag auf die Moschee von Christchurch mit Hidschab zeigte, um ihre Verbundenheit zu bekunden. Bei der Verfolgung derdurch China agiert sie nicht ganz so dezidiert, schreibt Guled Mire im. Neuseeland spricht hier nur von "", nicht von "Genozid": "Ja, wir mögen ein kleines Land sein undbedeuten, dass Neuseeland anfällig für Vergeltungsmaßnahmen von China ist. Aber letztlich wäre es für Neuseeland besser, sich in dieser Frage mit anderen gleichgesinnten Staaten zu verbünden, als der wirtschaftlichen Macht Chinas zu erliegen, denn dasletztlich vor Chinas zunehmender Aggression und Missachtung eines auf Regeln basierenden internationalen Systems."