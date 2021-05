In einem epischen-Essay nimmt Jan Grossarth das Urteil deszumauseinander, das er "epochal merkwürdig" nennt. Was sich in der Corona-Politik bereits abzeichnete - diesicher geglaubter,durch die "radikale Wissenschaftsorientierung der Politik" - setze sich hier fort. Das Gericht hebt "dieCO2 emittierender Verhaltensweisen" auf Verfassungsebene, meint er: "Die Berufung auf Lebensstile hat Konsequenzen. Mit dem Urteil ist - wenn es sich auch auf Regierungshandeln bezieht - gewissermaßen auch der persönliche Kohlenstoffausstieg zum Gebot verfassungstreuer Lebensführung erklärt. 'Du fliegst? Damit trägst du zur Unterdrückung anderer bei' - das ist jetzt die letztgültige Verfassungsauslegung:, die gelegentlich Emissionen kosten, können nun wohl alsauf die Freiheit (anderer) gelten."Nicht geklärtewerden in den Statistiken, wie sie Innenminister Seehofer erst jüngst wieder präsentierte (mehr hier ), automatisch demzugeordnet. So macht sich die Öffentlichkeit Sorgen über einen steigenden Rechtsextremismus, ohne die Ursachenzu können, legt Thomas Thiel in derdar. "Das BKA geht davon aus, dass die Motivation der Täter in der Regel klar erkennbar ist. Das ist in der Praxis jedoch oft nicht gegeben. So komme es beispielsweise dazu, dass der von der Terrormiliz Hisbollahauf einem Al-Quds-Marsch als rechtsradikale Straftat gewertet werde, sagt Benjamin Steinitz vom Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus. Die Polizeistatistik ist schon lange umstritten, weil das Ergebnis inzu Opferbefragungen steht."Das Ende der Coronakrise und eine neue Normalität zeichnen sich ab. Man kann. Deutschland hat sich in der Krise ganz klar alserwiesen, konstatiert Sascha Lobo in seiner-Kolumne: "In Sachen Corona haben sich Scharen junger Menschengefügt, über ein Jahr ihres Lebens zu opfern, vorrangig, um Ältere zu schützen. Im Gegenzug bekamen sie wenig, ergänzt um schlechten Empfang unddavon, wie gut ihnen bekommen würde, auch mal zu verzichten, so wie sie selbst damals im Krieg, den sie nicht erlebt haben." Die neue Normalität wird nicht die alte sein, schreibt Klaus Hillenbrand indes in der: "Die Gesellschaft wird sich an neue Maßstäbe gewöhnen müssen wie regelmäßiges Nachimpfen,."Weiteres: Vor allem in den Debatten umgilt immer seltener die, stattdessen findet einein den sozialen Medien statt, meint der Journalist Marcel Peithmann in der, er nennt unter anderem den Fall Woody Allen als Beispiel: "Rechtsstaatliche Standards werden von vielen (…) nur akzeptiert, solange sie nicht mit den eigenen Ansichten."