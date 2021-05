Ideen

So mancher hat sich im Laufe der Pandemie gefragt, warum nicht schneller mehr Impfstoff produziert werden kann. Einige wollen die Impfstoffhersteller gar enteignen oder ihre Patente freigeben. So denkt auch das Berliner Künstlerkollektiv Peng!, das die Webseite "Leake den Biontech Impfstoff!" gegründet hat (die inzwischen wieder abgeschaltet wurde), berichten Catrin Lorch und Alex Rühle in der SZ in einem von drei Artikeln zum Thema. "Der Aufruf an die Biontech-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter in Mainz und Marburg, Firmengeheimnisse preiszugeben, steht in einer Reihe von Aktionen, die sich gegen Techkonzerne, Energieunternehmen, die europäische Flüchtlingspolitik oder toxische Social-Media-Praktiken richten. Es geht Peng! weniger darum, ästhetische Kategorien zu erweitern. Vielmehr wollen sie mit kreativen Mitteln Einfluss auf die politische Wirklichkeit nehmen", in der der Impfstoff auf der Welt äußerst ungleichmäßig verteilt ist.



Wenn die Welt nur so einfach wäre, seufzt Werner Bartens angesichts der Peng!-Aktion in der SZ. "Mit der Gebrauchsanweisung für die Herstellung von mRNA-Vakzin verhält es sich nicht wie mit Großmutters Donauwelle, deren Rezept nur bei Chefkoch.de hochgeladen werden muss, damit alle Welt sie nachbacken kann. Produktion und Abfüllung sind aufwendig. Zudem sind etliche Ausgangssubstanzen knapp. Doch selbst wenn diese Hindernisse überwunden werden, ist es alles andere als trivial, die Herstellung von überschaubaren Mengen im Labor auf einen industriellen Maßstab hochzufahren." Das dauere mindestens neun Monate, wenn nicht Jahre, versichert Bartens. Juristisch wäre es durchaus möglich, Zwangslizenzen zu erteilen, nur nützt das nichts, meint auch Wolfgang Janisch. "Per Zwangslizenz erhielte ein Unternehmen nur Zugriff auf das, was im Patentregister stehe. Also kein Know-how und keine klinischen Daten. Dies legt eher nahe, nicht auf Zwang, sondern auf die Kooperation der Unternehmen zu setzen, die ohnehin sehr ausgeprägt ist - zumindest bisher."