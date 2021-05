Renata und der feurige Engel. Foto: Bernd Uhlig





"Was ist dochfür eine wunderbare Sängerin!", ruft ein begeisterter Florian Amort in der, der die Sopranistin als Salome, als Elektra, als Katerina Ismailowa und jetzt als Renata in"Der feurige Engel" am Theater an der Wien gehört hat. " Im Stream zeigt sie neben- mal hasserfüllt, wild um sich schlagend und selbstgeißelnd, mal zärtlich und verzehrend - auch mit ihrer durchdringenden,Sopranstimme die ganze Ausdruckspalette ihres Könnens. Wie energisch doch bei ihr all die Nuancen der höllisch schweren Partie differenziert ausgearbeitet sind!" Auch die Sänger der Nebenrollen sowie Musik und Orchester sind auf der Höhe, nur die Inszenierung vongefällt Amort überhaupt nicht: "bleierne Langeweile, szenische Eindimensionalität, abgegriffene Klischees!"In der Debatte überantwortetin derauf Peter Kümmel, der ihm dort kürzlich vorgeworfen hatte, er, Stegemann, habe mit seinem ersten Debattenbeitrag in der unser Resümee ) einen "Textanfall von 'white supremacy'" gehabt. Insgesamt sieht Stegemann die Debattewerden: Statt mit Argumenten wird mit moralischer Empörung geantwortet. Als Beispiel nennt er die Reaktion auf die als fair empfundene Kritik vonan seinen Txten ( unser Resümee ), die manchen jedoch nicht scharf genug war: "Wiedie Reaktionen der deutschen Identitätspolitiker wiederum sind, zeigen exemplarisch die Aussagen, die, der Mitherausgeber des, dazu aufgetätigt hat. Er habe kein Verständnis für die Geduld, die Mithu Sanyal mit mir habe, denn ich hätte einen '' geschrieben, 'einen echten Stegemann'. Derwar unter der Leitung von Karl Heinz Bohrer ein Leuchtturm intellektuell anspruchsvoller Debatten. Der neue Herausgeber folgt wie viele andere in den sozialen Netzwerken der asymmetrischen Kommunikation. Sie reagieren nicht auf Argumente, sondern schicken."In den Theatern muss sich einiges ändern, findet Esther Slevogt. Aber auch sie ist oft verstört vom: "Niemand darf angeschrien oder gemobbt werden. Aber müsste sich dieses wichtige Anliegen nicht auch im Ton der öffentlichen Debatte darüber spiegeln? Müssten nicht die, die sich zurecht dafür einsetzen, dass der oft autoritäre und hierarchische Charakter einer neuen Betriebskultur weicht, nicht schon in der öffentlichen Debatte darin beispielhaft sein? Wie soll ich ihnen sonst glauben? Woher soll ich das Vertrauen nehmen, dass sich wirklich etwas ändern kann? Dass hier nicht bloßans Ruder will. Dass auf ein Klima der Angst dann einfach nur ein neues folgt. Neuer Druck, neue Übergriffigkeit, andere Ausbeutungsverhältnisse - und das Klima weiterhin toxisch bleibt. Für ein nachhaltiges Detox braucht es auch eine andere Debatten- und Auseinandersetzungskultur. Einvielleicht sogar." (Ähnlich sieht das laut der Jazztrompeter, der die Kritik an #allesdichtmachen "menschlich erschreckend" fand.)Weitere Artikel: Dersteht heute generell unter Verdacht, fürchtet Bernd Noack in derDie Beschwerden gegen Maxim-Gorki-Intendantinsind vor dem Schiedsgericht mit einem Vergleich und mit "organisatorischen und Strukturveränderungen" im Gorki Theater gelöst worden, meldet der. Im Interview mitplädiertam Berliner Theater an der Parkaue, für eine- undin Verträgen mit deutschen Bühnen.Besprochen werden' Inszenierung von Shakespeares "Richard II." am Wiener Burgtheater ( nachtkritik ),Oper "Dido and Aeneas" im Grand Théâtre de Genève ( nmz ),Inszenierung von Heiner Müllers "Philoktet" am Theater Basel ( nachtkritik ) und das interaktive Zoomgame "reconstruct:alan-turing" vombei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen ( nachtkritik ).