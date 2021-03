Thomas Thiel unternimmt in dereine kleine Analyse des ""-Begriffs, mit dem der soziale Gegensatz in die modischen kulturalistischen Diskurse der ""-Theorien eingemeindet wird: "Die soziale Dimension wird hier erst über den Umweg der Diskriminierungserfahrung beschreibbar. Sozialpolitik schrumpft zur rhetorischen Geste:." An Strukturanalysen scheinen die Verfechter des Begriffs aber kaum interessiert, so Thiel: "Klasse ist nur eine weitere Facette in einem Opferdiskurs, der von der Gesellschaft, die er anklagt, wenig weiß, weil er sie nurwahrnimmt." Vor diesem Hintergrund ergibt es für Thiel auch Sinn, dass, der Kanzlerkandidat der SPD, der sich diesen Diskursen anpassen will, neuerdings eine "" und nicht mehr zum Beispiel der Solidarität fordert (unser Resümee ).hatte dem-Magazin nach der Debatte um seinen-Beitrag gesagt, er sei "mittlerweile zum Symbol geworden für viele normale Menschen". Genau da fängt das Problem allerdings schon an, schreibt Sidney Gennies imin einem Artikel, der mit "des alten weißen Mannes" überschrieben ist: "Wer 'Normalität' identitätspolitisch instrumentalisiert, wünscht also nicht nur weite Teile der Republik auf die Couch, sondern will auch jedeüber die bestehenden Verhältnisse. Der Verweis auf Normalität ist in diesem Sinne nichts anderes als 'Cancel Culture', nur eben die alte, an die wir uns gewöhnt haben. Aus einem Nebeneinander kann so kein Miteinander werden. Thierse stellt die: die nach dem Entweder und dem Oder. Die Frage nach der Vorherrschaft und selbstverständlichen Überlegenheit der Norm ist in der Weltgeschichte oft gestellt worden und wo immer die Antwort absolut ausfiel, endete es in einer. Der Rückzug darauf ist ein gesellschaftlicher Irrweg."Vor einem Jahr in Frankreich und bereits vor einem halben Jahr in Deutschland erschienen, wird nicht zuletzt im Zuge der Unsere Resümees in Efeu ) nun doch das Buch "Generation beleidigt" der ehemaligen-Journalistinbesprochen. (Bereits vor zehn Jahren hatte derdas Vorwort aus Fourests Buch "La dernière utopie" veröffentlicht .) Im Aufmacher des-Feuilletons empfiehlt Johanna Adorjan das neue Buch, in dem Fourest davor warnt, dass die in Amerika grassierendelinker Identitärer auch in Europa die "" übernimmt: "Eine im Namen der Genetik zensierte Kultur ist eine, wie Fourest schreibt, und: 'Die Identitären sind nicht die neuen Antirassisten, sondern vielmehr.' Es ist nun das eine, den Protest gegen kulturelle Aneignung von Konservativen kritisiert zu sehen, die natürlich Angst um ihre Privilegien haben. Hier jedoch kommt die Kritik von einer linken, lesbischen, feministischen Aktivistin, die nicht hinnehmen möchte, dass der Diskurs über Rassismus von Wächterinnen und Wächtern dominiert wird, die im Namen von Opfern oder vermeintlichen Opfern, unterstützt von einem anonymen Mob im Internet, der auf Reizworte reagiert wie ein Pawlowscher Hund und vor dessen Wut und Hass Institutionen heute kuschen."Außerdem: In der warnt auch Eric Gujer vor einem "" in Deutschland: "Verschärft wird dieser Kulturkampf durch die, wenn es darum geht, die Hegemonie über die öffentliche Meinung zu gewinnen. Die akademischen Eliten sind gut vernetzt. Sie verfügen über Rückhalt in den Redaktionen der etablierten Medien, und sie sind." In derheuteviel diskutiertes Buch "Multidirektionale Erinnerung", das einen " konstruktiven Ausweg aus der oft behaupteten Unmöglichkeit, diezu anderen Menschheitsverbrechen in Verhältnis zu setzen", weise.