Sehr kenntnis- und faktenreich schreibt Natalie Mayroth in derüber Geschichte und Gegenwart der, die sich traditionell in unmittelbarer Nähe zum Bollywood genannten Hindi-Kino entwickelt, aber längst auch mit für westliche Ohren eingängigeren Popkonzepten verbunden hat: Eine aktuelle Protagonistin ist etwa, die auf einfache Melodien setzt. "'Es fühlt sich an wiein der Indie-Szene', sagt Ditty. Im Lockdownjahr 2020 nutzte sie die Zwangspause für ein neues Projekt", das sich auch politischen Aspekten gegenüber nicht verschließt. "Für ihre jüngste Kollaboration, das Album 'Rain is Coming', hat Ditty mit dem Rapper Keno (Moop Mama) und dem Produzenten David Raddish zusammengearbeitet, den sie auf einer Reise nach Indien kennengelernt hat. Zusammen klingen sie nach Rap-Fusion mit indischer Volksmusik, die auch durch Dittys zarte Stimme lebendig wirkt. Für Rao ist gerade derdas, was Musik spannend macht. Durchgelingt das inzwischen leichter." Wir hören rein:Die Tubaspielerin- eine von lediglich zwei Frauen, die in deutschen Orchestern an der Tuba festangestellt sind - ist von der aktuellen Studien des Musikinformationszentrums, derzufolgespürbar unterrepräsentiert sind, allenfalls in Details überrascht, auch wenn sie aktuell durchaus einenbeobachten kann, sagt sie im-Gespräch. "Mir ist vor meiner Festanstellung passiert, dass ich zu Probespielen nicht eingeladen wurde - dabei hatte ichals meine Kommilitonen, die eingeladen wurden. Und das waren keine großen Orchester, das waren kleine B-Orchester. Ein Orchester hat sogar mehrere Probespiele gemacht, weil sie beim ersten Mal niemanden gefunden haben. Da habe ich mich noch ein zweites Mal beworben und wurde wieder nicht eingeladen. Ich kann mir das nicht anders erklären, als dass es daran lag, dass ich eine Frau bin."Weitere Musik: Ljubiša Tošic fragt für denbeinach dem Stand der Dinge in den Planungen für die, bei denen derzeit noch nicht klar ist, ob sie wirklich stattfinden können. Für wirft Matthias Nöther einen Blick in die jüngste. Benjamin Poore verneigt sich invor den. In seiner-Reihe über Komponistinnen schreibt Arno Lücker über. In der Frankfurter Pop-Anthologie schreibt Cornelius Dieckmann über den einminütigen Kurz-Hit "Little Boxes" vonBesprochen werden das gemeinsame Album vonund(online nachgereicht von der FAS ), das neue Album "No Future" vom Deutschrapper Freitag ) und der Bildband "Stranger Than Kindness" über).