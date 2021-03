In der stellt die Journalistinklar, dass der in Frankreich gerade heiß umkämpfte Begriff der "Islam-Linken" nicht von der extremen Rechten stammt, sondern von dem Soziologen , der damit auf den Schulterschuss von Linksextremen und Islamisten auf der berüchtigtenreagierte. Die von der Bildungsministerin Frédérique Vidal angeregte Untersuchung zum Phänomen, findet sie ungeschickt eingeleitet, aber im Prinzip nicht falsch: "Das Problem besteht nicht darin, dass sie diese Weltanschauung in die Universität hineintragen, sondern dass sie in den Sozialwissenschaften inzwischen eine so überwältigende Mehrheit bilden. Und, dass sie jeden anderen Zugang zu diesen Themen, der ihnen widerspricht oder auch nur stärker differenziert, unmöglich machen. Ein solches Sektierertum passt zu einer Generation, die dazu neigt, sich von allem beleidigt zu fühlen . Das geht mittlerweile so weit, dass der Streit um Ideen mit einem Zusammenstoß von Identitäten,mit Rassismus und beinahe jede Abweichung oder Schattierung mit einer '' verwechselt wird. Was die Lehre und selbst jedes Gespräch an einer Universität immer heikler machen."In derstreiten die SPD-Politikerinund der Schauspielerin einem sehr lesenswerten Gespräch über. Schwan pocht mitauf die Trennung von Gefühl und Argument: "Der hat es nicht so sehr mit Empathie, weil das Gefühlsmäßige ihm zu subjektiv ist. Er sagt das verstandesmäßig, wenn er fordert, sich an die Stelle der anderen zu versetzen. Das ist, nicht des Gefühls. Und wenn wir jetzt zu dem Schluss kämen, dass ich das nur kann, wenn ich völlig mit der anderen Person identisch bin, dann ist Verständigung in einer vielfältigen Gesellschaft gar nicht möglich. Ich finde auch den Versuch schwierig, auf das eigene Anliegen aufmerksam zu machen, wenn das verbunden wird mit einer, man traut sich dann kaum noch, etwas zu antworten. Das suggeriert, dass Widerspruch unsensibel ist für Leid. Und schwierig ist es auch, wenn sich eine Seite eigentlich gar nicht verständigen, sondernwill."dagegen verteidigt die Emotion: "Meine Wut gegen die AfD ist so groß, dass ich möglicherweise keine Argumente, keine Empathie, kein gar nichts mehr zur Verfügung hätte, wenn es 'pling' machte, und plötzlich stünde Alexander Gauland vor mir. Wir sind ja alle nicht nur aus Kant und Descartes und Platon gemacht, sondern auch."Auch-Autor Christian Thomas erkennt eine neue", eine "Aggression gegen eine Kultur der Argumente". Und er macht sie in den Attacken von Moshtari Hilal und Sinthujan Varatharaja aus, die in ihrem Instagram-Auftritt die Deutschen als ein Volk von Nazis entlarvten, die nie zur Rechenschaft gezogen wurden. Plus Kinder, Enkel und Urenkel! ( unsere Resümees ). Für Thomas ein schockierender Blödsinn: "Nicht ein einziges Mal in diesem Video, das seit Tagen geklickt und diskutiert wird, schauen die beiden grimmig, nicht einmal bei der von ihnen - stolz vorgetragenen - Wortfindung ''. Bemerkenswert, dass dieses Wort, abgesehen von einer einzigen Ausnahme, von den klassischen Printmedien überlesen wurde, wonach jeder Deutsche offensichtlich einen Völkermordhintergrund hat. Und jede Deutsche - im Namen der Gendergerechtigkeit - auch einen, heute noch."Im stellt Wolfgang Thierse nach der Kritik von Sidney Gennies ( unser Resümee ) derweil klar, dass er durchaus auchfür "normale Menschen" hält, also alltägliche: "Woher weiß mein Kritiker eigentlich, wen alles ich ins 'Normale' einschließe? Selbstverständlich alle queeren Menschen, die ich kenne und die ich auch nicht das Gendersternchen sprechen höre. Meinn Kritiker aber dekretiert mir, was ich meine."In der warnt der katholische Philosoph Martin Rhonheimer vor einem wieder gestärkten Primat der Politik in Wirtschaftsfragen, der nur in die Knechtschaft führen könne: "Jeder Schritt, der die freie Verwendung privater Produktionsmittel (bzw. von Kapital) aus Gründen konkreter politischer Ziele ('Gemeinwohl') irgendwie einzuschränken, zu lenken oder zu regulieren sucht, ist- auch wenn das Privateigentum dabei rechtlich-formell bestehen bleibt."