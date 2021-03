Ein alle zwei Jahre erscheinender Report des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB), des Statistischen Bundesamts und der Bundeszentrale für politische Bildung zeigt, dass es in Deutschlandgibt und dass sich diese Unterschiedenoch verschärfen, berichtet Patricia Hecht in der: "In der unteren Einkommensgruppe mit unter 1.000 Euro arbeiteten nur 13 Prozent im Homeoffice - in der oberen von mehr als 2.500 Euro dagegen mehr als 40. Von finanziellen Problemen infolge der Pandemie berichtetenzudem vor allem Menschen mit, an- und ungelernte Arbeiter:innen sowie Personen mit niedrigen Einkommen." Der Bericht lässt sich hier herunterladen Im-Feuilleton möchte Aurelie von Blazekovicganz fallen lassen und am liebsten aus dem Personalausweis streichen. Aber schon sprachlich gibt es viele Hürden, wie ihr, tätig in den Gender Studies an der Berliner Humboldt Universität, im Gespräch erklärt: Misslich, "dass es fürkeine geläufige Form gibt. 'Mein Vorschlag im Moment wäre '' zu nehmen', sagt Lann Hornscheidt. Der Mittelteil aus dem Wort Mensch, eine etwa sechs Monate alte Wortneuschöpfung Hornscheidts. 'En'' sei völlig genderfrei und auch als Endung verwendbar. Mit der Form '' wären demnach weniger Personen bestimmten Geschlechts angesprochen, sondern einfach: Menschen. 'Ens' ließe sich an Wörter wie 'jemandens' und 'diesens' anhängen und könnte als Artikel benutzt werden. Statt 'Der Erfinder' hieße es ''. Oder: Eine Person, die erfindet."Der neugegründete Verlag, der laut viel retweetetem Style Sheet zum Anliegen" hat, hat Hornscheidts Idee schon aufgegriffen (sie verlegen auch Hornscheidts Buch zum Thema). Ziel ist es, mit "" neue Sprachformen zu finden. Die verlegten Texte sollen gut verständlich für alle Menschen, "insbesondere aber für Diskriminierte" bleiben, eine ganze Menge von Richtlinien ist dabei zu beachten: "Bei Übersetzungen wünschen wir uns, dass die Genderungen entweder explizit als Herstellungen benannt werden () oder auf exkludierende Genderungen explizit hingewiesen wird (zum Beispiel in einer vorangestellten Anmerkung, Fußnote, im Nachwort etc.). In Bezug auf antirassistische Schreibweisen wünschen wir uns, dass die aktuellen Selbstbenennungen von antirassistischen Initiativen verwendet werden. Dies bedeutet momentan Schwarz (immer großgeschrieben), People of Color - PoC(s), BPoC(s), Sinti*zze und Rom*nja, Indigene Gesellschaften usw.und keine Substanz oder objektive Wahrnehmung."In der blickt Hoo Nam Seelmann in sprachliche Abgründe der anderen Art, wenn sie dieim Allgemeinen und inim Besonderen erklärt. Im Kontrast zur höflich-distanzierten Fassade stehen die oft "derb-vulgären" Schimpfworte, die sie in fünf Cluster aufteilt: "Das vierte Cluster besteht aus Wendungen, die mit Krankheiten zu tun haben. Man wünscht den anderen, Lepra und Typhus, besonders pikant in Zeiten von Covid-19. Inzwischen ist diese Variante rückläufig, da Epidemien seltener geworden sind. Das fünfte Cluster hat mit Dummheiten zu tun, die man den anderen unterstellt. Häufig verwendete Wörter hierbei sind 'Steinkopf', '' oder 'Idiot'."Die Medizinhistorikerinerteilt in dereine Stunde "Nachhilfe aus dem ethischen Proseminar". Natürlich sollenhaben, wenn sie nicht ansteckend sind, schreibt sie, und nimmt Argumente der Fraktion auseinander, die Maßnahmen bis ultimo verlängern will. Ein "Argument gegen 'Impf-Privilegien', das vermutlich in den internen politischen Debatten keine kleine Rolle spielt, fürchtet, dass die Normalisierung für Geimpfte alswahrgenommen werden könnte. Damit könnte es dem Lager der Impfgegner oder Corona-Leugner in die Hände spielen. Ganz ausschließen lässt sich das wohl nicht. Aber warum sollte mannehmen?"