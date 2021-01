Während die Medien nach der Amtseinführung Joe Bidens noch in feierlicher Stimmung sind, wartet Felix Salmon im amerikanischen Politikmagazinmit ein paarauf: Dassteht auf dem tiefsten gemessenen Punkt. "Warum es wichtig ist: Das Vertrauen in die zentralen Institutionen der Gesellschaft, insbesondere in die Regierung und die Medien, ist, der die Gesellschaft zusammenhält. Er löste sich vor einem Jahrzehnt zusehends auf und ist nun für viele Millionen Amerikaner völlig verschwunden. In Zahlen ausgedrückt: Zum ersten Mal habenaller Amerikaner Vertrauen in traditionelle Medien, so die Daten des jährlichen Vertrauensbarometers von Edelman, die exklusiv mit Axios geteilt wurden. Das Vertrauen in soziale Medien hat mit 27 Prozent einenerreicht... 58 Prozent denken, dass 'die meisten Nachrichtenorganisationen mehr damit beschäftigt sind, eine Ideologie oder politische Position zu unterstützen, als die Öffentlichkeit zu informieren.' Als Edelman die Amerikaner nach der Wahl erneut befragte, hatten sich die Zahlen noch weiter verschlechtert: 57 Prozent der Demokraten vertrauen den Medien, aber nur."Auch Ralf Heimann denkt in der Kolumne "Altpapier" desaus Anlass des Trump-Abgangs übernach, argumentiert wie die meisten Journalisten aber so, als liege das Problem, undenkbar, dass Misstrauen in Medien gerechtfertigt sein könnte: "Auch wenn die Demokratie gewonnen haben mag, der Journalismus weiß mittleweile schon, wo seine Grenzen liegen. Gegenwie den Glauben lässt sich mit Faktenchecks jedenfalls nicht viel ausrichten. Das ist eine der Erkenntnisse der vergangenen Jahre. So ergibt sich die jedenfalls auf den ersten Blick erstaunliche Situation, dass die Menschen den Medien das größte Misstrauen entgegenbringen, die sich mit dembemühen, der Wahrheit möglichst nahe zu kommen."Heimann zitiert auch einen Essay derChefredakteurinim Fachmagazin: "Journalismus braucht Vertrauen, weil ererklärt hat. Artikel 5 des Grundgesetzes sichert die Pressefreiheit aus diesem Grund: Die Kontrollfunktion der Medien besteht darin, Misstrauen zu institutionalisieren, alles zu hinterfragen, nichts zu glauben. Das ist das Versprechen des Journalismus an die Rezipienten: Vertraut uns, denn wir misstrauen für euch." War nicht derauch das Medium eines gewissen Claas Relotius?Viel kommentiert werden auf Twitter neue, vonbei deutschen Zeitungen: DieZeitung hat 150.000 Auflage verloren und steht nur mehr auf einer Million (es waren mal fünf). Diehat 16.000 verloren und steht auf 176.000, diebadet mit nahezu 500.000 Auflage im Erfolg. Dieverkauft inzwischen mehr Printexemplare und Epaper als dieIn Frankreich hat Google beim Themafür Presseverlage nachgegeben, berichtet Friedhelm Greis bei. Wie in Deutschland hatte sich Google zunächst geweigert zu zahlen, stattdessen stellte man Verlagen frei, sich aus Suchergebnissen: "Um möglichst wenig Suchmaschinentraffic zu verlieren, gewährten die meisten Medien dem Marktführer einen kostenlosen Zugriff auf die Inhalte. Gleichzeitig reichten sie eine Beschwerde bei der Wettbewerbsbehörde ein. Die Wettbewerbsbehörde gab der Beschwerde im April 2020 statt. Diese Entscheidung, die von Google angefochten worden war, bestätigte der Cour d'appel de Paris in einem Urteil vom 8. Oktober 2020." Und so schloss Google Lizenzverträge mit den Zeitungen. In, so Greis, konnte Google bisher nicht so agieren, weil die Wettbewerbsbehörden die Google-Position nicht unzulässig fanden. Wieviel Geld in Frankreich fließt, wird leider nicht gesagt.Anders in Australien, wo Google mitdroht, weil Plattformen nach einem neuen Gesetz für Nachrichten zahlen sollen, meldet stellt auch ein Streitgespräch zwischen dem-Herausgeberund dem Videobloggerzum Leistungsschutzrecht und zum neuen EU-Urheberrecht online.