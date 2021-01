Die Feuilletons liegen der Dichterinzu Füßen, die mit ihrer fünfminütigen Rezitation ihres Gedichts "The Hill we Climb" ( unser erstes Resümee ) nahezu der komplettendie Show gestohlen hat. "", jubelt imRüdiger Schaper, den bei Gormans Auftritt der Schauer historischer Zeitgenossenschaft packt: "Der Echoraum, das spürt man sogleich, ist, das sie in ihren Worten umarmt, aufrüttelt, beschwört - nach einer Ewigkeit von vier Jahren mit dem Lügner und Spalter im Weißen Haus. Überall auf der Welt reißt es die Fernsehzuschauer von den Sitzen. Die Augen bleiben nicht trocken. Diese sechs Minuten werden lange nachhallen.""In ihrem ganzen, natürlich, diesem vom Sklavengesang, Gospel und Blues geprägten Halbgesang, war der Poetry-Slam eine, doch der Herzschlag und die Emotionalisierung der Verse sollten nicht darüber hinwegtäuschen,das Gedicht selbst gebaut ist", erklärt Sandra Kegel in der: "Es arbeitet mit starken Bildern, Alliterationen und Binnenreimen, mit Anspielungen auf' 'Let America be America Again', aufund, in einer Absetzbewegung, auch auf den 'National Poet Laureate', der in seinem Gedicht für John F. Kennedy einst darüber sinnierte, dass das Land 'unseres' war, 'bevor wir dieses Land waren' - was manch einen heute befremdet."Auch in Gormans Auftritt als solchem konnte-Kritiker Michael Wurmitzer historisch kenntnisreiche Anspielungen entdecken : "Als Hommage an die Autorin und Bürgerrechtlerintrug Gorman beim Auftritt, der auf deren Memoiren 'Ich weiß, warum der gefangene Vogel singt' anspielte. Gorman steht mit ihren Gedichten über Unterdrückung, Feminismus und Rasse aber auch in einer Tradition, deren Akteure sie oftengführten."Angelous Einfluss ist auch in Gormans Gedicht "In this Place" zu bemerken, schreibt David Hugendick auf: Darin "wird die US-amerikanische Erzählung der Union, der Einheit, erst zu einem schlaglichthaften, dann zu einer Beschwörung des Geistes der Poesie, der in jedem und jeder stecke, und der mit dem demokratischen Geist der Gleichheit identisch werde. In diesem Gedicht heißt es auch: '/ Now that we know it / we can't blow it. / We owe it / to show it / not slow it / although it / hurts to sew it / when the world / skirts below it.'" Gut gewählt war Gorman, die aus eher ärmlichen Verhältnissen stammt, für diesen Auftritt auch deshalb, weil sie "diemit jeder Faser repräsentiert", schreibt Amira Ben Saoud imWeitere Artikel: In der berichtet Jan Jekal von einer Diskussion im Literaturhaus Berlin mitundüber Bücher von Julian Barnes, Ottessa Moshfegh und Martin Mosebach.war weit weniger ein Musterbeispiel für Disziplin und das eiserne Durchhalten einer klar gesetzten Tagesstruktur als gemeinhin angenommen, erklärt Felix Lindner auf. In den "Actionszenen der Weltliteratur" erzählt Marc Reichwein von juristischen Scharmützeln zwischenund dessen Zahnart. Antje Weber schreibt in dereinen Nachruf auf die LyrikförderinBesprochen werden unter anderem"Eine Formalie in Kiew" ( NZZ ),"Sprich mit mir" ( Tagesspiegel ),"Alle Hunde sterben" ( Tagesspiegel ) und"Ein Leben an der Seite von Thomas Bernhard" (online nachgereicht von der FAZ ).