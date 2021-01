god damn it, it was Bernie pic.twitter.com/zx2mLbnUoI - mynameispiaivy ◟̽◞̽🇵🇭 (@piyatot09) January 20, 2021

Der bei weitem am meisten retweetete Moment derist die Rezitation eines patriotischen Großgedichts der sehr jungen Lyrikerin- das wir selbstverständlich in efeu in der Rubrik Literatur einbinden. "Amanda Gorman fängt den Moment in Versen ein", schreibt Alexandra Alter in derEines der am meisten retweeteten Bilder von der Inauguration war allerdings auch dies von einem vonRede sichtlich unbeeindruckten oder vielleicht auch nur fröstelndenDies Bild zirkuliert nun in vielen verschiedenen Variationen, notiert Julian Wermuth beiDieder Vereinigten Staaten und die von ihre geschaffenen Prozeduren versperren einen Ausweg aus den Verzerrungen der Mehrheitsverhältnisse, die zu einer immer ungerechteren Überrepräsentation der Republikaner führen, schreibt der amerikanische Philosophin der. "Gut möglich, dass in absehbarer Zeit keine Regierung in der Lage sein wird, die Verbindung ausaufzubringen, die nötig wäre, um ausherauszuführen. Eine Verfassung, die darauf ausgerichtet ist, nationale Einigkeit oder eine effektive Regierung zu verhindern, neigt in einem Land, in dessen nationaler Politik so viel auf dem Spiel steht, automatisch zu Krisenhaftigkeit, ruft aber Konflikte hervor, die sie nicht lösen kann. Einstweilen scheinen viele von uns daran zu zweifeln, dass unsere Politik ihre erste und wichtigste Aufgabe erfüllen kann: einzu ermöglichen."Donald Trumps Außenministerhat China kurz vor seinem Abgangin Xinjiang vorgeworfen, berichtet Sven Hansen in der. Und er findet Zustimmung bei seinem Nachfolger: "Am Dienstag erklärte auch Bidens designierter US-Außenministerbei seiner Senatsanhörung zur Bestätigung im Amt, dass er denfür Chinas Vorgehen in Xinjiang passend finde. 'Das wäre auch mein Urteil', sagte er zu Pompeos Erklärung. 'Ich glaube, wir sind uns sehr einig.' Die Arbeitslager, in denen womöglich mehr als eine Million Menschen ausgebeutet werden und die Peking als Trainingszentren deklariert, sind für Blinken ''."Auch heute sind die Medien vor allem damit beschäftigt, auf die Scherben zu blicken, die Trump hinterlassen hat. Dabei hatbereitserlassen, resümiert Carsten Luther auf: "Die USA treten demwieder bei; der Ausstieg aus der Weltgesundheitsorganisation wird gestoppt; dasaus diversen muslimisch geprägten Staaten wird aufgehoben; deran der mexikanischen Grenze verliert seine Finanzierung; es gilt eineüberall dort, wo die Bundesregierung die Hoheit hat." Aber: "Die Geschwindigkeit des angeordneten Wandels zeigt eine gewisse Radikalität, die natürlich jene überzeugt, die ihn begrüßen. Darin aber liegt auch ein großes Dilemma für Biden. Einerseits will und kann ereingehen, dafür wurde er gewählt; andererseits ist er auf die geschlossene Unterstützung der eigenen, vielstimmigen Partei angewiesen und ja: auf die Hilfe der Republikaner - wenn er die Vision von neuer Einigkeit aus seiner Antrittsrede verwirklichen will."