Deutschland hat in der Regel keine überzeugenden Formen,. Bei größeren Ereignissen fassen sich ein Priester, ein Rabbi und ein Mufti bei der Hand. Auch in der jetzigen Pandemie wird im Grunde sehr diskret gestorben, die Toten. Es brauche einen "", wie ihn der Bundespräsident jetzt angekündigt hat, findet die Theologin, Mitglied im Deutschen Ethikrat, im Gespräch mit Tanja Tricarico von der: "Vor hundert Jahren, nach der letzten Pandemie, sind die Toten oft einfach aus dem Dorf- oder Familiengedächtnis verschwunden. Das droht nun auch. Gedenkorte für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs gab es überall, auch in den Kirchen. Tafeln oder Erinnerungsorte für die Toten der Spanischen Grippe gibt es kaum. Eine Pandemie ist zwar kein nationales Unglück wie ein Terroranschlag oder ein entgleister ICE, aber trotzdem wäre so einegut, nicht nur gegen das Vergessen der Toten, sondern auch als. Wie verletzlich wir doch sind, unsere Körper, unsere Freiheit, mitten in den Steuerungsfantasien und der Fortschritte in der Medizin."Die Juristinhatte in einer-Kolumne recht kräftig auf das Geschäftsmodell einiger AntirassistInnen geschimpft , die ihren Opferstatus zu ihrem Unique Selling Point gemacht hätten und dabei Argumentationsstategien entwickelten, die ihr Gegenüber in einenversetzten. Heute schreibt sie über die wilden Reaktionen auf den Text auf Twitter: "Mir warfen sie nun vor, ich sei ein ''. Überhaupt musste ich einige neue Vokabeln lernen. Ein 'Token' ist ein Migrant, derist. In meinem Weltbild ist das eine gute Sache, wenn Migranten in der Gesellschaft ankommen. In dem Weltbild meiner neuen Gegner jedoch nicht, ein Token hat sich nämlich sozusagen, durch Überanpassung an die Unterdrücker, das ist natürlich schlecht. Aber was ist denn dann gut? Ausgegrenzt sein ist schlecht, aber drin sein - ist auch schlecht?"In deretwas wehmütig an den, der bald Geschichte sein wird: "Wie kann man jene längst fremd gewordene Faszination historisch erklären? Wahrscheinlich war sie aus einer Konzentration auf denentstanden, wie sie sich in der Philosophie seit Nietzsche angebahnt hatte und durch die Materialschlachten des Ersten Weltkriegs auch Teil der breiten Kultur geworden war. Boxen, Bergsteigen oder das Durchschwimmen des Ärmelkanals mit den jeweiligen Risiken zogen nach 1918 die Aufmerksamkeit von Millionen auf sich, als der Fußball noch kein Trendsport war - und diezu einem Hauptthema der öffentlichen Debatten wurde." In derhat Gumbrecht ebenfalls einen Text: Nach der Amtseinführung Joe Bidens hofft er auf einein der amerikanischen Politik.