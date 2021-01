Heute hältseine Inauguration Adress. Bemerkenswert ist, dass fast alle Artikel zu Bidens Antritt allerdings eher retrospekiv sind, als hätten die Medien Schwierigkeiten, sich aus derDonald Trumps zu lösen, die ihnen übrigens auch gute Zahlen brachte.Verena Lueken betrachtet das Genre der Inauguration Adress in dernäher (gestützt auf einen Text von) und stellt fest, dass Trump radikaler als alle dieüber den Haufen warf: "Mit der Geschichte zu brechen, das war Donald Trumps Versprechen zur Amtseinführung: 'A new vision will govern our land.' Die Macht dem Volk zurückzugeben war sein Programm, das seine Wähler, jedenfalls der gewaltbereite Teil von ihnen, nun eingelöst sehen wollen: 'Der 20. Januar 2017 wird als der Tag in Erinnerung bleiben', so sagte Trump damals, 'an dem das Volk wieder die Herrschaft in dieser Nation übernahm.' Dass mit Joe Bidens Rede heutebeginnen könnte, wenn sie an etwas Altes anknüpft, das liegt vor allem an dieser Rede von Donald Trump."Richard Herzinger zieht imBilanz und konstatiert, dass Trump "nicht nur innenpolitisch, sonderneine Spur der Verwüstung" hinterlässt.Eher hilflos blickt dieKolumnistin Susan B. Glasser in ihrem letzten Brief aus Donald Trumps Washington auf den abstrusen undzurück, den Trump vier Jahre lang veranstaltet hat. Am tiefgründigsten in ihrer Aufzählung von Bekanntem ist wohl die Beobachtung, dass Trump fähig war, "eine der beiden politischen Parteien Amerikas zuum einen bankrotten Immobilienentwickler zu bringen. Und so beenden wir diese vier Jahr nicht mit der Lehre, dass Trump ein böser Mann ist - die Beweislage war hier vor seinem Amtsantritt schon überwältigend - sondern dass esgibt, die bereit sind, unser Verfassungssystem umzustürzen, um ihn an der Macht zu halten."Dassist, gibt dem Literaturwissenschaftlerin derzu denken. Hitlers gescheiterter Marsch auf die Feldherrenhalle kommt ihm in den Sinn, der auchaussah: "Regelmäßig haben Niederlagen eine weit größere gruppenpsychologische Wirkung als Siege. Ohne es mit der Parallele zu weit treiben zu wollen, gilt dies auch für die Eindringlinge des Kapitols, die zwar den Machtwechsel nicht sabotieren konnten, aber aus ihrem 'lost cause' die Kraft und die Berechtigung zu einemschöpfen. An ihnen bestätigt sich die Beobachtung, dass sich fanatisierte Gefolgsleute oft weniger durch Bewunderung an ihren politischen Führer binden als durch Parteinahme und Empathie für seinen vermeintlichen Opfergang. ... Denn erst jetzt, in seiner Erniedrigung, ist er endgültiggeworden - nach einem alten, tief in der Geschichte der christlichen Religion verankerten Skript."Indarüber nach, was Trump mit seinerbesagen wollte, die ursprünglich ja eher einwar: "Und so kam die Faustvon Donald Trump. Er hat sie, wie so vieles, und nutzt sie als Anführer eines vermeintlichen Volksaufstandes gegen Eliten und so deklarierte Volksfeinde. Trump, der sich gerne als Außenseiter und Spielverderber geriert hat, behält seineauch, wenn er die Macht innehat und signalisiert so, dass er immer noch in Opposition zu ihr steht."Außerdem: 500 Autoren rufen dazu auf, dassveröffentlichen soll - das übliche Geschäftmodell gewesener Präsidenten -, berichtet etwa derUnd dann noch diese Meldung außerhalb des Trump-Universums. Der verschwundene Alibaba-Gründerist nach Wochen wieder aufgetaucht, meldet etwamit: In einem Video kündigte er an, sich nunmehrzuwenden zu wollen.