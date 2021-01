In der Professor für Philosophie an der Michigan State University, eine, die vor allem von einergeprägt ist, die nicht mehr ins 21. Jahrhundert passt. Auch, weil ihre durch und durch förderalistische Ausrichtung jedezur Behebung von Missständen untergräbt. Besonders gut kann man das bei den Wahlen erkennen: "Die Wahlverfahren sind unorganisiert und basieren auf Regeln und Technologien, diesind, selbst wenn es um die Wahl des Präsidenten geht. Diehat dieses Jahr gezeigt, wie das System dysfunktional wird. Zum Beispiel konnte man in einigen Staaten erst kurz vor der Abstimmung die Briefwahl beantragen, obwohl klar war, dass die nationale Post mit riesigen Lieferverzögerungen zu kämpfen hatte. Diesind nicht immer eindeutig, so dass viele Menschen sie an der falschen Stelle unterschreiben und ihrewerden. Aufgrund von schwerer Überlastung der nationalen Post wurde den Gerüchten, dass es bei den Wahlen nicht mit rechten Dingen zugeht, Vorschub geleistet. Diebleibt aufgrund von unterschiedlichen Pass- und Identitätsdokumenten chaotisch und kann so von Trumpisten ausgenutzt werden."Der neue Präsident der USA ist ein guter Mann und das nicht zuletzt, weil erhat, schreibt in der, der sich auf Youtube eine Rede Joe Bidens bei einem Galaabend der National Stuttering Association angehört hat: "Wer so über Schmerzen, Scham, Selbsthass und Demütigungen spricht, kann kein ganz schlechter Politiker sein", schreibt ein tief beeindruckter Delius. "Anschaulich und witzig erzählt der Vizepräsident, wie er als Junge vor dem Spiegel stand und, dass sein schweres Stottern, seine verzerrte Sprache auch seine Gesichtszüge verzerrten und hässlich machten. Wie er vor dem Spiegel trainierte, Gedichte von Ralph Waldo Emerson und William Butler Yeats so zu lesen, dass sich seine Gesichtsmuskeln immer weniger verzogen. Wie er über denfür sich selbst einen Sprechrhythmus fand, der seine Züge nicht mehr entstellte, und wie er nach und nach Kontrolle gewann über das, was er sagte. ... Über keine Behinderung wirdwie über das Stottern. Das schärft bei denen, die solche Kränkungen erlebt haben, die Menschenkenntnis. Sie wittern schnell, auf wen man sich verlassen kann. Bei Joe Biden wird diese Erfahrung des Stotterns sogar zu einer staatstragenden Haltung: Der Kampf mit dem Stottern 'gab mir, in das Leid anderer Menschen, ich lernte, dass jeder etwas hat, wogegen er kämpfen muss und manchmal versucht zu verstecken'."Diehat einen Text vonaus dem britischenMagazin übernommen, in dem sich der britische Denker für eineneinsetzt, der es mit dem "Entwicklungsautoritarismus" Chinas aufnehmen kann: "Wir hätten aufhören sollen. Der brillante französische Politphilosoph, in Rumänien geboren, äußerte schon 1991 die Warnung, auch wenn wir zu Recht den Triumph der Freiheit am Ende des Kalten Krieges feierten, müssten wir bedenken, dass die Menschheit nicht von universeller Freiheit allein lebe. Er sagte voraus, dass derzurückkehren werde, und er erklärte ihn auch: als Sehnsucht nach Gemeinschaft und Identität einerseits, nach Gleichheit und Solidarität anderseits. Dank dieser klarsichtigen Analyse können wir eine Diagnose stellen, was in vielen liberalen Demokratien schiefgelaufen ist, aber auch ein Rezept finden.sind Werte (und menschliche Grundbedürfnisse), die das konservative Denken pflegt, während die sozialistische Tradition aufachtet. Im nicht nur scherzhaften Geist eines gefeierten Essays des polnischen Philosophen Leszek Kolakowski schlage ich deshalb vor, dass wir uns als konservativ-sozialistische Liberale versuchen."