Eher halb deprimiert als halb euphorisch wirft Beate Scheder für dieein Blick ins Programm des heute startenden Berliner, das sich in diesem Jahr aus bekannten Gründen ebenfalls aufs Streaming beschränken muss: Bitter, denn "nie ging es dort nur um die Musik und die Performance, sondern auch um das Erleben, das Dabeisein und um Begegnungen. Um die physische Erfahrung einer Clubnacht: Wie es ist, Sound über die großen Lautsprecher zu hören, denund auf die Tanzfläche drängt, um den soziale Austausch in all seinen Facetten, um das daraus resultierende Gemeinschaftsgefühl."Dazu passend schreibt Elena Witzeck in derüber die durch Stützen und Spenden zwar etwas abgeschwächte, die händeringend nach Lösungen für ihre Misere suchen: "Beim 'Denkathon' für das Nachtleben rund um den Ritter Butzke werden Apps ersonnen, dieanzeigen und im Sommer kleine, spontane Konzerte. Man empfiehlt, um Platz zu schaffen und damit Voraussetzungen für die Einhaltung von Abstandsregeln, auch sogenannte Silent Discos, bei denen jeder mit Kopfhörern für sich tanzt, Lichtanlagen, die im Sinne pawlowscher Konditionierung rot aufleuchten, wenn jemand einem andern zu nahe kommt. Die Ideen sind gut, aber kleinteilig und in Gefahr, jzu werden."Alexander Menden schreibt in derüber die, die derfürdarstellt - der Klassikmanager Jasper Parrot sieht bereits einen drohenden künstlerischen "Brain Drain" fürs Land: "Schon infolge der Corona-Pandemie haben viele britische Musiker ihren Beruf gewechselt, arbeiten jetzt in Supermärkten oder als Pfleger. Der Brexit wird aber nach Parrotts Ansicht dazu führen, dass die, die weiter als professionelle Musiker arbeiten wollen,und in Europa Arbeit suchen." meldet immerhin, dass eine von Musiker lancierte Petition immerhin schon mal den Erfolg hat, dass die britische Politik Bereitschaft zu Nachbesserungen signalisiert Außerdem: Rasmus Peters stellt in derdas Studienvorhaben " vor, das sich mit Facetten desbefasst. Für den spricht Udo Badelt mitüber die Vorzüge der, als deren Jahr 2021 ausgerufen wurde. In dergratuliert Clemens Haustein dem Dirigentenzum 70. Geburtstag. Besprochen werden neue Popveröffentlichungen, darunter' in süß duftenden Rauchschwaden eingehülltes Rap-Album "The Phantom Of Paradise" ( SZ ).