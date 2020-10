Der S. Fischer-Verlag will nicht längerverlegen. Anlass war wohl, dass Maron neben dem noch bei Fischer erschienen Roman "Artur Lanz" einen Essayband bei ihrer langjährigen Freundin Susanne Dagen veröffentlicht hat, einer Dresdner Buchhändlerin, die zur neurechten Szene gerechnet wird. In dersagt Maron im Interview mit Susanne Gaschke: "Nach vierzig Jahren, von denenund erfolgreich waren. 38 Jahre, in denen ich mich im Verlag, der auch in schwierigen Zeiten immer zu mir gehalten hat, wirklich beheimatet gefühlt habe, wofür ich zutiefst dankbar bin. Mein Lektor war beauftragt, mir die Nachricht von meinem Rausschmiss, vermutlich er, weil wir ein sehr gutes Verhältnis zueinander hatten. Als Autorin bin ich nun heimatlos, was mit 79 Jahren durchaus eineist."Die Feuilletons diskutieren Fragen von Literatur und Identität: Von Generalzuständigkeiten in der Literatur qua Herkunft und sozialer Position hält Paul Jandl in dernichts: "Literatur ist. Wahrscheinlich bestätigen wirklich gute Romane überhaupt nichts, sondern sie sind ein Ort produktiver Verunsicherung. Produktiv insofern, als sie, um sie neu zusammenzusetzen oder sie in neuen Räumen freizusetzen. Wäre Literatur nuroder, um es moralisch zu sagen: Wahrhaftigkeiten, dann wäre sie gar nichts mehr."Kanonisiert werden in der Lyrik sonst meint die Anthologistinim-Gespräch nach dem Literaturnobelpreis für: "Was wir heute an Lyrik für bewahrenswert halten, entspricht im Grunde immer noch: lyrische Lyrik in der Tradition von Erlebnis und Subjekt. Genau da waren Frauen aber lange nicht vorgesehen, weil sie in der Subjektkonzeption früherer Zeit keine Genies sein konnten. Wenn sie also lyrisch schrieben, konnten sie nur Epigoninnen sein, aber nicht selbst erfinden." Außerdem klagt Ronald Pohl ebenfalls imnach den teils etwas verschnupften Reaktionen auf die Auszeichnung für Louise Glück, wieselbst im Feuilleton noch zu finden ist.In der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur "vermitteln immer mehr Autoren in ihrem Werk, das sich von toxischer Männlichkeit abgrenzt", ist Christian Baron vom aufgefallen und verweist insbesondere auf Romane von Bov Bjerg Saša Stanišić und Cihan Acar . Diese Autoren "setzen Trends, und darum fallen auch jene auf, die sich der neuen Männlichkeit sattsam verweigern. Einige von ihnen haben ihre Absage alsentdeckt. Seit dem Beginn des Jahrtausends nimmt beispielsweise der Schriftsteller dankbar die Rolle alswahr."Weitere Artikel: Dieist zu Ende gegangen. Gerrit Bartels vomhat angesichts der ganzen Streams, aber auch angesichts der Buchmessen-Nostalgie der Kollegen bekommen : Aber "schon der Frankfurter Fußballphilosoph Dragoslav Stepanovic wusste: 'Lebbe geht weider.' Wie war also die Messe 2020? Ach, sie war nicht wirklich, und digital brauchte man sie so gar nicht. Und wie sehr 'Lebbe' weidergeht, wird man nächstes Jahr merken." In der fasst Ulrich Gutmair die letzten Tage zusammen. Die meldet , dass derin diesem Jahr an Mareike Nieberding für ihr im-Magazin erschienenes Porträt der Schriftstellerin geht.Besprochen werden unter anderem"Die Stille" ( FAS ),"Die Dame mit der bemalten Hand" ( Standard ),"Serpentinen" ( Standard ), die deutsche Erstveröffentlichung vonDebütroman "Aus der Welt" von 1998 ( Berliner Zeitung ),Biografie über NZZ ),"Kein Ort ist fern genug" ( FR ), neue Krimis vonund Berliner Zeitung ), der Sammelband "Vom Mut, menschlich zu bleiben" ( Freitag ), Elisabeth Edls Übersetzung von"Éducation sentimentale" ( SZ ) und neue Hörbücher, darunter die Aufnahme des Gesprächs, das Paul Asall vor 30 Jahren mitgeführt hat ().In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Matthias Weichelt über"Gedichte schreiben":"Im Alter von neunzig Gedichte zu schreiben ist mühseligder Körper erliegt der Schwerkraft und die Augen triefen.Die Kraft der Erfindung ist erschöpft..."