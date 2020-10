Am Mittwoch in der kommenden Woche wird in Frankfurt das erweiterte jüdische Museum eröffnet. Im-Interview mit Claus-Jürgen Göpfert betont Direktorin Mirjam Wenzel, dass es dem Museum nicht um die Ausstellung schöner Kultur oder prächtiger Tradition gehe, sondern um eine politische oder gesellschaftliche Verortung jüdischen Lebens in Deutschland und Europa, mit einem starken Fokus auf Diversität und demokratischem Bewusstsein: "Beides sind Voraussetzungen für eineund Europa. Diese steht im Zentrum unserer Museumsarbeit und dafür setzen wir uns ein. Unser neues Museum ist ein offener Ort, an dem Unterschiedlichkeit verhandelt, diskutiert und in Bezug zueinander gebracht wird. Eine Plattform für Diversität, ein Training für demokratisches Bewusstsein, eine Einladung zur Selbstreflexion. Und last but not least: ein Ort desüber gesellschaftliche Entwicklungen."